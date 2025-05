„Până acum, la noi, oamenii veneau pentru Salina Praid. Turiștii mei, toți renunță acuma, toți”

Când te gândești la Praid, spui Salina Praid. Pentru comunitatea de acolo, pierderea salinei poate fi echivalată, la nivel personal, cu pierderea prenumelui – pe perioadă nedeterminată sau chiar iremediabil. Salina Praid era motorul economiei locale, motivul pentru care veneau turiști în localitate. E parte din identitatea comunității din Praid.

Am fost astăzi (vineri, 30 mai) în Praid. Cu o seară înainte, după ce au eșuat încercările SALROM, ale minerilor din Praid, de a salva o parte din exploatarea minieră, prin blocarea galeriilor de legătură, oamenii au ieșit să protesteze, deznădăjduiți, împotriva conducerii companiei. Atmosfera era apăsătoare, o liniște tristă pe străzi vineri dimineață. Salină e plină, nu de vizitatori, e plină de apă, apă care dizolvă sarea și care le pune în pericol de evaporare veniturile antreprenorilor din turism pentru tot sezonul de vară, cel puțin.

Un reprezentant al Salinei Praid mi-a explicat că au fost luate toate măsurile posibile după ce la începutul lunii, în perioada 5-6 mai, au apărut primele probleme. Însă, a doua viitură, de săptămâna aceasta, a venit de 20 de ori mai mare.

„Debitul multianual, considerat normal pentru acest râu este între 0,5 și cel mult 1 mc/s. În prima parte a lunii mai, debitele au crescut până la 5 mc/s, dar pe 27 mai debitul a ajuns la 64 mc/s. Putem să spunem că a fost de peste 100 de ori mai mare decât debitul normal. În zona șantierului, unde au fost făcute amenajările, râul Corund nu mai curgea pe albii. Șantierul se transformase într-un lac, așa a venit apa. Era o inundație catastrofală. Nu ne-am putut apropia de șantier”, a declarat Zsombori Csongor, reprezentant al Salinei Praid. Salina Praid se află în proprietatea companiei SALROM (Societatea Națională a Sării, o companie cu capital majoritar de stat).

„Nu mai avem salină, nu mai avem nimic”

Localnicii mi-au spus că problemele sunt mai vechi și că ar fi trebuit intervenit deja din 2023 sau din 2024. SALROM are în derulare un contract de proiectare și execuție pentru betonarea și impermeabilizarea albiei pârâului Corund, după o licitație finalizată recent, potrivit unui comunicat de presă din 30 mai.

„Ne-au păcălit cu toții. Cu apa asta, demult trebuia rezolvată problema. Acum suntem disperați că nu mai avem salină, nu mai avem nimic. Sursa de venituri a plecat. Anul trecut, salina a fost închisă pentru o lună, de atunci trebuia făcut ceva. Minerii tot ziceau că trebuie băgată apa pe altă cale, dar pe o ureche a intrat și pe cealaltă a ieșit afară. Nici acum nu au făcut nimic până n-au mers tinerii, ce vedeți acolo, sacii de nisip, tot tinerii au făcut. Și nici acolo, nici pe tineri și nici pe noi, care am vrut să punem bani nu ne-au lăsat să facem mai nimic, pentru că aparține statului”, mi-a spus proprietara Pensiunii Horvath din Praid.

Lucrări efectuate în 2024, potrivit SALROM

„În cursul anului 2024, SALROM a făcut investiții majore din fonduri proprii pentru remedierea și prevenirea unor eventuale inundații. Am realizat un bypass de 96m lungime din țevi corugate montate pe un pat de argilă compactată și protejată de geomembrană impermeabilă, am curățat albia veche a pârâului Corund până la nivelul rocii de sare, golurile și crăpăturile de dizolvare identificate fiind ulterior umplute cu beton, am construit un canal suplimentar de siguranță destinat preluării unor debite care depășea capacitatea țevilor de bypass, am refăcut digul de albiei pârâului Corund pentru protecția în cazuri de viitură. Toate aceste investiții au depășit 2.000.000 de lei. Lucrările de mai sus au fost executate conform indicațiilor reprezentanților ABA Mureș/SGA, SALROM neavând specialiști în domeniul lucrărilor hidrotehnice”, este menționat în prima parte a comunicatului de presă de vineri, 30 mai.

