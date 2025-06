FOTO: Băile Sărate Ideciu și-au deschis porțile pentru un sezon estival

Băile Sărate Ideciu de Jos și-a deschis sâmbătă, 7 iunie porțile pentru sezonul estival 2025. Potrivit gazdelor din Ideciu, ștrandul este deschis zilnic în intervalul 8:30-21:00.

Principala ofertă este apa sărată și nămolul mineral. Apa sărată oferă numeroase beneficii pentru sănătate, printre care includ: reducerea inflamațiilor, îmbunătățirea circulației sanguine, calmarea durerilor de articulații și oase, relaxarea mușchilor, și îmbunătățirea sănătății pielii. De asemenea, este folosită pentru tratarea afecțiunilor respiratorii, precum și pentru prevenirea și tratarea unor afecțiuni dermatologice. Nămolul mineral, în special cel sapropelic, oferă o gamă largă de beneficii pentru sănătate și aspectul pielii. Acesta este bogat în minerale, precum zinc, sulf, magneziu și brom, cu efecte antiinflamatorii și detoxifiante.

„Ne bucurăm că am deschis sezonul 2025 la Băile Sărate Ideciu. Sperăm ca beneficiile apei sărate și a nămolului mineral să vindece cât mai mulți oameni care să fie mulțumiți de bogățile naturale de la Ideciu de Jos. Nu pot să spun că anul ăsta am făcut investiții în ștrandul din localitate pentru că momentan suntem în decurs de crearea unui nou proiect la ștrandul din Ideciu pentru dezvoltarea lui care va începe în toamna acestui an, după terminarea sezonului estival. Desigur că, aducem în fiecare an mici îmbunătățiri. În fiecare an oamenii vin cu idei noi și atunci și noi încercăm să creem acele îmbunătățiri. Cel mai important lucru este să fie apă sărată de calitate, la fel și în ce privește nămorul mineral, astfel ca oamenii să beneficiaze de ele într-adevăr și să se facă bine. Desigur, următorul lucru sunt condițiile. Condiții sunt bune, făcute în sezoanele trecute și, cu siguranță, prin proiectul care îl facem acum, dorim să dăm o nouă față ștrandului din Ideciu. Despre acest proiect voi vorbi la momentul potrivit”, ne-a declarat Lucian Feier Lăurean,primarul comunei Ideciu de Jos.

Tarifele pentru sezonul 2025

Prețul de intrare la ștrand este de 30 de lei pentru adulți, în cursul săptămânii, respectiv 35 de lei în zilele de sâmbătă și duminică. Pentru copiii cu vârsta între 5 și 14 ani, intrarea este de 10 lei în cursul săptămânii, respectiv 20 de lei în zilele de sâmbătă și duminică. Copiii cu vârsta de sub 5 ani au intrare gratuită. De asemenea, pentru închirierea unui șezlong mare, prețul este 25 de lei, 20 d elei pentru un șezlong mic.

„Tarifele s-au modificat puțin față de anul trecut. Din păcate am fost nevoiți să creștem puțin tarifurile, nu foarte mult. În timpul săptămânii pentru un adult intrarea este de 30 de lei, respectiv 35 de lei pentru zilele de sâmbîtă și duminică. Din păcate am fost nevoiți să modificăm acește prețuri față de anul trecut care sunt puțin în creștere”, a precizat primarul comunei Ideciu de Jos.

Alin ZAHARIE