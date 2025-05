We Are Romania / YOU ARE WELCOME: în iunie, te răsfeți cu gastronomie, vinuri și socializare la Bucuresti, Craiova și Tulcea

“Tezaur de gusturi” și “Masterclass de praz”, “Enoturism și dezvoltare locală”, “Brandul oltenesc în HoReCa și retail” – la Craiova, în 31 mai – 1 iunie. “Chef regal” cu “Fetească – e curată, românească” – la București, în 3 iunie. Muzică live la “GastroPop urban” & “Scrumbii de Rusalii, pe 6-8 iunie, în Satul Pescăresc Tradițional din Tulcea. “Vinuri și bucate dobrogene” din “Delta, destinația anului” la București – în 14-15 iunie. TOATE ACESTEA SUNT DOAR O PARTE din calendarul evenimentelor cu bunătăți de mâncare, vinuri și conferințe puse în scenă cu entuziasm în de către voluntarii platformei de gândire și acțiune WeAreRomania / YOU ARE WELCOME în următoarea lună pentru promovarea brandului gastronomic național. Vor fi 4 evenimente și conferințe în 3 orașe – și tot atâtea prilejuri de degustare, socializare, informare și distracție. Amfitrioni: jurnaliștii Cosmin Dragomir (Gastroart) și Cezar Ioan (Vinul.ro), inițiatori ai Zilei naționale a gastronomiei și vinunrilor din România.

“Cine mănâncă împreună, rămâne împreună” – gastronomia e cultură, coeziune și identitate

Seria conferințelor “Gastronomia – cu bune, cu rele” purtând subtitlul “Cine mănâncă împreună, rămâne împreună”, a fost inițiată de mișcarea WeAreRomania / YOU ARE WELCOME în 2024 ca demers cultural interdisciplinar de lungă durată pentru identificarea de resurse (produse, rețete, obiceiuri) pentru acțiuni concrete și campanii de promovare a României gastronomice.

Proiectul a depășit deja zece ediții la care au participat sute de persoane interesate, iar luna iunie 2025 reprezintă un maraton de evenimente care și își propun nu doar să dezbată teoretic, ci și să demonstreze practic că mâncarea nu este doar combustibil ci mai ales cultură, iar gastronomia este parte integrantă a unei savuroase identități naționale.

31 mai – 1 iunie, la Craiova – un “Tezaur de gusturi”

14 crame și o bogată expoziție de bucate oltenești realizate de elevii Liceului de Industrie Alimentară Craiova vor “da spectacol” sâmbătă, 31 mai, între orele 12:00 și 19:00, la Ramada Plaza by Wyndham Craiova, în cadrul evenimentului “Tezaur de gusturi” – parte a manifestărilor dedicate Zilelor Craiovei. De la orele 15:00, aici va avea loc conferința “Turismul enogastronomic și cultural și dezvoltarea locală”, la care reprezentanți ai domeniului din România și Bulgaria vor prezenta fațete mai puțin cunoscute ale acestui tip de turism.

În cadrul aceluiași eveniment, duminică, 1 iunie, de la ora 11:00, are loc conferința WeAreRomania / YOU ARE WELCOME despre “Brandul oltenesc în HoReCa și în retail”.

3 iunie, la București – e “Chef regal” și conferința “Fetească – e curată, românească”

Marți, 3 iunie, de la ora 18:00, la restaurantul La Mama Clubul Țăranului Român, de Ziua Internațională a Feteștii Regale, are loc conferința WeAreRomania / YOU ARE WELCOME cu titlul “Fetească – e curată, românească”. Un program muzical live și multă socializare urmează după conferință – la care participă și oaspeți bulgari cu soiul lor național Mavrud.

7 iunie, la Tulcea – “GastroPop urban” în cadrul Festivalului “Scrumbii de Rusalii”

Sâmbătă 7 iunie, de la orele 16:30, în cadrul festivalului Scrumbii de Rusalii care se desfășoară timp de 3 zile (6-8 iunie) în Satul Pescăresc Tulcea, are loc conferința WeAreRomania / YOU ARE WELCOME cu titlul “GastroPop Urban”. Pe lângă plitele cu scrumbii și ceaunele cu alte bunătăți locale, cei interesați vor găsi acolo ateliere senzoriale pentru copii și adulți, vinuri și cursuri introductive în tehnica degustării.

