VIDEO: Conf. Dr. Cristi Boeriu, coordonator UPU-SMURD Târgu Mureș: ”Dacă o persoană calcă pragul serviciului de urgență, noi trebuie să o vedem”

Anual se constată o creștere cu 8-10% a numărului de cazuri ce ajung la SMURD Târgu Mureș, iar un sfert dintre pacienții ce se adresează serviciului de urgență sunt cazuri ce ar putea fi rezolvate la medicul de familie, susține Conf. Dr. Cristian Boeriu, coordonator UPU-SMURD Târgu Mureș.

Adresabilitate în continuă creștere

Invitat în cadrul emisiunii ”Mureșul Medical”, din studioul Zi de Zi Live, vineri, 23 mai, șeful SMURD Târgu Mureș a precizat că oricât de mare ar fi suprafața alocată pentru urgențe adresabilitatea este în continuă creștere. ”Adresabilitatea populației către serviciile de urgență nu rămâne constantă, crește. Putem să vă spunem că la Târgu Mureș avem o creștere anuală între 8 și 10%”, a precizat coordonatorul UPU-SMURD Târgu Mureș.

Iar un sfert dintre cazurile ce se adresează nu sunt neapărat urgențe, ci pot fi rezolvate în cabinetul medicului de familie.

”Vorbim de un procent de aproximativ 20-25%, probabil. Cam un sfert din numărul de prezentări, liniștit s-ar putea rezolva, și poate că în alte țări se și rezolvă, la medicul de familie sau în centre de permanență, dacă acestea există”, a adăugat șeful UPU-SMURD Târgu Mureș.

În opinia sa, sunt și pacienți îndrumați la SMURD pentru a beneficia mai rapid de analize medicale gratuite: ”Există situații în care pacienții vin, sfătuiți chiar de cadre medicale, să se prezinte la UPU, să-și facă analizele și să fie văzuți de specialiști mai repede decât cu bilet de trimitere. Astea sunt probleme pe care noi încercăm să le rezolvăm în sensul în care să-i primim pe toți. Noi avem o regulă foarte clară: indiferent în ce mod, dacă o persoană calcă pragul serviciului de urgență noi trebuie să o vedem”.

Cazuri multe, spațiu limitat, personal insuficient

Însă toate aceste cazuri duc la supraaglomerare și timpi mulți de așteptare, în condițiile în care numărul de locuri este limitat, iar personalul nu este suficient.

”Noi avem în serviciul de urgență în momentul ăsta, să zicem, 28 de locuri, plus patru de terapie intensivă. De multe ori, în serviciu, concomitent, sunt 80 sau 90 de pacienți, asta înseamnă de patru ori numărul de locuri, pe care îi punem cum putem. Numărul de medici, de asistenți, de infirmieri, de brancardieri ș.a.m.d., care se ocupă de acest pacienți, este același, pentru că nu avem de unde să aducem mai mulți. Pe tură avem, în general, patru medici specialiști sau primari și undeva la șase-șapte rezidenți (…) în trei zone pentru adulți. (…) Și mai avem această zonă de pediatrie, separată, unde avem un medic sau chiar doi în anumite perioade ale zilei, când știm că este mai aglomerat. Sunt unu sau doi pediatri, medici specialiști sau primari, care se ocupă numai de copii. Și în afară de asta mai avem cele patru paturi de terapie intensivă tampon, care nu sunt pline totdeauna, ci doar atunci când Clinica de Anestezie, Terapie intensivă este plină. Și atunci noi avem grijă de acești pacienți și facem terapia lor intensivă până la momentul în care se liberează un loc și sunt preluați”, a explicat Conf. Dr. Cristian Boeriu.

Acesta a subliniat și faptul că organigrama de personal nu este completă din lipsă de prezentare a candidaților la posturile scoase la concurs.

”Avem încă posturi libere, atât pe linie de cadre medii, cât și medici. Au fost situații în care am scos la concurs posturi, mai ales la medici, dar nu s-au prezentat. S-au prezentat candidați mai puțini decât numărul de locuri scoase la concurs. Dar asta nu e numai la Târgu Mureș, este o problemă care, din păcate, afectează întreg sistemul sanitar și nu numai specialitatea de medicină de urgență. (…) Este o specialitate foarte, foarte grea și solicitantă și impune foarte multe sacrificii personale, în sensul în care, cel puțin în perioada de rezidențiat și de tineri specialiști sau asistenți începători, care trebuie să învețe niște lucruri, nu prea ai timp de stat acasă. Deci timpul pe care acești oameni și-l pot dedica pentru viața personală, în special cei tineri, care poate nu știu încă foarte bine să-și gestioneze timpul, îi face pe unii să privească cu un pic de rezervare sau chiar să se îndepărteze la un moment dat de specialitatea aceasta”, a afirmat Conf. Dr. Cristian Boeriu.

”Unii se retrag pentru că își dau seama că nu acesta este domeniul în care vor. Alții rămân ca să învețe lucrurile de bază și atunci când se îndreaptă spre specialitatea care lor le este aproape de suflet, deja au cunoștințe, au practicat multe lucruri. Dar, spre bucuria noastră, an de an avem studenți voluntari, care activează în serviciu și aleg medicina de urgență. Din acești studenți voluntari, care devin medici, la un moment dat, sunt foarte buni, pentru că ei știu unde vin. Pentru ei nu este o noutate. Ei știu greutățile. Și au și învățat deja foarte mult. Nu pornesc de la zero. Au baza ce au învăţat-o la universitate, au baza bună pe care au aplicat-o la noi și au mai îmbunătățit în anii de voluntariat și atunci ei deja pornesc cu un mare avantaj înainte. Și varianta cealaltă, în care pleacă spre alte domenii, e normală și este binevenită. Mă bucur atunci când rămân, totuși, până la capăt, pentru că învață acele lucruri de care să fie mândri că sunt doctori și la un necaz să nu stea deoparte sau să facă pasul înapoi. (…) E o mare diferență între cei care au făcut voluntariat sau nu”, a completat As. Vass Hajnal, asistent coordonator UPU-SMURD Târgu Mureș, prezentă în cadrul emisiunii ”Mureșul Medical”.

