VIDEO: Percheziții în Târgu Mureș la persoane bănuite de abuz de încredere

În cadrul operațiunii Jupiter, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 6 iunie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Mureș, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș, pun în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară, într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz de încredere.

În fapt, începând cu luna iulie anul 2024 și până în prezent, o societate comercială, având ca obiect de activitate transportul de mărfuri și agabaritice cu sediul în Târgu Mureș, reprezentată prin intermediul unui bărbat, de 39 de ani, nu ar fi achitat ratele aferente a două contracte de leasing prin care ar fi fost achiziționate 5 capuri de tractor și o semiremorcă, ar fi dispus pe nedrept și ar fi refuzat restituirea acestora societății de leasing.

Potrivit Biroului de Presă al IPJ Mureș, prejudiciul cauzat este de aproximativ 220.000 de lei. Din cercetări a rezultat faptul că, pentru îngreunarea descoperirii bunurilor, cel în cauză ar fi procedat la retranscrierea vehiculelor cu scopul de a obține alte numere de înmatriculare pentru a nu fi depistate in trafic de polițiști. Acțiunea se desfășoară cu sprijinul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Serviciului Criminalistic și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

(D.C.)