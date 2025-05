Web3 cucerește inima Transilvaniei: Târgu Mureș, capitala inovației digitale la Transylvania Summit 2025

Desfășurat în perioada 29–30 mai 2025, la Târgu Mureș, Transylvania Summit Web3 a ajuns la cea de-a treia ediție, consolidându-și statutul de cel mai important eveniment dedicat inovației și investițiilor în ecosistemul Web3 din regiune. Găzduit de Hotelul Emerald, summitul transformă orașul într-un veritabil centru internațional de dezbateri pe teme de blockchain, criptomonede și soluții digitale emergente, atrăgând participanți din șase țări: lideri de opinie, dezvoltatori, investitori și decidenți din domeniul tehnologiei.

Târgu Mureș, noul pol al tehnologiei descentralizate în Europa de Est

Transylvania Summit este un eveniment privat de networking, unic în Europa de Est, care reunește anual cele mai influente voci ale industriei blockchain. Ediția actuală confirmă reputația summitului ca o platformă de elită pentru schimbul de idei și inițiative privind viitorul tehnologiilor descentralizate, oferind în același timp numeroase oportunități de investiții și parteneriate concrete.

Situat în inima Transilvaniei, summitul aduce împreună un amestec dinamic de inovatori, antreprenori, investitori și lideri de opinie care modelează viitorul ecosistemului Web3. Estul Europei este văzut ca o regiune cu un potențial ridicat de adoptare a noilor tehnologii, iar evenimentul își propune să ofere participanților oportunitatea de a explora acest potențial, de a-și crește vizibilitatea și de a se conecta cu actori cheie din industrie. Logo-urile și mesajele partenerilor sunt vizibile pe materialele oficiale, site-urile web și în sesiunile evenimentului, amplificând expunerea brandurilor implicate.

Agenda include prelegeri susținute de experți de renume, sesiuni de informare și dezbateri menite să stimuleze inovația și dezvoltarea. Participanții au oportunitatea de a stabili conexiuni valoroase și de a identifica parteneriate strategice în cadrul unui cadru profesionist și exclusivist.

Invitați ai evenimentului

Evenimentul a debutat joi, 29 mai, la ora 10:00, la Emerald Luxury Events din Târgu Mureș, cu discursul de deschidere al omului de afaceri Doru Borșan, organizatorul summitului. Acesta a fost urmat de intervențiile autorităților locale: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș, Kovács Mihály Levente, viceprimarul municipiului Târgu Mureș, și Barabási Antal Szabolcs, prefectul județului Mureș, care au vorbit despre aplicarea tehnologiilor și a inteligenței artificiale la nivel local. De asemenea, Borbély László, consilier de stat și coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României, a susținut un discurs pe tema „Tehnologiile și impactul lor asupra societății românești”.

Viziunea fondatorului Doru Borșan pentru un hub tech transilvănean: „De viitor nu te poți feri”

Organizatorul proiectului, Doru Borșan, a deschis evenimentul cu un discurs: „Este dorința mea cea mai mare, deși am o certă vârstă, să construim aici, la Târgu Mureș, în inima Transilvaniei, un hub tehnologic. Profit de această ocazie, de a avea alături de mine autoritățile publice locale și centrale, să ne întindă o mână, în speranța că și dânșii vor răspunde la fel, pentru că tehnologia, că este inteligență artificială, că este digitalizare sau crypto, face parte din viața noastră. De viitor nu te poți feri. Ca atare, trebuie să ne pregătim din timp și să conviețuim cu el și cu tehnologia”.

Organizatorul și gazda evenimentului, omul de afaceri Doru Borșan

După discursul de bunvenit al omului de afacerim, au fost invitați în fața celor prezenți și reprezentanții administrației locale din județul Mureș. Primul care a luat cuvântul a fost prefectul județului Mureș, Barabási Antal Szabolcs, care a subliniat experiența sa anterioară în antreprenoriat și tehnologie. „Timp de 20 de ani am fost antreprenor, retehnologizând chiar fermele din România, fiind implicat în tot ceea ce înseamnă tehnologie de secolul XXI. De cinci ani de zile am intrat în politică. Chiar sunt deschis ca și prefect și om politic, în tot ceea ce înseamnă business. Nu există sănătate, politică și nimic fără business. Eu mă bucur cel mai mult, ca și prefect, că astăzi, în județul Mureș și în Târgu Mureș, există asemenea evenimente. Totul se construiește prin business, în afară de școală. Sunt convins că, în anii viitori, va deveni un eveniment internațional”, a spus prefectul.

Kovács Mihály Levente: „Trebuie să ținem pasul cu această tehnologie care se dezvoltă”

Viceprimarul municipiului Târgu Mureș, Kovács Mihály Levente, a subliniat importanța integrării tehnologiei în administrația publică. „Mai ales din perspectiva administrativă și a autorităților publice locale trebuie să ținem pasul cu această tehnologie care se dezvoltă și, prin urmare, am făcut foarte mulți pași importanți spre a digitaliza, mai ales relația instituțiilor publice, a primăriei, cu cetățenii. Cred că acest lucru este important și binevenit, deoarece în asemenea summit-uri, în afară de a construi relații și de a dialoga, putem împărtăși noi idei și, practic, putem vedea cum am putea pune aceste idei în practică și cum am putea ține pasul cu noile tehnologii”, a continuat viceprimarul municipiului Târgu Mureș.

