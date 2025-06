ACS Portugalia Târgu Mureș lansează echipa feminină de minifotbal. Înscrierile sunt deschise

După ce a scris istorie în urmă cu doi ani prin calificarea în primele 32 de echipe la Campionatul Național de Minifotbal, clubul ACS Portugalia face un nou pas important spre diversificare și performanță prin lansarea primei echipe feminine din istoria clubului.

Sub numele ACS Portugalia Girls, noul proiect va activa în Campionatul Județean de Minifotbal Feminin începând cu sezonul 2025-2026. Inițiativa vine în urma unei discuții amicale între conducerea clubului și președintele Asociației Județene de Minifotbal, Călin Flanja, un susținător activ al activităților sportive locale.

„Ideea aceasta a venit după ce am avut o discuție amicală cu președintele Asociației Județeane de Minifotbal Mureș, domnul Călin Flanja, pentru care am un mare respect datorită faptului ca a fost alături de mine și de club de câte ori a fost nevoie. Am decis să încercăm să facem ceva nou pentru noi, dorind să ne extindem și pe această secțiune, a minifotbalului feminin”, a declarat antrenorul echipei, Răzvan Chirilă.

Înscrierile sunt deschise fără termen limită, iar orice doamnă sau domnișoară pasionată de sport este binevenită, indiferent de experiență sau vârstă: „ 3. Vor exista câteva întâlniri cu tot grupul ca să vedem în ce stadiu ne aflăm la nivel de joc, însă nu este acesta un criteriu obligatoriu. Scopul nostru este să atragem cât mai multe fete pentru a practica sport și să facă parte din clubul nostru, indiferent de vârstă”.

„Personal, văd acest poriect ca fiind unul ambițios în care am destulă încredere ca vom reuși să atragem jucătoare spre clubul nostru, unde deja suntem foarte cunoscuți pe plan local și nu numai. Încercăm astfel să facem acest lucru și pentru secțiunea feminină”, a declarat Răzvan Chirilă.

Diana CĂRBUREAN