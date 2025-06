Comandantul Comandamentului pentru Operaţii Speciale al SUA, prezent la deschiderea SEESOF Târgu Mureș 2025

Comandantul Comandamentului pentru Operaţii Speciale al Statelor Unite (USSOCOM), generalul Bryan P. Fenton, a declarat, miercuri, în deschiderea primului expo-forum internaţional dedicat Forţelor pentru Operaţii Speciale, Southeast Europe Special Operations Forces Forum 2025 (SEESOF) de la Târgu Mureş, că actualul context internaţional este cel mai complex şi provocator pe care l-a văzut în 38 de ani de serviciu militar.

„Şi, dacă mă întrebaţi pe mine, este cel mai complex şi provocator mediu pe care l-am văzut în 38 de ani de serviciu militar. Pentru că ameninţările se contopesc, iar tehnologia se mişcă într-un ritm mai rapid decât au văzut oamenii vreodată. Unii, când pun aceste lucruri laolaltă, îl numesc ‘o lume în flăcări’. Şi aş susţine că misiunea noastră, în forumuri ca acesta, este de a valorifica spiritul lui Pilat şi de a găsi o modalitate de a face ceva simplu şi clar, iar apoi de a face ceva în privinţa asta. Şi cred că este bine cunoscut în comunitatea Operaţiunilor Speciale că nu numai că avem o înclinaţie spre înţelegere, ci avem şi o înclinaţie spre acţiune. Ştim că există lucruri care trebuie făcute în numele tuturor naţiunilor noastre”, a declarat generalul Bryan P. Fenton, unul dintre cei mai importanţi lideri militari din lume în domeniul FOS.

Generalul s-a arătat onorat să participe la acest forum, subliniind că reuniunea de la Târgu Mureş este manifestarea a ceea ce se numeşte echipa globală de operaţiuni speciale.

„Este o onoare să fiu astăzi, aici, şi să vorbesc în faţa atâtor persoane şi organizaţii distinse, să fiu în această universitate şi mai ales să fiu la forumul inaugural al Operaţiunilor Speciale din Europa de Sud-Est şi să fiu din nou în România. Am fost aici de multe ori şi este întotdeauna minunat să fiu din nou printre prieteni şi între două naţiuni care au relaţii excelente. Aşadar, vă mulţumesc că ne-aţi permis să ne întoarcem în România. Militarilor, inovatorilor, vizionarilor, liderilor de opinie, aliaţilor, partenerilor, prietenilor şi multor VIP-uri de aici, de astăzi, vă mulţumesc că m-aţi primit nu doar pe mine, ci şi pe echipa mea de la Comandamentul pentru Operaţii Speciale al Statelor Unite (…). Aş dori să spun că reuniunea tuturor celor prezenţi în această sală este manifestarea a ceea ce numim cu toţii echipa globală de operaţiuni speciale. Unii pot proveni din reţeaua globală de operaţiuni speciale. Şi cred că toţi cei care suntem implicaţi în acest domeniu ştim de ce este atât de importantă”, a subliniat generalul american.

Bryan P. Fenton a precizat că nu există un loc mai bun decât Târgu Mureşul pentru a reuni această reţea puternică a FOS, considerat „epicentrul operaţiunilor speciale pentru România, dar şi pentru, în opinia noastră, Europa de Est”.

În viziunea generalului american, conferinţa SEESOF 2025 continuă impulsul construit ca şi coechipieri în operaţiuni speciale timp de decenii.

„Şi probabil că niciodată nu a fost mai important decât acum, aşa cum s-a menţionat anterior, în umbra ameninţărilor crescânde şi a lucrurilor despre care mulţi dintre noi vom vorbi în aceste zile (…). Şi aş susţine că aceasta ancorează o nouă eră în unitatea operaţiunilor speciale în această regiune şi în vecinătatea Mării Negre. Pentru că, în fiecare zi, demonstraţi cu toţii puterea parteneriatelor şi ce pot crea încrederea şi parteneriatele adevărate, nu doar pentru fiecare naţiune, ci pentru toate naţiunile noastre”, a subliniat generalul Bryan P. Fenton.

Pornind de la exemplul laureatului Premiului Nobel George Emil Palade, al cărui nume îl poartă gazda SEESOF 2025, Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Târgu Mureş, generalul Bryan P. Fenton a arătat că aşa cum acesta şi-a dovedit adevăratul geniu prin expunerea clară a unui lucru incredibil de complex, la fel şi participanţii la reuniune trebuie să transforme o lume complexă în ceva simplu.

„George Palade a fost laureat al Premiului Nobel (…). Un pionier ştiinţific, un deschizător de drumuri. Şi, mai presus de toate, după cum am citit despre el, era un om care putea transforma complexitatea celulei în ceva simplu de înţeles şi apoi de pus în practică. Şi cred că Einstein spunea că cele mai complexe idei trebuie spuse în cel mai simplu mod, altfel nu ştii despre ce vorbeşti. Şi cred că de aceea suntem aici, astăzi, să înţelegem această lume complexă, să o transformăm în ceva simplu, dar substanţial şi, de asemenea, să decidem cum să mergem mai departe împreună, iar şi iar, pentru a rezolva problemele”, a susţinut generalul Bryan P. Fenton.

Primul expo-forum internaţional dedicat Forţelor pentru Operaţii Speciale, Southeast Europe Special Operations Forces Forum 2025 (SEESOF), a debutat, miercuri, la Târgu Mureş, la acest eveniment fiind prezenţi peste 3.000 de participanţi din peste 20 de ţări.

Expo-forumul SEESOF 2025 este organizat de TNT Productions România, Comandamentul Forţelor pentru Operaţii Speciale şi Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade”, cu sprijinul Ministerului Apărării Naţionale, şi se derulează pe parcursul a două zile.

Evenimentul are loc la Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” (UMFST) şi reuneşte reprezentanţi ai structurilor militare de elită din peste 20 de ţări, peste 100 de companii din industria de apărare, experţi în securitate, reprezentanţi guvernamentali şi ai mediului academic, precum şi militari străini din structuri FOS.

(www.agerpres.ro / Foto: UMFST)