14-15 iunie, la Ivan Pescar & Scrumbia Bar din București, cu “Vinuri și bucate dobrogene” despre “Destinația anului”

Sâmbătă 14 iunie, ora 16:00, în cadrul evenimentului “Vinuri și bucate dobrogene” din grădina restaurantului Ivan Pescar & Scrumbia Bar din București, se desfășoară conferința WeAreRomania / YOU ARE WELCOME despre “Destinația anului”, iar publicul interesat va putea degusta preparate culinare și vinuri tipice din zona Dobrogei și din alte regiuni cu statut de invitat special.

Evenimentele WeAreRomania / YOU ARE WELCOME, în detaliu!

Zilele Craiovei sărbătorite prin bucate oltenești și vinuri românești

“Zilele Craiovei” la Ramada Plaza din localitate constituie prilejul unei noi întâlniri a publicului generalist și a profesioniștilor cu bucatele oltenești și cu vinurile românești, în 31 mai – 1 iunie 2025, în cadrul mai larg al proiectului “Craiova, capitală gastronomică est-europeană”. Ca întregul proiect, și această reuniune este organizată de Liceul de Industrie Alimentară din localitate cu sprijinul Primăriei Craiova și cu implicarea platformei de gândire și acțiune We Are Romania / YOU ARE WELCOME.

31 mai – Prima zi a evenimentului, între orele 12:00 și 19:00, este rezervată degustărilor: o expoziție de bucate realizate în atelierele Liceului de Industrie Alimentară (LIA) și un Masterclass de praz & vinuri din soiuri românești susținut de Chef Ciprian Nicolescu (Ellipse City Restaurant by Ramada Plaza) și Cezar Ioan (vinul.ro).

Tot în 31 mai – în același interval orar, oaspeții se vor întâlni cu mai multe crame din Oltenia și din țară: au confirmat până în prezent Avincis, Banul Mărăcine, Budureasca, Cramele Recaș, Crama de Piatră, Crama Oprișor, Domeniile Dascalu, Domeniile Panciu, Domeniile Vînju Mare, Domeniul Drăgași, Domeniile Vinarte, Olterra, Vinaltus. În expoziția cu degustare vor fi prezentate și uleiurile de măsline multimedaliate internațional Eliada – inițiativă a antreprenorului craiovean Cătălin Adam.

În aceași după-amiază de sâmbătă va avea loc conferința “Turismul enogastronomic și cultural și dezvoltarea locală” – unde cei prezenți vor asista la studii de caz din Bulgaria (Anelia Hristova & Iulia Bahovski, “North East Wine Tours Bulgaria”) și din România (Florin Opriș, “Descoperă vinurile Olteniei”; David Sandu, “Crama de Piatră” din Dealu Mare; Alina Podiuc, “Domeniul Drăgași” din Drăgășani).

Duminică, 1 iunie, de la orele 11:00, va avea loc cea de-a 11-a ediție a conferințelor naționale “Gastronomia – cu bune, cu rele”, dedicate brandului de țară al României izvorât din patrimoniul culinar și cultural românesc – tema de etapă fiind “brandul regional oltenesc și oportunitățile în HoReCa și în retailul internațional”.

Cu participarea cadrelor didactice și a elevilor de la Liceul de Industrie Alimentară (LIA) Craiova, pe 1 iunie va avea loc și o consfătuire cu privire la modurile în care instituția poate pregăti cât mai bine absolvenții de care ospitalitatea și industria de profil au atâta nevoie în momentul de față.

Ziua Internațională a Feteștii Regale, sărbătorită în București cu degustări, dezbatere și party

Pe 3 iunie la restaurantul La Mama – Clubul Țăranului Român schimbăm experiențe cu vecinii de la sud de Dunăre în privința promovării soiurilor autohtone: Iulia Bahovski și Aneliya Hristova vor prezenta ce organizează pentru Mavrudul lor, iar Răzvan Stoenescu (Winelover România) va vorbi despre acțiunile în beneficiul Feteștii regale. Cezar Ioan (Vinul.ro) lansează propunerea ca România să devină hub de promovare pentru vinurile din întreaga regiune.

