Școala modernă de Cardiologie Intervențională din Târgu Mureș înființată de Prof. Dr. Benedek Imre, la ceas aniversar

Dublă aniversare jubiliară pentru Școala de Cardiologie din Târgu Mureș, înființată de reputatul cardiolog Prof. Dr. Benedek Imre. În acest an se împlinesc 25 de ani de la înființarea centrului Cardio Med, moment care a coincis cu organizarea Congresului CardioNET, eveniment ce aduce an de an în peisajul medical mureșean, și nu numai, cele mai noi studii și realizări din domeniul cardiologiei naționale și internaționale, dar și progresul tehnologic și al imagisticii avansate.

”CardioNET împlinește astăzi 25 de ani. Dacă facem o socoteală foarte simplă, practic CardioNET a început odată cu noul mileniu. Iar 25 de ani sunt doar primul sfert de secol din istoria care sperăm că o să aibă, mai departe, CardioNET. Iar congresul nostru, CardioNET, coincide cu împlinirea a 25 de ani de la formarea unui centru medical de excelență, a unui centru de cardiologie de excelență, un centru privat, dar a cărei dezvoltare a fost necesară pentru a realiza, împreună cu manifestările științifice, progresul tehnologiilor, progresul știinţei, progresul inovării şi a dezvolta Centrul Universitar Târgu Mureş ca centru de referinţă în bolile cardiovasculare. Toate aceste realizări sunt posibile datorită unei școli, o școală modernă de cardiologie, care s-a realizat nu de azi pe mâine, ci s-a realizat în acești 25 de ani. Și dacă ar fi să fim sinceri nu în ultimii 25 de ani, ci cu mult înainte a început totul, doar că în ultimii 25 de ani am reușit s-o expunem într-o formă de diseminare care a însemnat Congresul CardioNET”, s-a adresat Prof. Dr. Theodora Benedek, președintele CardioNET, participanților prezenți la deschiderea oficială a congresului.

Excelență în formarea tinerilor cardiologi

De-a lungul anilor, Centrul Cardio Med, care este lider la nivel național și european, având titlul de excelență în imagistica cardiacă, a cunoscut o creștere accelerată, susținută de investiții masive cu finanțări nerambursabile obținute prin scrierea de proiecte. Spital cu 28 de paturi, opt cabinete de consultații, trei laboratoare de angiografie, spitalizare de zi, trei angio-CT-uri, singurul CT photon counting din România – reprezintă o parte dintre dotările centrului, unde sunt realizate cu succes multiple intervenții și amintim aici intervenții de cateterism cardiac, implantare de stimulator, implantare percutană de valvă aortică (TAVI), angioplastie periferică, izolarea venelor pulmonare prin crioablație, Pulsecatch-asistare hemodinamică în intervenții complexe. Toate acestea au dus la crearea unei platforme universitare pentru cercetare, pregătirea de studenți, tineri specialiști, doctoranzi, rezidenți care au acces la infrastructura de cercetare superioară a centrului.

”În urma acestor realizări de proiecte profesionale și dezvoltare, am reușit să creez o școală de un alt nivel, care a reușit să elaboreze pe parcursul anilor 41 de teze de doctorat finalizate”, a spus în prezentarea sa Prof. Dr. Imre Benedek, președintele fondator al congresului CardioNET.

Iar elevii acestei școli de cardiologie, formată la Târgu Mureș, profesează astăzi nu doar în țară, ci și în străinătate, beneficiarii cunoștințelor de cardiologie transmise profesioniștilor de către Prof. Dr. Imre Benedek fiind nu doar pacienții români, ci și pacienți din alte țări europene. De numele reputatului cardiolog se leagă noi metodologii în practica medicală, de la cateterism transseptal în practica curentă, determinarea volumelor ventriculare, proba de efort în timpul cateterismului cardiac, evaluarea parametrilor ventriculului stâng pe calea cateterismului cardiac, angioplastia transluminală periferică, tromboliza intraarterială, ecocardiografia transesofagiană, angioplastia laser în afecțiuni periferice, afecțiuni coronariene, în sindroame coronariene acute, la ablația prin metoda CARTO, transplantul de celule stem intraarterial și intracoronarian etc. Realizările sale au reușit să treacă proba timpului și au fost recunoscute de către societățile de cardiologie de la nivel național, european și chiar american, punând cardiologia târgumureșeană pe harta marilor centre de cardiologie din lume. Performanțele realizate se datorează, așa cum Prof. Benedek recunoaște, faptului că s-a dedicat unui singur hobby: Medicina, pentru că, spune el ”cel mai bine mă simt în sala de cateterism cardiac și în jurul bolnavilor”.

