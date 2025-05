Concert caritabil, la Palatul Culturii din Târgu Mureș

Sala Mare a Palatului Culturii din Târgu Mureș va organiza duminică, 15 iunie, de la ora 18.00, concertul caritabil ”Remus and the concert Band”, eveniment organizat de Interact Club Târgu Mureș.

”Pe 15 iunie te așteptăm la Palatul Culturii din Târgu Mureș, la un concert – muzica de film – organizat alături de Remus and the Concert Band (membri ai Filarmonicii), în sprijinul cauzei Anei. Ana are opt ani, este elevă în clasa a II-a și luptă zi de zi cu o malformație gravă a inimii. A trecut deja prin cinci operații și are nevoie de sprijin pentru a putea continua tratamentele care îi dau șansa la o copilărie cât mai normală. Toate fondurile strânse în urma vanzarii biletelor la concert vor fi donate pentru a o ajuta pe Ana. Evenimentul este organizat de Interact Târgu Mureș, o echipă de tineri voluntari care din 2007 se implică în proiecte caritabile și acțiuni care aduc un plus de bine în comunitate. Vino să fim împreună pentru Ana, cu muzică, emoție și speranță”, au transmis organizatorii evenimentului.

(Redacția)