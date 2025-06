Muzeul „Anton Badea”, 65 de ani în slujba păstrării și conservării patrimoniului cultural

Muzeul Etnografic „Anton Badea” din Reghin a serbat miercuri, 28 mai 65 de ani de existență, șase decenii și jumătate de istorie scrisă de cei meniți să păstreze viu patrimoniul material și spiritual în frunte cu Anton Badea, părintele fondator al muzeului reghinean.



Sărbătoarea a debutat cu o slujbă de pomenire în bisericuța din muzeu, cu hramul ”Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul”, oficiată de preacucernicii părinți Oprea Genu și Damian Ioan, după care, întregul alaiul s-a mutat în interiorul muzeului, gazda momentului aniversar.

„Muzeul este o instituție complexă, este un loc de educație, care aduce împreună toate categoriile profesionale și de vârstă, și care, datorită spațiului generos, permite an de an realizarea unor evenimente, cu număr mare de participanți. Este și un obiectiv turistic important în prezentarea și promovarea întregii zone, de altfel singurul muzeu în aer liber din județ. Și este o instituție a cărei misiune este sacră, aceea de a tezauriza, de a recupera și salva valorile satului tradițional, de a ne arăta originile, de a ne transmite cine suntem ca indivizi, ca neam și ca nație, în această lume. La 65 de ani de la înființare, privim cu mai multă sperantă ca oricând, cu preocupare, dar și încredere. Imobilul a fost retrocedat proprietarilor moștenitori, în urma unui îndelungat proces și suntem într-un moment delicat pentru destinul instituției, va urma o decizie cu privire la locația în viitor a muzeului. Am încrederea că Autoritatea locală, domnul primar și domnii consilierii, care au făcut totul până acum pentru muzeu, pentru cultură, în orașul Reghin, vor găsi mijloace pentru ca instituția să ramână la fel de relevantă. Iar muzeul să rămână în continuare un reper important în gestionarea patrimoniului rural și un păstrător al culturii materiale și imateriale a comunitatii, după cum și-a câștigat acest renume, de la înființare până azi. Ne dorim să lăsăm generațiilor viitoare, cu aceeași responsabilitate cu care am primit la rândul nostru, repere puternice pentru viață, pentru educație – o moștenire ce nu poate fi înlocuită ori găsită în altă parte”, a spus Roxana Maria Man, managerul Muzeului Etnografic „Anton Badea”.

La anivesarea muzeului din Reghin au onorat cu prezența oficialitățile locale și naționale, colegi de breaslă de la muzeele din țară, și nu în ultimul rând prieteni dragi muzeului din Reghin.

Recunoștință pentru Maria Borzan

În cadrul evenimentului primarul municipiului Reghin, Márk Endre i-a înmânat distincția de cetățean de onoare fostului director al Muzeului Etnografic din Reghin, Maria Borzan pentru contibuția remarcabilă în cei 27 de ani de management ai instituției.

Inaugurarea expoziției ”Sacru și Profan”

Sărbătoarea muzeului a fost întregită de inaugurarea expoziției „Sacru și Profan”.

„Expoziția face referire la natura transcendentă a existenței și trimite la sacralitatea timpului și a spațiului, inițiativă ce vine din nevoia de a da sens și de recuperare a ceea ce a fost pierdut pentru omul modern, făcând apel la mărturiile culturii populare din muzeu, la un bogat fond documentar și la un simbolism așa cum îl numește Rene Guenon ”limbajul inițiatic, vehicol indispensabil al oricărei învățături tradiționale”, a precizat Roxana Man.

Program artistic

Finalul sărbătorii muzeului a fost marcat de un program artistic la care și-au adus contribuția Mihaela și Ciprian Istrate, Rodica Bândilă, Karina Gottfert, Diana Tișe, Ștefania Sălăgean, Narcisa Maria Suciu, Alexia Paula Friciu, Grupul de chitară al Liceului ”Lucian Blaga”, Oana Andone, Letiția Blaga, Maria Antonia Lazăr, Grupul vocal „Urmașele Dacilor”, Ansamblul ”Dedrețeana”, Grupul „Zestrea Satului Dulcea”, Voluntarii Bibliotecii Ibănești, Cornelia Butilcă și Grupul „Hodăceana”.

Alin ZAHARIE