Recunoaștere din partea foștilor elevi

Cu prilejul ediției aniversare a congresului CardioNET, Prof. Dr. Benedek Imre a primit recunoaștere din partea foștilor elevi, care l-au aplaudat la scenă deschisă și i-au oferit o plachetă în semn de prețuire și respect.

”Deși domnul profesor este o persoană dură, are un suflet mare și are o sensibilitate marcantă. Suntem azi, toți, prezenți aici și știu că sunt în asentimentul colegilor, în acest moment aniversar, și îi mulțumim domnului profesor pentru că zi și noapte a slujit comunitatea. Ne-a educat, ne-a învățat și acolo unde noi ne-am dus, atât în țară cât și în străinătate, am dus mai departe învățătura profesorului Benedek Imre de la Târgu Mureș. Am dus-o cu mândrie. (…) Mulțumim, domnule profesor! Vă apreciem!”, a afirmat Dr. Ionuț Ferenț, medic cardiolog la Spitalul Județean de Urgență ” Dr. Constantin Opriș” Baia Mare.

Nu doar tainele cardiologiei le-a învățat de la Prof. Dr. Benedek Imre, ci și să fie patriot.

”M-a întrebat cineva ce am învățat de la profesorul Benedek. Pe lângă dragostea față de cardiologie, pe lângă dragostea față de oameni, pe lângă dragostea față de oamenii aflați în suferință, am învățat să fiu patriot. Și asta o spune un maramureșean pe care profesorul Benedek l-a tratat ca și pe copilul dânsului. Multă lume zice, ce înseamnă să fii patriot? Să porți costum, să fii popular, să ai drapel? Nu, ceea ce ne-a învățat domnul profesor a fost ca zi și noapte să slujim comunitatea și oamenii care sunt lângă noi”, a adăugat fostul elev al școlii de cardiologie din Târgu Mureș. În semn de recunoștință și respect pentru implicare, foștii elevi formați de Prof. Dr. Benedek Imre i-a oferit o plachetă aniversară și Prof. Dr. Theodora Benedek, care este, la rândul ei, un produs al Școlii de Cardiologie înființate de Prof. Dr. Benedek Imre.

”Suntem extrem de mândri, cu toții care suntem aici, că suntem produsul Școlii de Cardiologie Benedek. Cred că fiecare dintre noi, și din cei care au plecat, când ajung într-una anturaj care întreabă unde te-ai format, sunt foarte mândri să spună că m-am format la școala domnului profesor Benedek, pentru că aceasta este garanția că ești un om de calitate. Vă mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pentru echipă, pentru tot ceea ce ați facut pentru cardiologia mureșeană și vă mulțumim că ne-ați făcut să ne simțim mândri că am urmat o școală de renume”, a precizat Prof. Dr. Theodora Benedek.

Mesaje de apreciere

În deschiderea oficială a Congresului CardioNET a intervenit, online, și președintele Societății Române de Cardiologie, Prof. Dr. Ovidiu Chioncel, care și-a arătat aprecierea față de consecvența cu care congresul a reușit să devină un eveniment de tradiție. ”Vă felicit pentru perseverență, 25 de ani reprezintă cu adevărat o ediție jubiliară. Vă felicit pentru ceea ce faceți. (…) Vă doresc succes”.

La festivitatea de deschidere a luat cuvântul și președintele Societății Maghiare de Cardiologie, Prof. László Alajos Gellér. Acesta a amintit de buna colaborare cu Prof. Dr. Benedek Imre și Prof. Dr. Theodora Benedek și a remarcat excelenta organizare a evenimentului.

A 25-a ediție a congresului CardioNET a fost organizată sub egida Societății Române de Cardiologie, de către Asociația Transilvană de Terapie Transvasculară și Transplant Kardiomed (ATTETT), în parteneriat cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade”, Fundația Cardiolider, Clinica de Cardiologie din Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș și Centrul Medical Cardio Med. La evenimentul găzduit la Centrul Național de Conferințe Benedek-Teleki, din Dumbrăvioara, județul Mureș, în perioada 4-6 iunie, au participat în jur de 300 de persoane.

Text și foto: Arina TOTH