Iulia Bahovski, Ambasador al soiului Mavrud

Aneliya Hristova, Member of the Bulgarian Association of Wine Professionals and Coordinator of Wine Tour Northeast Bulgaria

Răzvan Stoenescu, Co-fondator Winelover România

Cezar Ioan, Vinul.ro

De data aceasta seara este compusă atât din conferința – dezbatere cu care te-ai obișnuit, între orele 18:00 – 19:30, cât și dintr-un „Chef Regal” – începând cu ora 20 sărbătorim ziua internațională a soiului Fetească Regală cu muzică live și degustare de vinuri de la standurile cramelor ce vor participa cu vinuri din Fetească Regală, dar și alte soiuri românești.

Ora 18:00 Fetească – e curată, românească. Dezbatere gastronomia cu bune, cu rele

Ora 20:00 “Cheful regal – Sărbătoarea de Fetească! E curată, românească”! (Detalii despre acest eveniment: https://www.facebook.com/events/1236127568123089/)

Dacă la conferința care se derulează între orele 18:00 – 19:30 vom avea speakeri interesanți din România și Bulgaria, la petrecerea care începe la orele 20:00 NU VOR EXISTA DISCURSURI de la vreun prezidiu, ci microfonul va fi încredințat cuiva care chiar știe să încânte cu artă audiența – cântăreața CARMEN POP

Trei zile de sărbătoare în aer liber, dedicate bogăției gastronomice din Delta Dunării și Dobrogea (6-8 iunie)

𝐒𝐜𝐫𝐮𝐦𝐛𝐢𝐢 𝐬̦𝐢 𝐚𝐥𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞𝐬𝐞, muzică live, ateliere gastronomice pentru copii și adulți, demonstrații culinare, meșteșuguri locale, vinuri dobrogene și o atmosferă relaxată – toate într-un peisaj de poveste, 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐫𝐠𝐢𝐧𝐞𝐚 𝐦𝐢𝐜𝐫𝐨𝐝𝐞𝐥𝐭𝐞𝐢 𝐙𝐚𝐠𝐡𝐞𝐧, în 𝐒𝐚𝐭𝐮𝐥 𝐏𝐞𝐬𝐜𝐚̆𝐫𝐞𝐬𝐜 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐢𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥, 𝐓𝐮𝐥𝐜𝐞𝐚 – un eveniment dedicat tradițiilor, gusturilor locale și bucuriei de a fi împreună.

Timp de trei zile de festival, vor fi organizare serie de momente culinare dedicate tuturor vârstelor – de la copii curioși la pasionați de gastronomie.

ateliere de pâine pentru copii

ateliere de educație senzorială pentru copii și adulți

lansări de carte gastronomică

conferință-prezentare: „Sarmalele: ȘI românești!”

dezbatere Gastronomia cu bune, cu rele – GastroPop Urban

ateliere ghidate de Marian Timofti, somelier, educator și președinte al Federației Naționale a Degustătorilor Autorizați.

Ne vor fi alături două voci feminine de excepție din Bulgaria:

Iulia Bahovski – jurnalistă, traducătoare și „Ambasador al soiului Mavrud” în Bulgaria, autoare a proiectului #connectingRomaniaandBulgaria.

Anelia Hristova – promotoare a vinurilor din nord-estul Bulgariei, CEO Wine Adventures, organizatoare de tururi și evenimente enologice.

𝐌𝐮𝐳𝐢𝐜𝐢𝐚𝐧𝐮𝐥 𝐇𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐇ö𝐟𝐞𝐫, lider al trupei 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭𝐥𝐨𝐬𝐞𝐫𝐬, regizor și povestitor autentic, va fi 𝐠𝐚𝐳𝐝𝐚 𝐬̦𝐢 𝐬𝐮𝐟𝐥𝐞𝐭𝐮𝐥 𝐦𝐮𝐳𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐚𝐥 𝐟𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥𝐮𝐥𝐮𝐢.

