Emoția revederii pentru Promoția 1965 a Liceului Nr. 2 Reghin

Promoția 1965 din cadrul Liceului Nr. 2 din Reghin s-a reîntâlnit sâmbătă, 31 mai la 60 de ani distanță de la terminarea studiilor liceale. Printre componenții clasei care termina liceul în urmă cu șase decenii se numără și colegul nostru Ştefan Brumar, director de publicitate în cadrul cotidianului Zi de Zi și Transilvania Business.

Clasa a pornit la drum în 1962 cu un efectiv de 40 de elevi, număr care a rămas neschimbat la terminarea liceului. Diriginte clasei a fost profesorul de fizică Alexandru Lenard. În prezent, din cei 40 de elevi, mai trăiesc azi doar 24, 12 din aceștia au trăit emoțiile orei de dirigenție, după care și-au depănat amintirile la Pensiunea-Reastaurant Hunter VIP din Reghin. A fost o zi specială cu aduceri aminte de anii petrecuți pe băncile școlii de pe strada Spitalului, actualul Gimnaziu ”Alexandru Ceușianu” , clădire în care a funcționat Liceului Nr. 2 din Reghin.

„Primul lucru care îmi vine în minte când vine vorba de perioada de liceu sunt colegii, prieteniile care ne-au legat, în special fosta mea colegă de bancă pe toți cei patru ani de liceu, Usec Ana Mihăilă, venită la această frumoasă întâlnire tocmai de la Suceava”, ne-a declarat Dan Floarea.

„Fiecare moment când ne întâlnim este unul de bucurie și de emoție”

Potrivit acesteaia, învățământul din urmă cu șase decenii era foarte bine organizat, foarte ordonat.

„Învățam, exista o foarte mare conștienciozitate atât la dascăli cât și la elevi. Totul era ordonat, îmbrăcămintea, comportamentul, eram toți egali, nu era unul mai presus decât celălalt. Pot spune că am avut o clasă foarte închegată. Printre cei mai buni la învățătură a fost Niculina Matei, am fost colege de clasă încă din clasa a V-a. La fel, Dan Albu Codruța era o elevă foarte bună la învățătură, foarte conștincioasă. Din clasa noastră au ieșit în special ingineri și dascăli, puțini pe partea economică. Mai sunt avocați, cum e domnul Nicușor Moldovam, contabil cum e cazul meu. Ce este foarte important este că și acum după 60 de ani de la terminarea liceului ținem legătura. Cel puțin în cazul meu, țin legătura cu toți colegii. Din păcate am fost la mormântări, la foști colegi care ne-au părăsit, la aproape toți colegii. Fiecare moment când ne întâlnim este unul de bucurie și de emoție, cum a fost și momentul orei de dirigenție de la școală, la fel cum se întâmplă de fiecare dată. Chiar dacă grupul e mai restrâns, bucuria și emoția este de fiecare dată foarte mare.”, spune Dan Floarea.

Pe curând, la revedere!”

„Să de-a Dumnezeu să fim în putere să ne putem întâlni din nou. Anual îi anunț pe toți cei care pot și care doresc să vină. De obicei eu sunt cu organizarea, dar în acest an de acest aspect s-au îngrijit Doina Rață și Cota Galaction”, a spus Dan Floarea.

Alin ZAHARIE