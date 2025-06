FOTO: Seiv Instal Târgu Mureș, 20 de ani de pasiune și inovație

Eleganta locație oferită de Emerald Luxury Events Târgu Mureș a găzduit vineri, 6 iunie, aniversarea primilor 20 de ani de activitate ai companiei Seiv Instal Târgu Mureș.

Colegi, colaboratori, parteneri și prieteni și-au dat astfel întâlnire pentru a celebra implinirea a două decenii de creștere organiză, dar și de pasiune, seriozitate și inovație bifați de Seiv Instal Târgu Mureș, companie care în prezent reprezintă în arealul transilvănean (și nu numai) un nume foarte apreciat în domeniul proiectării, consultanței și instalării sistemelor de climatizare.

”În urmă cu 20 de ani am pornit la drum cu încredere, pasiune și dorința de a construi mai mult decât o companie. Azi, privind înapoi, știm că fiecare pas a fost posibil datorită vouă – oamenii care ne-ați fost alături, ne-ați susținut și cu care am crescut împreună”, a fost mesajul transmis de către Toni Ungureanu, fondatorul SC Seiv Instal SRL Târgu Mureș.

Reporter: Care a fost evoluția firmei de la înfințare până în prezent?

Toni Ungureanu: Astăzi, în 6 iunie 2025 se împlinesc efectiv 20 de ani de la înființare. A fost 6 iunie 2005, data pe care am CUI-ul la firmă. Am început cu proiectare, singur, am dezvoltat o mică parte de execuție, și am ajuns astăzi la 50 de angajați, cu peste 6 milioane de euro cifră de afaceri. Activăm în toată Transilvania, și de la proiecte mai mici am ajuns la spitale, fabrici, instituții, hoteluri și pe domeniul ventilație-aer condiționat suntem lideri regionali.

Rep.: Ce v-a determinat să demarați o afacere?

T.U.: Am absolvit Facultatea de Instalații și în timpul facultății colegii mei făceau instalții clasice – sanitare și de încălzire. În 2003-2004 am avut acest vis de a urma un domeniu nou, inovativ, aer condiționat-ventilație la vremea respectivă nu era foarte popular, dar s-a dovedit că am avut dreptate. Este un domeniu de prezent, dar și de viitor.

Rep.: Ce urmează în viitor, ce v-ați propus de la perioada următoare?

T.U.: Nu vreau o scalare foarte mare, dar nici nu vreau să mă opresc. Vrem să creștem organic, pas cu pas, să vedem și ce ne pregătesc aceste vremuri tulburi, nu avem emoții, suntem stabili, suntem puternici și așteptăm să vedem ce ne rezervă viitorul, dar nu avem emoții.

Rep.: A existat vreun motto sau vreun principiu după care v-ați ghidat afacerea?

T.U.: ”Start small and think big” (”Începe cu puțin și gândește la scară largă” – n.a.).

Text, foto: Alex TOTH