Atitudinea și comportamentul unor aparținători lasă de dorit

În astfel de condiții, de supraaglomerare, perioade lungi de așteptare, cu personal insuficient apar presiunile emoționale venite din partea pacienților, și în mod special a aparținătorilor, ceea ce intensifică starea de stres continuă și excesivă, ce contribuie, la rândul ei, la apariția sindromului de burnout, epuizarea profesională, în rândul personalului de la SMURD.

”Dacă vorbiți cu colegii noștri, fie că sunt doctori sau sunt asistenți sau sunt infirmieri sau orice nivel profesional, ei nu se vor plânge de faptul că au mult de lucru, ci de fapturi că, uneori, modul în care sunt abordați, să spunem, de unii pacienți sau de unii aparținători, nu este tocmai unul elegant sau unul corect. Oamenii vin cu diferite pretenții. Noi înțelegem și faptul că timpii mari de așteptare nu ajută, pentru că omul când vine la urgență consideră că problema lui este cea mai gravă și cea mai urgentă.

Și atunci, sigur că văd că trece o oră, trec două, trei ore, patru ore și nu vine să-l vadă un medic. Asta crește un pic nivelul de adrenalină în fiecare și unii se manifestă într-un mod foarte neadecvat. Trebuie înțeles că și personalul care lucreaza într-un serviciu de urgență sunt oameni și ei, care încearcă să facă tot ce este posibil ca să rezolve problemele celor care se adresează. Dar există niște limitări”, a mai spus coordonatorul șef al UPU-SMURD Târgu Mureș.

Potrivit Dr. Boeriu, un aspect important în relația cu pacienții, care s-a îmbunătățit constant și continuă să se îmbunătățească este comunicarea dintre personalul medical și aparținători, pentru a fi informați cu privire la evoluția stării de sănătate a persoanei dragi internate, investigații și analize efectuate etc.

Supraglomerarea serviciului de urgență, o problemă universală

Iar marea problemă a pacienților, așteptarea un timp mai îndelungat până ce este preluat de un medic, nu se regăsește doar la nivel de România, ci și în țări mai dezvoltate, unde există organizate structuri de urgență.

”Am fost, în urmă cu mai mulți ani, împreună cu Hajni (As.Vass Hajnal-asistent coordonator UPU-SMURD Târgu Mureș – n.a.) la Berlin, la un curs de leadership în serviciile de urgență intraspitalicești, și am rămas surprinși când am constatat că problemele cu care ne confruntăm noi, în România, sau cel puțin la Târgu Mureș, sunt niște probleme generale, indiferent de continentul de care discutăm, pentru că acolo a fost o participare internațională. A fost un curs pe care l-au organizat cei de la Universitatea Harvard, din Statele Unite, și am avut colegi din Australia, Noua Zeelandă, Asia, Africa, de peste tot, din toată lumea, acolo unde există structuri de primiri urgențe organizate. Credeam că noi, în România, ne confruntăm cu probleme de tipul supraaglomerării serviciului de urgență sau cu un timp de așteptare foarte mare, pentru ca să constatăm că de fapt acestea sunt lucruri pe care le găsim oriunde în lume, indiferent că vorbim de Statele Unite, Franța, Melbourne sau de oriunde. Desigur, modul de acceptare și de percepție a acestor probleme din partea populației variază de la țară la țara. În unele țări sunt lucruri care sunt foarte clare: nu ai o problemă foarte urgentă, dar e singurul loc în care te poți duce, timpul de așteptare poate să fie de multe ore. Am văzut în New York, la Spitalul Bellevue, de exemplu, 7-8-10 ore de așteptare, fără niciun fel de problemă. În Franța, la fel, am văzut treaba asta. (…) Dacă sunt lucruri de îmbunătățit, da, sunt peste tot și la noi, doar că nu suntem noi oaia neagră a medicinii de urgență internaționale. Dimpotrivă, noi practic ne confruntăm cu probleme universale, care există peste tot”, a precizat șeful UPU-SMURD Târgu Mureș.

Mesaj pentru pacienți

Invitata emisiunii ”Mureșul Medical”, As. Vass Hajnal, a lansat un mesaj pentru pacienți.

”Timpul de așteptare nu depinde în mare parte de noi. Este un spațiu, este un număr de personal și atunci pot să fie timpii acestia foarte variabili. Poate astăzi nu se așteaptă așa de mult, dar mâine da, pentru că sunt alții înăuntru. Iar dacă cineva așteaptă afară, în zona de triaj, să fie bucuros că starea lui nu este atât de gravă cât să fie introdus imediat. (…) Ar fi bine să înțeleagă că suntem și noi oameni și fiecare din noi vine de acasă cu un anumit bagaj, cu ceva emoții, că la fel cum el este om și noi suntem oameni. Și să avem o înțelegere și comunicare, pe care noi o îmbunătățim, dar ei să meargă pe ideea de acceptare a situației mai cu încredere, nu imediat cu negativism sau să se gândească că e ceva în neregulă sau el este defavorizat, nu el este defavorizat. Alții au avut nevoie mai repede și atunci, încă o dată sublinez, să aștepte până când un medic este disponibil, un loc de consultație este disponibil unde să fie văzut și evaluat”, a concluzionat asistentul coordonator al UPU-SMURD Târgu Mureș.

Arina TOTH

Ioana TURC