Intervențiile SALROM după prima inundație din mai

„Deși ploua non-stop, am reușit să controlăm debitul de intrare al apelor în Salină. Apoi, am avut un răgaz de, cred, 3 zile cu soare, când efectiv s-a putut lucra eficient pe șantier. A scăzut și debitul apelor și astfel am reușit, prima dată să eliberăm o albie și să o amenajăm cu argilă, geomembrană și folie impermeabilă.

Pe urmă, am pus pârâul Corund pe noua albie amenajată. Între timp, ne-am apucat și am făcut o altă albie mult mai mare, de rezervă: betonat, compactat cu argilă, impermeabilizat cu geomembrană și cu un tip de folie care se folosește pentru lacuri – era ca la carte. Aveam deja două albii. În paralel ne-am apucat să facem o a treia albie pentru ape deosebit de mari, dar am dat de sare acolo unde am început să săpăm, deci a trebuit să pușcăm albia de sare. Așa se spune: se forează, se bagă explozibil – se pușcă. (…)

După aceea, a fost emis din nou cod portocaliu de ploi și, pe data de 26, a început să plouă iarăși torențial”, a relatat Zsombori Csongor, angajat al Salinei Praid.

„Salina este plină, nu mai intră apă, pentru că nu are unde”

„Atunci, dimineața (în 27 mai n.r.), apa încă nu a intrat la debite mari în salină. Numai că puhoiul acesta de ape a adus bușteni, crengi – ca la inundații, aceste corpuri străine aduse de apă au deteriorat folia. După ce folia a fost luată de apă, era numai o chestiune de timp până să fie spălată și argila. Apa a intrat iarăși în salină, dar atunci a intrat toată apa. Nu mai curgea în aval nimic.

Nu ne mai puteam apropia de șantier, era foarte periculos. Și domnul prefect și cei de la ISU, ne-au rugat ca nu cumva cineva să pățească ceva. Nu am lăsat oamenii, nici utilajele să se apropie de zona prin care intra apa, pentru că era un real pericol de moarte acolo.

În acest moment salina este plină, nu mai intră apă, pentru că nu are unde. Apa a ajuns la cota pârâului”, a mai declarat reprezentantul Salinei Praid.

Care ar fi fost salvarea, din perspectiva conducerii SALROM

„Din păcate, în ultima perioadă, dar mai ales în data de 27.05.2025, ora 9:30, debitul pârâului Corund înregistrat a fost de 60 m³/sec, adică de 100 ori mai mare față de debitul mediu normal (0,2-0,5 m³/sec), fiind cel mai mare debit înregistrat în ultimii 30 de ani. Într-un astfel de context excepțional lucrările efectuate de SALROM cu eforturi deosebite și cu asumarea unor riscuri s-au dovedit a nu fi de ajuns. În fața unor debite extreme și istorice singurele lucrări care considerăm că ar fi putut duce la limitarea unor efecte devastatoare ar fi trebuit să cuprindă regularizarea (inclusiv construcția unor baraje) și decolmatarea pârâului Corund în amonte de Salina Praid și cel puțin pe tot tot traseul comunei Praid”, mai este menționat în comunicatul de presă al companiei.

