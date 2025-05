Tehnologie de ultimă generație în studiul anatomiei la UMFST

Disciplina Anatomie, din cadrul UMFST G.E. Palade Târgu Mureș, dispune de o masă de disecție virtuală Anatomage, un instrument de învățare modern, performant și complex, care se bazează pe o anatomie reală și digitalizată.

Prin scanări imagistice multiple, de înaltă performanță și rezoluție urmate de reconstrucții digitale, s-au obținut datele complete a cinci cadavre care sunt incluse digital în soft-ul Anatomage. Rezoluțiile sunt impresionante, fiind efectuate la 0.5 mm, astfel încât chiar și cele mai „fine” structuri pot fi vizualizate cu mare ușurunță.

Potrivit UMFST, din punct de vedere fizic, masa este compusă din două ecrane de tip touchscreen, legate la două monitoare de înaltă rezoluție plasate pe stand-uri, în așa fel încât prezentările efectuate pot fi cu ușurință vizualizate de către studenți. Interfața pe care se bazează este una interactivă și prietenoasă cu orice utilizator, nefiind necesare cunoștințe avansate de informatică. Prezența butoanelor de secțiune, de eliminare-repunere țesuturi, rotire, vizualizare 3D, animație, face posibilă orice disecție, de la piele până la cele mai profunde și detaliate structuri.

Astfel, imaginile pot fi vizualizate tridimensional cu posibilitatea rotirii acestora, sub formă de secțiuni în toate cele trei planuri (sagital, transversal, frontal) incluzând sau nu simulări ale bătăilor cardiace, a circulației periferice, a contracțiilor musculare etc. De asemenea, există posibilitatea de selectare doar a țesuturilor interesate, pentru o mai bună înțelegere a sistemului nervos, a sistemului circulator, limfatic etc.

Pe langă cele cinci cadavre digitalizate, masa Anatomage mai conține inclus în soft o serie de preparate de organe sau regiuni izolate high resolution, cu scopul de a putea identifica elemente extrem de detaliate la o rezoluție de 0.1 mm. În plus, sunt incluse elemente de histologie, sarcină și embriologie, prezentări de cazuri clinice, toate venite suplimentar învățământului anatomic macroscopic, odată cu actualizarea soft-urilor utilizate.

În lipsa posibilității utilizării materialelor cadaverice, studenții pot fi examinați, utilizând imaginile incluse și prezentate în timpul cursurilor și a lucrărilor practice, prin identificarea structurilor afișate. Proiectul Anatomage completează infrastructura educațională a universității și susține învățarea interactivă prin utilizarea celor mai noi și moderne dispozitive și tehnologii.

(D.C.)

Foto: Gabriela Stoian