Șofer băut, care circula cu 120 km/h, urmărit de Poliție prin Luduș

Un echipaj din cadrul Poliției Orașului Iernut a efectuat duminică, 8 iunie, în jurul orei 16.30, în Luduș, semnal de oprire față de șoferul unui autoturism care circula cu 120 de km/h într-o zonă unde limita de viteză este de 50 km/h.

”Având în vedere că șoferul nu s-a conformat solicitării echipajului, polițiștii au pornit în urmărirea acestuia, reușindu-se oprirea lui pe strada Fundătura din Luduș. Conducătorul a fost identificat ca fiind un bărbat de 56 de ani, din aceeași localitate. De asemenea, s-a constatat că acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice, având o valoare de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior, buletinul de analiză toxicogică indicând că avea o alcoolemie de 2,03 g/l în sânge. Urmare a probatoriului administrat, față de cel în cauză a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere sub influența alcoolului”, a informat Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

(Redacția)