(De la stânga la dreapta) Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș, Kovács Mihály Levente, viceprimarul municipiului Târgu Mureș, și Barabási Antal Szabolcs, prefectul județului Mureș

Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș, a participat deja la toate edițiile anterioare și s-a arătat încântat de utilitatea acestui eveniment.

„Încercăm să schimbăm idei pentru a construi în Târgu Mureș, în continuare, o relație partenerială între oamenii de afaceri și administrația publică locală și centrală. În primul rând, cred că trebuie să ne gândim fiecare instituție administrativă ce atribuții și responsabilități are în acest domeniu, și cred că aici este important să menționăm și consiliul județean, ce fel de atribuții și responsabilități are”, a declarat acesta.

Județul Mureș este un județ bogat în resurse naturale și culturale, dar dispune și de alte atuuri importante: „Unul dintre atuurile principale în acest moment este fondul de tranziție justă, unde putem spune că facem parte din acel grup de șase județe din România, și singurul din Transilvania, care are posibilitatea de a cheltui fonduri de peste 270 de milioane de euro pe tranziția justă. Peste 50% din aceste fonduri sunt adresate întreprinderilor mici și mijlocii”.

Brand și catalizator regional pentru dezvoltare durabilă și inovare

Printre speakerii de seamă a primei zile de discuții s-a numărat și Borbély László, consilier de stat și coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României. Acesta a vorbit despre importanța sustenabilității și impactul summit-ului.

Borbély László, consilier de stat și coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României

„Acest summit a devenit un brand, fiind deja la a treia ediție. De opt ani de zile fac politica dezvoltării durabile și este cea mai frumoasă perioadă din cariera mea de la București. Zona aceasta este foarte importantă și în ceea ce privește dezvoltarea durabilă. De aceea, vreau să vă împărtășesc puțin din experiența mea de opt ani de zile, deoarece dezvoltarea durabilă, pentru foarte mulți, este ceva foarte teoretic. De fapt, este viața noastră. Cum concepem noi viața, cât de sustenabili suntem în alimentație, în sănătate, în a folosi o energie pozitivă”, a afirmat Borbély László.

Blockchain, AI și Big Data, temele fierbinți ale viitorului digital

De la ora 11:00, discuțiile s-au concentrat asupra temei „Viitorul Web3 – Colaborare Publică-Privată”, în cadrul căreia au luat cuvântul, printre alții, Flavius Jakubowicz (fondatorul Jasill), Tánczos Barna (ministrul Finanțelor) și Sebastian Burduja (ministrul Energiei). De-a lungul zilei, au fost abordate subiecte de actualitate precum: reglementările MiCA și fiscalitatea în 2025, prezentări de companii (NeoTech, MetaWealth, MetaoAi, VrClub, WAM), educația în domeniul blockchain, intersecția dintre AI, Big Data și Blockchain, influența Key Opinion Leaders (KOLs) în Web3, precum și aspecte legate de investiții și finanțare în acest domeniu.

Lista speakerilor a inclus numeroși oameni de afaceri, oficiali guvernamentali și specialiști din domeniul tehnologic, printre care: Marius Poșa (subsecretar de stat în Ministerul Economiei), Ilie Pușcaș (manager pe țară în compania Binance), Sergiu-Traian Vasilescu (partener al companiei VDLawGroup), Adrian Sîngheorghe (șeful Direcției Cercetare, Proiectare, Dezvoltare STS), Nick Rizzoli (consultant în Web3), Vlad Olăreanu (consilier în Web3), Carmelo Milan (CEO Metachain), Bogdan Maioreanu (analist în marketing în cadrul companiei Etoro), Mihai Mucenica (business development officer la Tokero), Daniel Tamas (CEO WAM), Andrei Grancea (reprezentantul ABCrypto România), Alexandru Hobincu (trader pe piața financiară), Dorin Gafitanu (fondatorul HEAL2), Cristian Andrei (fondatorul IXFI), Flavius Cocora (manager pe țară la BingX), Crina-Alexandra Tache (manager general în cadrul companiei VD LawGroup), Gianluigi Colombo (reprezentant al companiei VRN), Giuseppe Rocco (reprezentant al MM Holding), Paul Maior (CEO Invest Club), Tudor Coman (consultant Web3), Ionuț Vilceanu (expert în tranziția Web2 la Web3), ing. Șerban Nicolae Meza (profesor în cadrul UTCN), Filip Petrea (consultant MetaWealth), Ana-Maria Buta (asociat al VD LawGroup), Daiana Mărculescu (fondatorul Comets Of Web3), Steff Norbert (lector universitar în cadrul UMFST Târgu Mureș), conferențiar dr. ing. Domokos József (decanul Facultății de Științe Tehnice și Umaniste din cadrul Univ. Sapientia Târgu Mureș) și, nu în ultimul rând, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei (rectorul UMFST „George Emil Palade” Târgu Mureș).

Lorena PINTILIE & Diana CĂRBUREAN