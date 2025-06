Fiecare copil merită o zi de naștere!

În această zi specială de 1 iunie, doresc să le urez ”La mulți ani fericiți” copiilor din toată lumea și în mod special copiilor din România! Fiecare copil merită o zi de naștere. Indiferent de originea acestei sărbători, de data din an când e sărbătorit copilul în diferite țări pe mapamond, ziua copilului este o zi a bucuriei, a împlinirii, care ne amintește cât suntem de binecuvântați și cât de recunoscători ar fi bine să fim mereu pentru darul cel mai de preț dat omului, familiei, lumii întregi. Cinste mamelor care au dat naștere copiilor lor!

Bucuria aceasta este umbrită însă de faptul că un număr tot mai mic de copii își sărbătoresc ziua și noi alături de ei, numărul nașterilor fiind într-o scădere continuă. Cât de tristă ar fi o lume fără copii sau cu puțini copii… Am înceta să mai existăm…

Viața unui copil începe cu aproximativ 9 luni înainte de a se naște, iar pentru cercetătorii și specialiștii în domeniu este un adevăr de necontestat că viața umană începe în momentul concepției, moment în care fiecare dintre noi am fost mai mici decât un vârf de ac și totuși, în acel moment am primit totul.

Foarte devreme, atunci cand mamei i-a întârziat menstruația doar câteva zile, ea fiind însărcinată, inimioara noii ființe umane din pântecele ei începe să bată ritmic. Aparatele ecografice pot evidenția bătăile inimii cam la o lună și jumătate, iar la 3 luni copilul este deja perfect format observându-se în toată splendoarea lui, cum se mișcă, își suge degețelul, are chiar amprente digitale, simte și reacționează la zgomot, lumina, durere iar apoi când mai crește, la ecograf se poate observa mai bine cum zâmbește, doarme, cască, se întristează, înghite sau sughite, deschide și închide pumnul, își întinde mâinile, picioarele, își întoarce capul iar bătaile inimii sunt mai puternice cu un ritm de 140/minut.

Unele mame nu se pot bucura de aceste realități descrise, fiindcă multe sarcini se pot pierde adesea în mod spontan prin diverse cauze mai mult sau mai puțin evidente. Tragedia o reprezintă însă distrugerea în mod voit a unei vieți cu mult înainte de a ajunge la vârsta apropiată de naștere, atunci când mama renunță la copilul ei nenăscut și recurge la avort.

Cei nenăscuți sunt copiii fără zi de naștere, copiii care s-ar fi putut bucura de multe îmbrățișari, de multe zile de joacă într-un parc, ar fi putut alerga, învăța, ar fi putut râde sau plânge, ar fi trăit emoțiile unei absolviri de clasa a IV-a, a VIII-a, a liceului sau a unei facultăți, ar fi iubit și ar fi dăruit iubire, ar fi putut aduce liniște și pace într-o familie, într-o comunitate, într-o societate sau ar fi putut chiar influența în bine soarta unei națiuni sau poate ar fi schimbat lumea, dăruind iubirea de care are atâta nevoie întreaga umanitate. Să ne amintim chiar și numai pentru un moment de acești copii nenăscuți în această zi de sărbătoare și să le aducem omagiul nostru.

Dacă mamele lor s-ar fi oprit la doi copii, acestea ar fi refuzat omenirii pe Montaigne, pe Descartes, pe Richelieu. Dacă ar fi refuzat pe al treilea, nu ar fi fost Michelangelo, dincolo de al patrulea nu l-am fi avut pe Mozart. Rembrand a fost al șaselea copil în familie, Wagner al șaptelea, Schubert al treisprezecelea copil, iar exemplele pot continua.

Adesea bucuria într-o familie vine și crește cu fiecare copil născut, chiar dacă la-nceput există temeri și nesiguranțe legate de capacitatea de a fi din nou mamă.

Iubitorii de fotbal din zilele noastre nu l-ar fi cunoscut pe Cristiano Ronaldo dacă mama lui l-ar fi avortat după ce a încercat de mai multe ori.

