Apel umanitar: „Magistrații cu voi și pentru voi”

Asociația Magistraților din România (AMR), organizație neguvernamentală, apolitică, națională și profesională a judecătorilor și procurorilor, declarată „de utilitate publică” prin HG nr. 530/2008 – cu sediul în municipiul București, B-dul Regina Elisabeta nr. 53, sector 5, e-mail amr@asociatia-magistratilor.ro -, membră a Asociaţiei Internaţionale a Judecătorior (IAJ-UIM) şi a a Asociaţiei Europene a Judecătorilor (EAJ-AEM) din anul 1994, reprezentată legal de judecător dr. Andreea Ciucă, în calitate de președinte, face un apel public la solidaritate, către magistraţi, în funcţie şi pensionari, precum şi către celelalte profesii juridice, în aceste zile în care nu putem rămâne indiferenţi!

Valorile pentru care am luptat ani la rând ne obligă să fim alături unii de alţii, să ne pese de semenii noştri, nu numai prin cuvânt, ci şi prin faptă. Aceasta este atitudinea pe care AMR a promovat-o şi a materializat-o de multe ori, în peste trei decenii de existenţă. AMR s-a implicat în multe acțiuni umanitare, sub egida „Magistrații cu voi și pentru voi”. Acțiunile au fost duse atât pe plan intern, cât și extern și au vizat: ajutorarea persoanelor sinistrate ca urmare a inundațiilor; ajutarea persoanelor din anumite regiuni, care aveau nevoie de tratament medicamentos pentru boli cronice sau acute; ajutarea unor familii cu copii care nu le puteau asigura acestora condiții minimale de trai; donații pentru dotarea spitalelor cu aparatură medicală; acțiuni în domeniul drepturilor persoanelor refugiate, etc.

În prezent, AMR desfășoară o campanie de sprijin financiar a oamenilor care au suferit pierderi materiale sau au fost evacuaţi din locuinţele lor, în urma inundaţiilor de acum câteva zile.

Donaţiile pot fi făcute în următorul cont al Asociaţiei Magistraţilor din România, deschis la Banca Comercială Română:

RO05RNCB0086000508620001 – cont în lei.

Orice sumă este binevenită, orice sumă înseamnă o şansă de a oferi ajutor!

La fel ca întotdeauna, vom fi transparenţi în modalitatea de utilizare a banilor.

Vă mulţumim!

Doamne ajută!

Asociaţia Magistraţilor din România,

prin jud. dr. Andreea Ciucă