Frenț Raluca Nicoleta, în fruntea Promoției 2025 a Liceului „Vasile Netea” din Deda

Curtea Liceului Tehnologic „Vasile Netea” din Deda a devenit miercuri, 4 iunie neîncăpătoare pentru cei veniți să asiste la momentul festiv al absolvirii promoției 2025 a liceului din Deda. În prezența conducerii școlii, Maria Ștețco, director și prof. Liliamna Covrig Bănulici, director adjunct, a părintelui Ioan Brici, două clase de absolvenți, 12-a A, profil Științele Naturii, diriginte Victor Covrig și 11-a, profesionlă, profil Ospătari, chelneri, vânzători în unități de alimentație publică, diriginte Ujică Mariana au trăit emoția mometului despărțirii de anii de școală.

În fruntea Promoției 2025 a Licelui Tehnologic „Vasile Netea” din Deda se află eleva Frenț Raluca Nicoleta, șef de promoție 2025 cu media 9,76, răsplătită de Inspectoratul Școlar Județean Mureș cu Diploma EXEMPLARIUM.

De asemenea, a mai fost premiată eleva Vlasa Adelina, membră în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic „Vasile Netea” pentru sprijinul acordat în ce privește dezbaterea problemelor școlii în acest an școlar.

„Am reușit mereu să ne unim. Dincolo de glume a fost și seriozitate, poate nu întotdeauna vizibilă, dar ea a existat, în modul în care am știut să fim solitari, în felul în care ne-am apropiat de profesori, în momentele în care am ştiut să fiim oameni unii cu alții. Am învățat să ne asumăm, să ne cerem scuze și să recunoaștem când greșim și să o luăm de la capăt. Le mulțumim profesorilor noștri, poate nu le-am spus mereu, dar îi respectăm și apreciem enorm. Ne-au văzut în toate formele, obosiți, stresați, triști sau cu prea multă energie și totuși ne-au ghidat cu răbdare. Ne-au vorbit frumos când meritam, ne-au certat când era nevoie. În primii doi ani de liceu am avut-o ca dirigintă pe doamna profesoară de română, Căprar Alexandra Maria, care a fost pentru noi nu doar un cadru didactic, ci un sprijin constant. Ne-a ascultat, ne-a înțeles și a fost acolo pentru noi cu o blândețe și o eleganță calmă, reușind să țină echilibrul într-o clasă plină de voci. În următorii doi ani am avut norocul să avem ca diriginte pe domnul profesor de fizică Victor Covrig. La început părea dur, dar am descoperit foarte repede un om cald, cu umor fin și replici de colecție. Ne-a învățat că și în cele mai serioase materii există loc pentru o glumă, că se poate împune respect fără să ridici tonul. Parcă așteptam cu nerăbdare să vină la oră și să ne povestească întâmplări din anii săi de facultate sau să ne explice fizica ca un joc de ping-pong sau cu orice alt termen posibil pentru a putea înțelege. Vă mulțumim că ne-ați fost aproape și ne-aţi înțeles în orice situație. Acum urmează o etapă nouă. Fiecare cu drumul lui, cu visurile și planurile sale. Poate ne vom schimba, dar clasa 12-a o să rămână mereu o parte din noi. În fața acestui final simțim o combinație ciudată. Bucurie, nostalgie și puțină teamă, pentru că nu mai suntem copiii clasei a 12-a, de mâine devenim adulți. Dar știm că o parte din cine suntem astăzi se datorează acestor ani și acestor oameni care ne-au fost alături. Închei cu o frază simplă, dar sinceră: am răs, am chiulit, am învățat, ne-am apropiat și vom pleca mai puternici pentru că am fost împreună. Mulțumesc!”, a fost mesajul transmis de Frenț Raluca Nicoleta, șef de promoție 2025 la Liceul Tehnologic „Vasile Netea” din Deda.

Alin ZAHARIE