Cei care îl ascultăm cu admirație și încântare pe Andrea Bocelli, nu ne-am fi putut bucura de vocea lui magnifică, dacă mama lui l-ar fi ascultat pe medicul care a sfătuit-o să-l avorteze.

Viața de poveste a lui Celine Dion nu ar fi existat dacă, în 1967, un preot nu ar fi convins-o pe mama ei să nu o avorteze. “Odată ce a trecut peste faptul de a nu putea considera avortul ca opțiune, m-a iubit la fel ca pe toți ceilalți copilași”, spunea cântăreața Celine, al paisprezecelea copil al familiei, născută în 1968.

Fiecare poate că avem o poveste sau cunoaștem o poveste asemănătoare. Ce oameni minunați s-ar fi putut naște pentru a schimba în bine lumea care ne înconjoară! Ce facem însă acum pentru a apăra o viață, o generație?

Declinul natalității în România este îngrijorător, populația țării noastre având după 1990 (când în România s-au efectuat aproape un milion de avorturi), o rată de creștere anuală negativă. Cifrele din anul 2024 arată faptul că natalitatea se regăsește la cel mai scăzut nivel de când se culeg date statistice în județul Mureș. Numărul de nou-născuți a scăzut sub 5000, fiind înregistrate cu 10% mai puține nașteri în fiecare an. Potrivit INS (Institutul Național de Statistică), anul trecut doar 4500 de nou-născuți au fost în județul Mureș. În același timp, numărul deceselor crește, astfel că populația județului s-a diminuat, în doar un an, cu 2800 de persoane, adică cât populația unei comune de dimensiuni medii. La această situație demografică dezastruoasă, se adaugă numărul de avorturi care, încă, se mențin la un nivel ridicat. În ultimul an pentru care există date (2023) numărul de avorturi a fost peste 400 în județul Mureș, cele mai multe fiind practicate la minore și la femei între 20 și 24 de ani. Datorită faptului că multe avorturi sunt efectuate în sectorul privat și prin administrarea unor medicamente avortive, fără ca acestea să fie cunoscute, numarul real al avorturilor ar putea fi chiar de două ori mai mare.

Trăim într-o lume în care se pare că nu apreciem pacea, fiind înconjurați de țări aflate în război, multe alte conflicte împânzesc lumea întreagă iar numărul celor uciși în atâtea războaie ne impresionează pe bună dreptate. Avem în suflet dorința de pace, dar oare de ce în mod paradoxal declarăm și acceptăm războiul împotriva fiilor nenăscuți și a fiicelor nenăscute? Veți spune că nu e la fel? Vă răspund că e mult mai grav, fiindcă e un război împotriva celor care nici măcar nu se pot apăra, o atrocitate prin care se depășește cu mult mai mult numărul victimelor din toate războaiele din întreaga istorie a umanității! Numai într-o perioada de 50 de ani am ”spulberat” de pe fața pământului propria noastră țară, dacă ne gândim la cele peste 23 de milioane de avorturi care s-au făcut în România. Numărul real al avorturilor ar putea fi chiar dublu față de cel statistic, ținând cont de avorturile din sistemul privat, cele medicamentoase, cele efectuate în străinătate și altele neraportate. Cifrele sunt înfiorătoare și totuși nu ne impresionează fiindcă adesea în egoismul nostru nu ne interesează, deși valoarea unei singure ființe umane atât născute cât și nenăscute este inestimabilă.

După datele ONU (Organizația Națiunilor Unite), România va ajunge în 2050 la 16,397 milioane de locuitori, întorcându-se, practic, la nivelul anului 1950.

Prin asocierea ”este legal deci este corect” și prin prezentarea avortului ca o emancipare a femeii, avortul a fost valorizat pozitiv, fără a se oferi însă o informare despre deplina umanitate a copilului în fiecare etapă a vieții intrauterine. Lipsa de informare despre realitatea dureroasă și complexă a crizei de sarcină și lipsa de sprijin a femeii aflate în criza de sarcină, distorsionează mentalitățile iar minimalizarea vocilor publice pro-viață și incriminarea acestora ca fiind antifemeie, fac ca protejarea vieții copiilor nenăscuți să fie privită ca o dovadă de lipsă de civilizație.

