Un sezon de aur pentru CSM Târgu Mureș U19. Trofeul Ligii Elitelor e acasă

Joi, 5 iunie, reprezentanții CSM Târgu Mureș au organiat o conferință de presă la sediul clubului sportiv pentru a se prezenta pe lângă discuții, și trofeul cucerit în Liga Elitelor la futsal U19.

Cât despre finala jucată și câștigată împotriva echipei Odorheiu Secuiesc, antrenorul Endre Kacsó a precizat că s-a început cu stângul, gazdele conducând cu 2-0, însă în cea de-a doua repriză băieții au revenit, având un joc mai bun: „Am greșit în ultimele 30 de secunde ale timpului regulamentar și am intrat în prelungiri. Totuși, băieții au conștientizat că avem o șansă reală. Din repriza a doua am demonstrat că suntem echipa cea mai bună”.

Jucători pregătiți pentru a face pasul spre echipa mare

Antrenorul i-a felicitat pe toți cei 27 de jucători implicați și pe întregul staff, mulțumindu-le pentru efortul depus. Mulți dintre tinerii jucători au arătat deja că au toate calitățile necesare pentru a face pasul spre echipa mare. Despre semifinala contra celor de la Piatra Neamț, antrenorul a spus: „Am fost conduși rapid cu 2-0, dar am revenit și am reușit să ne impunem în prelungiri. Atât semifinala, cât și finala au fost jocuri de un nivel foarte bun, ceea ce e un semn promițător pentru viitor. Este important că noi am câștigat. Noi mereu începem prost. Am jucat prost și în Cupa României primele două meciuri, dar în finală am câștigat pe merit. Și acum, în primul meci, nu prea am jucat la nivelul nostru, dar în finală am demonstrat că sutem cea mai bună echipă. Nu este ușor să câștigi, deoarece este multă muncă, zi de zi antrenamente”.

Patrick Cherteș, căpitanul echipei, a fost una dintre vocile conferinței. Revenit după o accidentare, a reușit să câștige toate trofeele puse în joc: „Acesta era și planul meu din ultimul an de juniorat, să câștig și campionatul, pentru că nu l-am câștigat niciodată. Acum l-am câștigat pentru prima dată”.

Patrick a făcut acum pasul la seniori. Întrebat cine ar putea prelua banderola de căpitan, Patrick a declarat că mulți dintre jucătorii din prima linie au calitățile necesare pentru a conduce echipa, atât pe teren, cât și în afara lui. Tot despre semifinala cu Piatra Neamț a vorbit și Patrick: „Știam de atunci că suntem favoriți și ne-au dat peste nas. Au făcut rapid 2-0, dar important este că ne-am revenit și am reușit să câștigăm în prelungiri”.

Jucătorul Darius Todoran consideră că experiența a fost una minunată, iar el se declară bucuros și mândru că au reșit să câștige împreună acest campionat: „În cel de-al doilea meci, în finala cu Odorhei, pot spune că am început din nou puțin slăbuț, am început iarăși cu scorul de 2-0, dar după ce am dat primul gol ne-am ambiționat, iar de la pauză am dat tot ce am putut fiecare și cu asta am reușit să aducem titlul acasă”.

Darius, care joacă futsal de doar doi ani, are deja în palmares două Cupe ale României și, acum, un titlu de campion, un trofeu cu o semnificație aparte, având în vedere că anul trecut echipa nu a reușit să ajungă în această fază.