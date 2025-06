Surprize culinare la ediția 2025 a Festivalului Magiunului de la Iara de Mureș

Căminul Cultural din localitatea Iara de Mureş, comuna Gornești, a găzduit miercuri, 28 mai, o conferință de presă prilejuită de organizarea celei de a XIII-a ediții a Festivalului Magiunului, eveniment care va avea loc în perioada 20-21 septembrie, în centrul localității Iara de Mureș. Au onorat cu prezența reprezentanți din cadrul organizato- rilor cât şi producătorii locali, cei care vor da savoarea evenimentului dedicat magiunului de la lara de Mureş.

Ca și în anii trecuți, cu ocazia festivalului magiunului vizitatorii vor avea parte atât de programe artistice interesante cât și de degustări de specialități gastronomice. Surpriza festivalului va fi prepararea ma- giunului de prune într-un ceaun uriaș cu capacitatea de 2000 de litri. Vor fi pregăti- te peste 50 de feluri de preparate pe bază de prune atât pe gustul celor care preferă mâncărurile tradiționale cât și celor care preferă specialitățile sofisticate.

Festivalul Magiunului este un eveniment comunitar care se adresează atât familii lor, copiilor, păstrătorilor tradițiilor, pre- cum iubitorilor gastronomiei, cu scopul prezentării valorilor locale, a dezvoltării rurale şi regândirea tradițiilor, au precizat organizatorii.

„Este un eveniment tradițional care ajun- ge în acest an la ediția cu numărul 13. După cum se ştie, am avut problemele cu pandemia și așa mai departe și de fiecare dată am încercat întotdeauna ca să găsim soluții, ca să trecem peste obstacole. Anul acesta, alături de co-organizatorii acestui eveniment am încercat să aducem ceva nou în acest concept. Astfel, i-am cooptat pe cei de la Castelul Haller, Carmamgeria Lanka şi AS OR EV cu care suntem în re- lații contractuale mai vechi. Astfel, încer- căm să aducem ceva nou, ceva inedit pe lângă tradiționalul magiun. Începând cu acest an ne dorim să diversificăm această sărbătoare de la lara de Mureș, să o facem mai atractivă și mai prietenosă, în special pentru noua generație, pentru tineri, pen- tru copii, sărbătoare care să fie în același timp educativ din mai multe puncte de vedere şi nu în ultimul rând o atracție cu linară a regiunii. Încercăm să combinăm tradiția cu arta culinară și cu programele pentru copii. Avem deja câțiva ani în spa- te în ce privește organizarea acestui eve- niment, și am ajuns într-un punct în care considerăm că ar trebui adus ceva nou, astfel încât acest eveniment tradițional să fie mai atractiv şi lipsit de monotonie. Pentru acesta mulțumesc co-organizatorilor și partenerilor noştri şi nu în ultimul rând mulțumesesc foarte mult producăto- rilor din lara de Mureș că ne sprijină în acest demers pe care l-am început acum 13 ani timid, dar cu speranța de a crește și cu speranța de a aduce și a prezenta acest magiun publicului larg, care, după cum știți, are și numeroase proprietăți, inclusiv terapeutice”, a precizat Kolcsár Gyula, primarul comunei Gorneşti.

Ofertă bogată

„De data asta o să încercăm să amenajăm și locuri de joacă speciale pentru copii. De asemenea, copiii vor putea afla despre cum se face magiunul sau alt preparat toc- mai de la cei care-l produc. Nu în ultimul rând, vizitatorii vor avea parte de standuri cu animale, cât mai vizibile și mai atracti- ve, în special pentru copii, inclusiv locuri de joacă care să se încadreze cu decorul existent. Încercăm și tindem spre natural, ceea ce cred eu că este foarte util și pentru copii din mediul urban”, a spus primarul comunei Gornești.

Cârnat de prune de 150 de metri

Participanții la ediția din acest an vor asis- ta la prepararea celui mai lung cârnat de prune și încercarea de înregistrare, ca record, de către procesatorul de carne Lanka.

„Noi ca și carmangerie am fost invitați să venim să susținem acest festival. Rugă- mintea organizatorilor a fost să venim cu un produs de carmangerie pe care să-l putem prepara la fața locului în cadrul aces- tui festival, astfel încât oamenii să vadă pe viu cum se prepară un produs tradiţi- onal de calitate, să fie ceva extraordinar. Am stat și ne-am gândit, chiar am şi făcut anumite teste și într-un târziu am reușit să facem un cârnăt cu gustul de prune, condimentat, făcut așa cum trebuie. O să fie un cârnat de 150 de metri preparat pe un grătar mare în timpul festivalului. Îl vom oferi pentru gustare publicului astfel încât, din partea de vânzare să putem să susținem festivalul. Sperăm să fie cât mai mulți oameni care se guste din acest cârnat cu prune. Eu personal sunt curios cum o să iasă gustul, chiar dacă cel care l-am pregătit pentru această conferință de presă a primit aprecierea tuturor celor care l-au gustat. Am mai preparat un cârnat în urmă cu doi ani la un festival gastro organizat în comuna noastră pe Valea Nirajului. Atunci, pentru prima dată am pre- parat un cârnat de 150 de metri. Acum am mai micşorat un pic grătarul, care poate fi modificat fără nicio problemă astfel încât cârnatul să ajungă chiar și la o lungime de 300 de metri. În cel mai rău caz facem de două ori un cârnat de 150 de metri şi tot o să fie bine, Sincer, nu am mai văzut la ni- meni să vină cu o astfel de rețetă. În ce ne priveşte, am încercat tot feul de rețete de cârnați, cu trufe, cu vin roşu, cu măsline, dar cu prune este pentru prima dată, de aceea sunt extrem de curios cum o să iasă. festival, oamenii o să zică că e ok, atunci Dacă acest produs va avea succes la acest sută la sută că îl vom pune pe piață”, a precizat Márton Szilárd, co-proprietar al Carmangeriei Lanka din Valea Nirajului.

Mici cu prune

„Un domn de aici din comuna Gornești care în fiecare an la Festivalul Magiunului pregătește mici și alte preparate culinare, a pus întrebarea: oare în mici nu se pot băga și prune? Încă nu am ajuns în faza în care să testăm un astfel de produs, dar eu cred că o să reuşim să facem și mici cu gust de prune. Nu știu ce cantitate vom putea face, cert este că vom avea în festival și mici cu gust de prune”, a spus reprezen-tantul Carmangeriei Lanka.

Bunătăți culinare

Invitatul ediției din acest an al Festivalului Magiunului este Castelul Haller din Ogra.

Vom fi prezenți cu noutăți, cu precădere preparate din legume, magiun şi alte produse care să aibă în componență prune. Noi ne-am gândit la câteva lucruri care țin atât de gastronomia modernă cât și de tradiție. O să fie o foarte bogată paletă de doar cele gătite de noi, ci şi de producătorii bunătăți, mai mult de 50 de preparate, nu locali. O să fie foarte multe lucruri tradiționale, de la binecunoscutul haios până la jerbo, la obrăjori de porc confiați sau pulpa de rață, toate acestea fiind desigur cârnații, cum au precizat şi cei din cadrul combinate cu prune, inclusiv mititeii și Carmangeriei Lanka. Vor fi de asemenea foarte multe deserturi care vor putea fi savurate în cadrul festivalului”, a precizat Foris Kinga, director și chef al Castelului Haller din localitatea Ogra.

Alin ZAHARIE