Pe parcursul celor trei zile, el va aduce împreună artiști remarcabili din diverse zone muzicale, pentru a transforma scena amplasată pe pajiștea Satului Pescăresc într-un loc al întâlnirilor, improvizațiilor și bucuriei împărtășite.

În fiecare zi, concertele programate vor alterna cu 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐩𝐨𝐧𝐭𝐚𝐧𝐞 𝐬̦𝐢 𝐣𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬, în care invitații se vor întâlni pe scenă pentru a crea împreună muzică vie, liberă și surprinzătoare.

𝐕𝐈𝐍𝐄𝐑𝐈, 𝟔 𝐈𝐔𝐍𝐈𝐄

Zagăn (Tulcea) — rock acustic cu influențe world music și sound local, direct din inima Deltei

Taraful de la Mârșa — taraf tradițional, formulă autentică și curat acustică, dar totodată energică, cu țambal, acordeon, contrabas și vioară.

𝐒𝐀̂𝐌𝐁𝐀̆𝐓𝐀̆, 𝟕 𝐈𝐔𝐍𝐈𝐄

Tiptil — electro-acoustic groove & urban jazz

Raul Kusak & Vali Răcilă — blues, jazz & roots music

𝐃𝐔𝐌𝐈𝐍𝐈𝐂𝐀̆, 𝟖 𝐈𝐔𝐍𝐈𝐄

Sabin Penea & Alexandru Stoica — folclor dobrogean & reinterpretări contemporane pe instrumente diverse: vioară, chitară, oud, cobză

Nightlosers — blues, etno & rock ardelenesc

Weekend dobrogean în inima Bucureștiului, în grădina restaurantului Ivan Pescar & Scrumbia Bar

Pe 14-15 iunie platforma WeAreRomania / YOU ARE WELCOME organizează, în premieră în Capitală, o ediție a târgului-festival Vinuri și Bucate Dobrogene, continuare a conceptului implemetat în Constanța și Tulcea. Oaspeții sunt așteptați la standurile mai multor crame din Dobrogea, și nu numai (avem câteva crame din alte zone invitate), pentru degustări de vinuri, dar și la mesele de prezentare a producătorilor locali unde puteți descoperi și încerca preparate tradiționale. Parte din aceste produse pot fi achiziționate pentru acasă,

Bucătăria de la Ivan Pescar și Scrumbia Bar este deschisă în regim a la carte în interior, iar în grădină vor găti în fața dumneavoastră borș pescăresc deltaic, gustări specifice, iar pe grătar vor sfârâi mititei de pește, pastramă de crap și pârjoale lipovenești.

Accesul se face pe bază de bilet (vor fi puse în vânzare curând) care asigură accesul la degustări, participarea la conferință, live cooking și after party.

Program:

Sâmbătă 14 iunie:

13:00 – 18:00: degustări, live cooking și Dj set

16:00 – 18:00 Dezbatere: Gastronomia cu bune, cu rele dedicată Deltei Dunării – Destinația Anului 2025

18:30 – 20:00 muzică live Radu Captari și Alex Marangozul cu programe separate, dar și cu un moment împreună.

20:00 – 22:00 DJ Party

Duminică 15 iunie: degustări, live cooking și Dj set

Seria de conferințe „Gastronomia cu bune, cu rele” este susținută de Eisberg – #colouryourlife, TeamFresh Horeca, Pescobar, Carlsberg și La Horincie.

O revoluție în ceea ce privește “Noua ospitalitate românească”, un nou mod de gândire – pentru inovare, identificare de noi produse, servicii și proiecte pentru turism, industria alimentară și HoReCa din România – acesta este scopul forumului permanent de dezbateri și discuții “Gastronomia – cu bune, cu rele”, lansat în septembrie 2024 de platforma WeAreRomania / YOU ARE WELCOME! Platforma de gândire și de acțiune pentru promovarea României WeAreRomania / YOU ARE WELCOME a fost fondată în 2024 printr-un proiect al Asociației “Curaj Înainte” cu scopul de a cataliza dezvoltarea imaginii și ofertei turistice a României pornind de la specificul culinar influențat istoric de intersecția a trei mari imperii și a numeroase grupuri etnice și culturale.