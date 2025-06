Părintele Dumitru Farcaș a trecut la cele veșnice

Preotul Dumitru Farcaș, preot al parohiei Deda în perioada 1975-2009, a trecut la cele veșnice în cursul zilei de miercuri, 4 iunie 2025.

Părintele Dumitru Farcaș s-a născut la data de 2 iunie 1941, în localitatea Hodac, jud. Mureș, din părinții Dumitru și Maria Farcaș. Fiind mezinul familiei, a crescut în armonie cu frații săi Ioan, Nicolae și Maria. Școala primară și gimnaziul le-a urmat în localitatea natală, iar în anul 1959 a fost admis la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj. Între anii 1964-1968 a studiat la Facultatea de Teologie din Sibiu, lucrarea de licență susținând-o la disciplina Studiul Noului Testament.

În anul 1965 s-a căsătorit cu tânăra Lucia (n. Man), din Orman, jud. Cluj. Dumnezeu le-a binecuvântat dragostea cu cei doi copii: Paula Maria (născută în 1967) și Gabriel Călin (născut în anul 1974). În toamna aceluiași an – 1965 – a fost hirotonit preot pe seama parohiei Habic, protopopiatul Reghin. Cu toate greutățile vremii, a reparat bisericuța și, cu ajutorul unui croitor localnic, și-a confecționat veșminte. După doar doi ani, în 1967, s-a transferat la parohia Gornești cu filia Periș. De-a lungul celor trei ani petrecuți în parohia Gornești a reparat biserica în exterior și a edificat un nou gard din beton și fier forjat.

La începutul anului 1970 a primit misiunea de a suplini și parohia Chiherul de Sus, cu filia Chiherul de Jos. În cele patru parohii a avut o sporită misiune, săvârșind slujbele rânduite în fiecare dintre bisericile încredințate spre păstorire. În vara aceluiași an a fost numit preot în parohia Chiheru de Jos, cu filia Chiherul de Jos. Aici a început o activitate impresionantă de restaurare a bisericii, afectată de război. A refăcut acoperișul și a zugrăvit interiorul, înfrumusețând locașul de cult. În anii 1973-1974, părintele a obținut aprobările necesare pentru construirea unei noi biserici, în Chiheru de Jos, însă, cu doar două zile înainte de turnarea fundației, autoritățile comuniste au intervenit și au oprit lucrările, amenințându-l cu sancțiuni.

Râvna părintelui Dumitru a fost răsplătită de către Mitropolitul Nicolae Mladin, care l-a mângâiat și l-a îndemnat să preia parohia Deda. Astfel, în octombrie 1975 a fost numit preot în această „grea parohie”, după cum a numit-o Mitropolitul locului. Datorită firii sale hotărâte, s-a impus cu demnitate, fermitate și dârzenie noilor provocări administrative și pastorale. A ajuns să fie iubit și respectat de către toți credincioșii. După câteva luni îl numea pe fiecare credincios după prenume. În parohia Deda a avut o misiune deosebit de intensă pe toate planurile: repararea exterioară a bisericii și acoperirea ei cu tablă nouă, lucrări de subzidire și lucrări importante la casa parohială.

După Revoluția din 1989, părintele a reușit să obțină aprobările necesare pentru renovarea interioară și pictarea bisericii din Deda. Împreună cu prim-epitropul Ioan Bândilă și cu anumiți membri ai Consiliului Parohial, între 1989-1990, au vizitat mai multe biserici proaspăt pictate și au făcut multe deplasări la București, obținând cu mult zel și trudă toate aprobările necesare. Între 1991-1996, a fost pictată biserica în tehnica fresco de o echipă condusă de pictorului Cornel Pașcan, iconar de gradul I. Pe parcursul anilor 1997-2001 a împrejmuit cu garduri noi biserica și cimitirul bisericii vechi.

Între anii 1990-2004, părintele Dumitru a predat Religie la Liceul Tehnologic „Vasile Netea” cu mult devotament. A organizat și participat la numeroase evenimente culturale și religioase, marcând momente importante din viața comunității. Totodată, vrednicul de pomenire părinte Dumitru a fost un model de implicare și credință, îndeplinind cu devotament toate responsabilitățile preoțești și administrative. A fost un bun chivernisitor al bunurilor parohiale, respectat pentru echilibrul său și pentru buna colaborare cu credincioșii și autoritățile locale.

Între anii 2002-2006, împreună, am renovat exteriorul și acoperișul bisericii, dar am edificat și o cruce de marmură cu mozaic de Murano. Până în anul pensionării, 2009, tot împreună am început construcția capelei mortuare. A organizat multe sfințiri ale bisericii, munca depusă fiindu-i răsplătită: în 1983, a fost hirotesit sachelar, în 1996, iconom stavrofor, iar în anul 2019, părintele Dumitru a primit Diplomă de vrednicie din partea Chiriarhului nostru, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu. Totodată, în anul 2016 a primit titlul de Cetățean de onoare al comunei Deda, ca semn al prețuirii din partea comunității.

S-a pensionat în anul 2009, dar a continuat să slujească atâta vreme cât sănătatea i-a mai permis. A rămas apropiat de oameni și biserică, menținând o prietenie profundă cu numeroși preoți. A fost nu doar un slujitor al Tatălui Ceresc, ci și un călăuzitor demn, drept, care și-a urmat vocația până în ultimele clipe. Blândețea sufletului său, încununată cu tăria caracterului de care a dat dovadă pe tot parcursul vieții, a călăuzit pașii familiei și ai tuturor credincioșilor pe care i-a păstorit, timp de aproape cinci decenii. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Preot paroh Gabriel Călin Farcaș

Sursă: www.reintregirea.ro

(Redacția)