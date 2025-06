Festivalul Lavandei revine în Mădăraș cu numeroase surprize!

Comuna mureșeană Mădăraș va găzdui, în perioada 21 iunie – 13 iulie, între orele 9.00 – 21.00, o nouă ediție a Festivalului Lavandei.

”Pe o suprafață de 50.000 de metri pătrați, cât zece terenuri de fotbal, te întâmpinăm cu peste zece decoruri de poveste pentru fotografii, standuri cu produse pe bază de lavandă, mâncare tradițională, cafea cu lavandă, ciocolată, siropuri, înghețată și multe alte bunătăți – toate direct de la producători locali”, se menționează pe pagina de Facebook a evenimentului.

Potrivit sursei citate, fiecare participant cu vârsta de peste 12 ani este rugat să achiziționeze un buchet de lavandă, direct de la producător, în valoare de 20 de lei, la punctul de intrare de lângă lanul cu lavandă.

”Ce poți experimenta la festival? Decoruri uimitoare pentru fotografii, ca în Provence! Standuri cu produse naturale: lavandă în toate formele, mâncare tradițională, băuturi răcoritoare, kurtos, langoși, înghețată, cafea cu lavandă, vată de zahăr, ciocolată de casă… și lista continuă! Plimbări cu bicicleta pe lângă lanul de lavandă. Picnic cu familia pe o pajiște verde, lângă lan. Acces la decorurile foto, fără taxă suplimentară – ai nevoie doar de un telefon mobil, voie bună și un strop de creativitate. Restul vine de la natură! Ședințe foto profesionale (în weekenduri) cu fotografii noștri. Pozele vor putea fi descărcate după câteva zile de pe un link personalizat. Tipuri de ședințe: familie, fashion, cuplu, logodnă, „save the date”, „trash the dress” etc. Cost: 300 lei”, au mai informat organizatorii.

Locația pune la dispoziția celor interesați și zeci de locuri de campare, chiar lângă lavandă, cu cortul sau rulota, pe o pajiște de lucernă. ”Imaginează-ți cum e să te plimbi seara printre rânduri de lavandă sau să-ți bei cafeaua dimineața, chiar lângă flori! Tarife: cort: 25 lei/ noapte; rulotă: 50 lei/ noapte; buchet lavandă/ persoană: 20 lei, Parcarea, apa potabilă și toaletele ecologice sunt incluse. O deconectare reală de la agitația cotidiană, o zi în natură pe care o vei ține minte cu drag”, au mai informat organizatorii festivalului.

Informații suplimentare pot fi obținute de la Ovidiu Roșca (telefon 0740-107.135) sau Bela Borbely (telefon 0744-429.066).

