Oportunități reale pentru IMM-urile mureșene. Conferința Goodwill Consulting despre finanțări nerambursabile și digitalizare

Antreprenorii din județul Mureș au avut ocazia să participe miercuri, 04 iunie, la o conferință dedicată oportunităților de finanțare nerambursabilă și digitalizare pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). Evenimentul, intitulat „Oportunități de finanțare nerambursabilă & digitalizare pentru dezvoltarea IMM-urilor”, a fost organizat de compania de consultanță Goodwill Consulting, lider în atragerea și gestionarea fondurilor europene pentru mediul privat și public din România.

Extinderea seriei de conferințe în beneficiul IMM-urilor

După succesul conferințelor organizate în alte cinci orașe importante din țară, Constanța, Galați, Brăila, Suceava și Iași, Goodwill Consulting și-a continuat seria de evenimente informative ajungând și la Târgu Mureș. Peste 600 de antreprenori au participat anterior la aceste întâlniri, interesul pentru astfel de programe fiind în continuă creștere.

Directorul operațional al Goodwill Consulting, Răzvan Gălățan, a explicat scopul și experiența companiei. „Goodwill este un grup de companii din care face parte și Goodwill Consulting care se ocupă de atragerea și accesarea fondurilor nerambursabile pentru mediul privat, dar și pentru mediul public din România. Noi ne ocupăm de toată documentația necesară aprobării și accesării fondurilor nerambursabile și, totodată, facem parte din implementare și consultanță proceduri de achiziții. Practic, cine începe un drum alături de noi pe zona aceasta de fonduri ne va avea alături de la depunerea primei documentații până la finalizarea perioadei de durabilitate, care este de aproximativ 3-5 ani până la finalizarea implementării proiectelor. Suntem pe piață din anul 2008 fiind cea mai mare firmă de acest gen din România după cifra de afaceri. Pe lângă firma de consultanță pe fonduri nerambursabile mai avem Goodwill Studio care se ocupă cu servicii de proiectare, Goodwill Energy care se ocupă cu instalarea de panouri fotovoltaice și Goodroid care se ocupă cu producerea de roboței și automatizări industriale”, a explicat acesta, pentru început.

Directorul operațional Goodwill Consulting, Răzvan Gălățan

Finanțările nerambursabile, o șansă pentru investiții în mediul de afaceri

Într-un context economic marcat de creșterea costurilor și presiunea tot mai mare pentru modernizarea companiilor, fondurile nerambursabile se mențin drept una dintre cele mai sigure și eficiente surse de finanțare.

Antreprenorii care au participat au primit informații esențiale, explicate clar, despre cum pot accesa finanțări nerambursabile în 2025.Organizatorii s-au concentrat nu doar pe teorie, ci și pe exemple concrete, pași practici și răspunsuri la întrebări reale ale antreprenorilor, direct de la consultanți cu experiență și parteneri tehnologici care cunosc terenul. Conferința a fost o oportunitate excelentă de a descoperi ce finanțări sunt disponibile pentru fiecare companie în parte, de a primi informații despre condiții de accesare, punctaj și termene și de a afla cum se pot folosi fondurile pentru a investi în dezvoltare.

Ce au aflat antreprenorii mureșeni la conferință

Participanții au primit informații esențiale, prezentate într-un mod clar și accesibil, privind modalitățile de accesare a finanțărilor nerambursabile în anul 2025. Organizatorii s-au concentrat nu doar pe aspectele teoretice, ci au oferit și exemple concrete, pași practici și au răspuns punctual la întrebările antreprenorilor. Consultanții cu experiență, alături de partenerii tehnologici prezenți, au sprijinit astfel mediul de afaceri local să înțeleagă condițiile de eligibilitate, punctajul și termenele limită, dar și modul în care pot fi folosiți banii pentru dezvoltarea firmei.

În cadrul conferinței, Răzvan Gălățan a oferit detalii despre principalele programe de finanțare discutate. „Conferința de astăzi s-a concentrat pe oportunitățile de finanțare existente în următoarele șase luni. Am discutat, în primul rând, despre un program de tranziție justă, unde va exista o finanțare pentru microîntreprinderi de până la 300.000 de euro și este dedicată 6 județe printre care și județul Mureș. Totodată, am discutat și despre finanțări de până la 8 milioane de euro pentru firme mai mari, care vin tot din zona de tranziție justă, dedicată tot pentru 6 județe, dar unde județul Mureș are o deschidere mai mare pentru că este apelul cu numărul doi. Apoi am discutat și despre oportunitățile de amplasare a panourilor fotovoltaice și oportunități din zona agro-alimentară, înființarea de sere pentru legume, discuții despre zona de panificație și exploatare forestieră. În final am vorbit și despre un apel pentru transportatori și despre StartUp Nation”, a explicat Răzvan Gălățan pentru cotidianul Zi de Zi.

Digitalizarea, o componentă-cheie a proiectelor de finanțare

Unul dintre aspectele centrale ale conferinței a fost digitalizarea, ca element indispensabil în strategiile de dezvoltare ale IMM-urilor.

„Astăzi am pus accentul și pe digitalizare. Fiecare proiect de genul acesta are și o componentă de digitalizare. Avem un parteneriat cu Network One Distribution (NOD), cel mai mare furnizor de produse IT din România, și ne sunt alături astăzi chiar și cu o prezentare de diverse device-uri, prezentare menită să ajute antreprenorii care ne-au onorat cu prezența. Toate aceste proiecte despre care vorbim sunt încurajate să adopte și soluții care să includă și digitalizarea, tocmai de aceea, conferința noastră vine să sprijine acest demers și să propună soluții concrete în ceea ce privește digitalizarea”, a mai menționat directorul operațional.

Directorul operațional al Goodwill Consulting a subliniat că principalele beneficiare ale finanțărilor și, implicit, ale conferinței sunt IMM-urile, definite ca firme cu între 1 și 249 de angajați. „Pentru firme mari, cu peste 249 de angajați, nu sunt așa de multe oportunități în perioada aceasta, tocmai de aceea ne concentrăm pe zona de IMM-uri”, a precizat acesta.

Feedback pozitiv și colaborări locale solide

Goodwill Consulting are deja o prezență puternică în județul Mureș, iar relațiile dezvoltate cu antreprenorii locali au fost un atu important pentru organizarea cu succes a evenimentului. Răzvan Gălățan a declarat: „Având sediul la Cluj, atât de aproape de dumneavoastră, lucrăm foarte bine cu antreprenorii mureșeni. Muncim alături de unele dintre cele mai importante firme de aici, precum Fomco și Lecoimpex, dar și multe altele cu care colaborăm datorită evenimentelor anterioare organizate în Târgu Mureș. Sper ca și în urma acestei conferințe să se nască proiecte de succes”.

Într-un climat economic în schimbare, conferința Goodwill Consulting a venit ca un sprijin esențial pentru antreprenorii mureșeni interesați să acceseze fonduri nerambursabile și să implementeze tehnologii moderne în afacerile lor. Printr-o abordare pragmatică, concretă și adaptată la realitățile locale, evenimentul a oferit instrumentele necesare pentru valorificarea oportunităților financiare și digitale disponibile în 2025, întărind astfel capacitatea IMM-urilor de a crește și inova pe termen lung.

Lorena PINTILIE