Mulți poate nu cunosc faptul că nici un tratat al ONU nu face din avort un drept internațional al omului, al femeii. “Articolele de la San Jose”, document juridic încheiat la 25 martie 2011 în capitala statului Costa Rica, au fost create pentru a ajuta societatea civilă și guvernele să promoveze drepturile omului prin interpretarea corectă a legislației internaționale în materie de protecția drepturilor copilului nenăscut. Articolele sunt un instrument eficient în combaterea aserțiunilor false privind existența unui pretins “drept al omului” la avort.

Trăim într-o iluzie a adevărului crezând că avortul este un drept al femeii, al mamei, spunându-se adesea ”e corpul meu, e corpul femeii și ea decide”. Femeile trebuie să știe că nu este de fapt corpul lor ci în corpul lor se dezvoltă o nouă ființă umană absolut diferită de corpul femeii, al mamei, aceasta având doar onoarea să poarte acest copil nenăscut în pântecele ei, copil care fie că este numit embrion (până la 10 săptămâni), fie că este numit făt (până la naștere) este unic, irepetabil, dovedit și științific prin ADN-ul specific al fiecărei ființe umane, format chiar în momentul concepției când femeia a rămas însărcinată (adică are o sarcină în corpul ei).

Pentru mulți, avortul poate fi considerat o necesitate, un drept, o alegere convenabilă, o soluție de moment la ceva neprevăzut, o rezolvare a unei ”probleme”, poate chiar mai grav o afacere, dar avortul rămâne ulterior, dacă e profund conștientizat, un amarnic regret, o amintire tristă, un eveniment nefericit, o sfâșiere a inimii, care întunecă viața multor mame și familii, cu repercursiuni grave, uneori de neimaginat.

Mă întreb dacă aceia care au încurajat, au susținut și chiar au efectuat avortul, se gândesc oare la ceea ce au lăsat în sufletul mamelor cu pântecele gol? Adesea femeia care a trecut prin această traumă mai mult sau mai puțin acceptată cu voința ei deplină, rămâne singură în acest abis de durere iar consecințele psihice și sufletești ale avortului depășesc cu mult riscurile și efectele secundare fizice imediate sau tardive.

Lipsa la nivel național a unui program de consiliere a acestor mame în criză de sarcină, le determină adesea să recurgă la acest act disperat, ele aflându-se într-o stare de neliniște, confuzie, teamă, incertitudine și fără a avea adesea un discernământ real. Lipsa de maturitate a multora dintre ele, chiar minore, necunoscând riscurile la care se expun prin avort este consecința lipsei unei educații adecvate, a responsabilității părinților acestora dar și consecința lipsei unei legislații de obligativitate a școlarizării pentru cel puțin 10 clase și a unor programe naționale de educație care să prevină debutul precoce al vieții sexuale și a complicațiilor care decurg dintr-un comportament imatur și iresponsabil.

Consecințele alegerii avortului ne afectează pe toți și nu doar mama și familia acesteia, chiar dacă nu recunoaștem întotdeauna acest adevăr. Avortul nu distruge doar viața copilului nenăscut și rănește mama aproape iremediabil, ci are consecințe negative și asupra structurilor sociale, asupra sferei medicale, asupra sferei juridice și economice și nu în ultimul rând efectul negativ asupra demografiei așa cum reiese din statistici.

Pe lângă lipsa unor programe naționale care să sprijine femeile aflate în criză de sarcină, lipsa consilierii psihologice cel puțin, atât de necesară în astfel de situații, lipsa programelor de susținere a natalității printr-o încurajare de finanțare chiar din timpul sarcinii a familiilor aflate în dificultate și a unei legislații care să faciliteze adopția chiar de la naștere în situații deosebite, opinia publică este atât de distorsionată încât observăm prea multe atitudini de intimidare, lipsa compasiunii, a înțelegerii, a iubirii autentice și a sprijinului concret în apărarea vieții unui copil nenăscut.