Rezervările la pensiuni, anulate. „Fără salină, acuma, toți renunță, toți”

Proprietara Pensiunii Horvath și fiul său care investise în deschiderea unei pizzerii ne-au spus că aveau rezervată pensiunea integral până în luna august, inclusiv. „Fără Salină, acuma, toți renunță, toți. Nu vor să mai vină. Sperăm că vor merge ștrandul și centrul spa, în rest, aici mai avem zonele turistice din împrejurimi. Dacă vin turiști, poate mai stau o zi, două, și aici. Ar fi nevoie de un proiect. Și noi ar trebui să ne strângem și să ne gândim ce mai putem face. Până acum, la noi, oamenii veneau pentru Salina Praid. Turiștii mei, toți renunță acuma, toți. Sunt foarte multe pensiuni în zonă și nu știu încotro.”

„Nici Praidul nu e amenajat așa cum trebuie, comuna asta nu e amenajată, după atâția ani în care au venit turiștii, poate și primăria ar fi trebuit să facă ceva”, mi-a mai spus Horvath Rozi. „vedeți Sovata cum arată față de Praid. Acolo, dacă merg acum turiștii, au unde să meargă, au unde să stea: muzică, terase, parcuri amenajate frumos. Nimic nu avem.”

Am întrebat-o dacă există trasee amenajate pentru drumeții, mi-a spus că există unul în direcția satului Corund și că pentru sezonul de iarnă există două pârtii de schi.

Primarul din Praid, încercări de evitare a colapsului

„Din păcate, acum salina e plină. E nevoie, cât mai urgent de o expertiză ca să vedem care e situația. Situația poricum riscă să afecteze grav economia locală. Sute de locuri de muncă sunt în pericol, iar turismul local și nu numai, chiar și cel regional, e dependent în mare măsură de salină și e posibil să se confrunte cu un colaps. Tocmai am fost la o ședință, împreună cu Visit Harghita și încercăm să găsim soluții cât mai urgente pentru rezolvarea situației intermediare pentru turism.

În privința salinei, mâine (sâmbătă n.r. 31 iulie), vom avea o ședință cu toate instituțiile Apele Române, SALROM-ul, Prefectura, Primăria, pentru a analiza situația din prezent și care este pasul următor. Acum, zona respectivă e în siguranță, e monitorizată permanent, dacă pare ceva, vor fi anunțați locuitorii”, a declarat Nyágrus László, primarul comunei Praid.

Primarul mi-a mai spus că potrivit discuțiilor pe care le-a purtat cu reprezentanții SALROM și cu cei de la Administrația Bazinală de Apă Mureș nu există riscul de prăbușire a salinei. „Nu sunt șanse de a se întâmpla acuma ceva.”

Nici reprezentantul Salinei Praid cu care am discutat în prima parte a zilei nu consideră iminent riscul de prăbușire. „Apa dizolvând sarea, după ce atinge o salinitate maximă, se saturează și poate să stea acolo liniștită că nu mai afectează structura de rezistență, dar experții trebuie să stabilească ce riscuri sunt și ce facem cu apa respectivă.”

Directorul general își dorește redeschiderea, însă apa va ieși mai greu decât a intrat

„Evacuarea apei va ridica probleme deosebite. Nu știu dacă se poate evacua o cantitate mare de apă sărată în pârâu. Dacă se va ajunge la concluzia că apa trebuie evacuată, noi trebuie să ne gândim și poate și la o instalație de desalinizare”, mi-a mai spus Zsombori Csongor.

„Suntem alături de comunitate și vom face tot posibilul pentru a asigura o soluție durabilă și sigură. Vom fi permanenți în comunicare, vom explica pas cu pas ce se întâmplă și ce măsuri speciale vom implementa. Fenomenele meteo defavorabile au adus pierderi care nu pot fi cuantificate, atât pentru SNS SA, cât și pentru întreaga comunitatea din Praid.

Cu toate că impactul financiar este considerabil, Societatea Națională a Sării SA – SALROM, cu sprijinul Guvernului României, își dorește să continue activitatea istorică desfășurată cu succes la Salina Praid și își dorește ca redeschiderea minei turistice și a activității de exploatare să se facă în cel mai scurt timp posibil”, a declarat Directorul General al SALROM, Constantin Dan Dobrea, potrivit comunicatului de presă din 30 mai.