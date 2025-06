VIDEO, FOTO: Comunitatea Blaga, la o nouă promoție de absolvenți

Comunitatea Blaga a trăit marți, 3 iunie emoția momentului festiv al absolvirii claselor a XII-a, Promoția 2021-2025 a Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din municipiul Reghin, în prezența oficialităților locale și județene, părtași, alături de rude și prieteni la momentul festiv al absolvirii celor patru ani de liceu.

„Nu vă temeți să gândiți diferit!”

„În viață obstacole există, dar puterea de a depăși există în voi. Curajul este o altă valoare de care ați dat dovadă. Ați avut curaj să vă urmați visele, să puneți întrebări, să eșuați, să învățați din lecțiile acestea. Curajul nu înseamnă doar absența fricii, ci capacitatea de a o înfrunta. Pe măsură ce pășiți în lume, fie că alegeți să studiați, să munciți, să explorați noi orizonturi, veți avea nevoie de acest curaj pentru a face alegeri dificile, pentru a vă afirma ideile și pentru a vă construi propriul drum.

Creativitatea este darul care va ajuta sa gasiti solutii acolo unde altii gasesc probleme. Lumea în care trăim este în plină schimbare și avem nevoie de competențe, precum gândirea critică, colaborarea, adaptabilitatea. Astfel, veți reuși să vă definiți voi înșivă în această lume. Nu vă temeți să gândiți diferit. Nu vă temeți să vă folosiți creativitatea care poate transforma o idee banală în ceva extraordinar. Realizarea obiectivelor voastre va cere uneori să renunțați la confort, la timpul liber, uneori la relații care nu vă ajută să creșteți. Sacrificiul nu va fi un abandon si este de fapt investitia voastra in viitor. Toate aceste lucruri vă vor duce pe voi, acolo, pe drumul care vă va face fericiți. Lumea vă așteaptă! Luați cu voi perseverența, curajul, creativitatea pe care le-ați cultivat aici la Blaga! Nu vă fie teamă să visați măreț. Fiți mândri de cine sunteți și ceea ce veți putea realiza. Liceul v-a oferit o fundație solidă. Acum depinde de voi să construiți un viitor care să vă definească valorile și aspirațiile”, le-a transmis absolvenților prof. Andreea Dumitrache, directorul Liceului Teoretic „Lucian Blaga”.

„Vă doresc tuturor o călătorie frumoasă!”

Proaspeții absolvenți au fost felicitați de către Márk Endre, primarul municipiului Reghin.

„Există momente în viața unei persoane care depășesc cotidianul. Astăzi este unul dintre acele momente. Se încheie o etapă și începe alta, cu promisiuni, speranțe și noi începuturi. Dragi absolvenți, drumul care vă așteaptă este deocamdată necunoscut. Cum arată, ce direcție va lua și pe ce valori va fi construit, toate acestea vor depinde de alegerile voastre. Ce veți clădi, ce veți adăuga lumii și ce veți dărui celorlalți, sunt întrebări la care doar voi puteți răspunde. Dar țineți minte un lucru esențial: dacă vă străduiți zi de zi să fiți ce mai buni, dacă ceea ce faceți vă inspiră și vă aduce bucurie, dacă ochii vă strălucesc atunci când creați, înseamnă că nu doar ați înțeles sarcina, ci ați început să înțelegeți viața. Lumea se schimbă, dar un lucru rămâne constant. Căutarea umană a sensului, a fericirii și a valorii va fi mereu actuală. Permiteți-mi ca în numele orașului să vă urez mult succes în tot ceea ce urmează. Îmi doresc ca fiecare zi să fie o nouă oportunitate de a descoperi ce vă inspiră, ce vă animă, ce vă face ochii să strălucească din nou și din nou. Vă doresc tuturor o călătorie frumoasă!”, a precizat Márk Endre.

Și-au luat rămas bun anilor de liceu clasele XII-a A – Matematică-informatică intensiv engleză, diriginte prof. Pescăruș Teodor, XII-a B – Filologie și științe sociale, secția maghiară, diriginte prof. Székely Rozália, XII-a C – Filologie bilingv engleză, diriginte prof. Kosztan Katinka, XII-a D – Științe ale naturii intensiv engleză, diriginte prof. Silaghi Melinda, XII-a E – Turism și alimentație publică, diriginte prof. Friciu Adina și XII-a F – Științe sociale, diriginte prof. Friciu Cristina.

„Vom rămâne mereu Promoția 2025 a comunității Blaga”

În fruntea tuturor s-au situat Ilhan Hulya, clasa XII-a A și Șerbănaț Denisa Maria, clasa XII-a C, șefii de promoție 2025 ai Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din Reghin.

Cele două eleve au fost premiate atât de către Inspectoratul Școlar Județean, prin prof. Paula Dărăban, cât și de către Asociația Liceulului Teoretic ”Lucian Blaga”, Eurocentrum, precum și de Rotary Club Reghin reprezentat la festivitate de Ovidiu Ilisan.

„Astăzi să încheie un capitol din viața noastră care nu a însemnat doar ani de studiu, ci ani de devenire. Ne-am format aici, între ore, teste, glume din pauze, reușite și uneori dezastre intelectuale, nu doar ca elevi, ci ca oameni. La Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” am crescut, uneori în liniște, alteori cu pași grăbiți. Aici am învățat să visăm, să ne asumăm greșelile și să găsim sensuri dincolo de formule. Și poate cel mai important, am învățat că nu suntem singuri. În numele generației noastre, vrem să mulțumim mai întâi profesorilor care ne-au ghidat cu răbdare, ne-au ascultat întrebările chiar și în pauze și au văzut în noi mai mult decât niște note. Simțim nevoia să ne oprim și să vă mulțumim vouă, părinții noștri. Voi ați crezut în noi, chiar și când noi ne îndoiam. Ați fost acolo cu sfaturi și încurajări când eram obosiți, cu răbdare când eram stresați și cu iubire tot timpul. Ne întoarcem cu recunoștință pentru ultima dată spre colegi care ne-au fost alături ca de o adevărată familie. Deși, poate n-am arătat-o mereu, știți că ne-ați fost dragi. Am crescut împreună, am râs, am plâns, am învățat să ne sprijinim unii pe alții, iar azi, când fiecare pleacă pe drumul său, știm că vom duce cu noi nu doar cunoștinţele, ci şi amintirile, valorile şi prieteniile construite aici. Nu știm ce ne rezervă viitorul, dar indiferent de drumul pe care-l vom alege, fie că vom deveni medici, antreprenori, ingineri sau artiști, în suflet vom rămâne mereu Promoția 2025 a comunității Blaga. Privim spre viitor cu speranță și curaj. Indiferent de destinația aleasă, să nu uităm niciodată de unde am plecat. Această școală va rămâne mereu acasă. Vă mulțumim din inimă pentru tot”, a fost mesajul transmis celor prezenți de către cei doi șefi de promoție, Ilhan Hulya, clasa XII A și Șerbănaț Denisa Maria.