Într-o lume în care adevărul e diluat sau ignorat chiar, răul își face loc cu nerușinare dar și cu acordul nostru în atâtea domenii iar minciuna repetată poate fi luată ca adevăr. Adesea evităm să spunem și să susținem adevărul ca să nu supărăm, ca să nu fim ridiculizați, ca să nu ne pierdem un prestigiu câștigat și sub falsa compasiune pentru femeie, fără să ne gândim la dreptul fundamental la viață al fiecărei ființe umane, acceptăm și susținem avortul. Dar avortul este moarte și este îngrozitor de dureros să vezi trupuri umane mici sfârtecate, dezmembrate sau chiar dacă sunt eliminate brutal din pântecele mamei în întregime, sunt atât de fragile și delicate, fără nici o șansa de a putea trăi. A suprima o viață umană nu este terapie indiferent în ce context ar fi, avortul nu este ceea ce medicina și în special obstetrica-ginecologia este menită să facă!

Adevărul despre avort este dureros, dar Adevărul este singurul care poate schimba sufletul și inima omului, ajutându-ne să trăim liberi. E timpul să lăsăm ”măștile” și ”mănușile” și să vedem realitatea crudă a avortului, care NU salvează mama ci o rănește și ucide ființa umană inocentă lipsită de apărare din pântecele ei, încălcând dreptul la viață al copilului nenăscut.

O țară care-și ucide pruncii nenăscuți, oare ce viitor mai poate avea? În fața acestei realități, rămânem indiferenți? Ne ignorăm sau ne respectăm, începând să ne pese mai mult și de aproapele nostru cel mai mic, adică de cel încă nenăscut? Suntem dispuși, dornici și hotărâți să urmăm adevărul? Vrem să ne scuturăm de praful inconștienței și al indiferenței, să renunțăm la egoism, să ne decidem să apărăm și să iubim viața?

Până la o schimbare a legislației în sensul apărării reale a dreptului la viață al copilului nenăscut, este nevoie de schimbarea mentalității unei națiuni în favoarea vieții astfel încât opțiunea la avort să nici nu poată fi gândită!

Acceptând și apărând viața, alegem iubirea, alegem responsabilitatea de părinte, alegem să sprijinim femeile aflate în dificultate, alegem să fim generoși unii cu alții, alegem să fim cu adevărat OAMENI! Marele poet român Mihai Eminescu spunea: “Adevărul este stăpânul nostru, nu noi stăpânim adevărul”.

Eu cred că suntem capabili și fac un apel serios în această zi de sărbătoare a copilului, către toți cu suflet de copil dar mai ales către mame, educatoare, învățători și profesori, medici, jurnaliști, politicieni, fiecare având o răspundere enormă pentru fiecare cuvânt rostit și pentru fiecare faptă săvârșită, să-și exercite influența în slujba adevărului, a respectului pentru viață din momentul concepției până la moartea naturală, a respectului pentru familie, pentru adevăratele valori morale. Fac un apel către toți aceia care pot și vreau să ajute la o schimbare a mentalității umane spre o cultură a vieții, să acceptăm fiecare dintre noi chemarea la formarea unei civilizații a iubirii și a păcii.

Deși sindromul postavort afectează multe femei pe termen lung, totuși există vindecare pentru femeile rănite prin avort și această vindecare poate fi totală atunci când ea regretă sincer răul făcut prin avort, după o conștientizare profundă a acestuia.

Să ne hotărâm să renaștem la adevărata viață la care am fost chemați s-o trăim, acceptând onoarea de fi lumină în întuneric și de a fi iubire unde este ură. Să fim iertare unde e jignire, să unim acolo unde vedem dezbinare, să aducem adevărul unde vedem greșeala, să aducem credință unde este îndoială, să aducem speranță acolo unde este disperare și să aducem bucurie unde e tristețe.

Să avem curajul și să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să ieșim din egoismul nostru și să apărăm viața mamei și a copilului ei nenăscut, să reușim să consolăm în loc să așteptăm să fim doar noi consolați, să-i înțelegem pe alții mai mult decât să fim noi înțeleși, să iubim mai mult în loc să așteptăm să fim iubiți, căci dăruind vom primi, iertând vom fi iertați iar când vom muri, vom și învia la Viața Veșnică.

Asist. Univ. Dr. Caterina-Miladi Grif

Medic primar obstetrică-ginecologie

