CL Sighișoara. Dezbatere despre oportunitatea unui credit de 21 de milioane de lei pentru Piața Agro-Alimentară Sighișoara

O parte dintre consilierii locali ai Municipiului Sighișoara nu consideră oportună accesarea unui credit de 21,5 milioane de lei pentru Piața Agroalimentară Sighișoara. În 27 martie 2025, a fost adoptat un HCL privind indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Piața Agro-Alimentară Sighișoara”. Valoarea totală a investiției a fost estimată la aproximativ 21,87 milioane de lei (cu TVA), din care construcții-montaj: 13,1 milioane de lei.

Ulterior, în 10 iunie, într-o ședință extraordinară a CL Sighișoara, a fost adoptat un proiect de hotărâre prin care este aprobată contractarea unei finanțări rambursabile (credit) în valoare de 50,5 milioane de lei pentru mai multe obiective de investiții, printre care se află și Piața Agro-Alimentară.

Consilierii locali USR-PMP s-au opus finanțării prin împrumut a pieței agroalimentare, susținând celelalte obiective de investiții: locuințe pentru tineri, modernizare și reabilitare ștrand, reabilitare străzi Caraiman și Moților, canalizare în Hetiur și construcția unei creșe.

„Îndatorăm orașul în ultimul hal ca să facem o piață de 5 milioane de euro”

„Asta spun toate firmele de consultanță, suntem primăria din județ cu cea slabă capacitate de implementare a proiectelor cu fonduri europene. Avem proiete, contracte de finanțare semnate, 24 la număr, dintre care 80% au fost lăsate în sertar după ce au fost semnate. Am pierdut peste 140 de milioane de lei din cauza asta. Nu ne-o durut nicăieri de ele și acum vrem să îndatorăm orașul în ultimul hal ca să facem o piață de 5 milioane de euro, după ce luna trecută a existat o finanțare de 5 milioane de euro pentru regenerare urbană pe care am fi putut să o luăm fără niciun fel de problemă. Fugim de fondurile europene și vrem fonduri interne ca să le cheltuim cum vrem noi, să nu ne verifice nimeni. Asta mi se pare o problemă foarte mare, plus că o piață de 5 milioane de euro în Sighișoara e ceva… Nu avem o investiție de 5 milioane de euro ca să facem o piață de 5 milioane de euro”, a susținut consilierul local Andrei Robert Călugăr (USR-PMP), în timpul ședinței de CL din 10 iunie.

Consilierul Călin Stupariu (USR-PMP) spus că „este un tip de investiție statică” și a prezentat o serie de calcule încercând să demonstreze că investiția nu este sustenabilă printr-un împrumut. „Mi-am pus problema chiar să desființăm echipa de handbal. Super cheltuieli tăiate. Dacă aveți timp după ședință, poate vă prezint excelul meu, dar nu prea am reușit să creez un plus de un leu – să zic că putem face față viitoarelor fluxuri de numerar.”

Iulian Sîrbu: „Investiția produce și aduce după sine plus valoare”

Primarul Iulian Sîrbu i-a contrat pe consilierii USR-PMP afirmând că „Știm exact cum stăm și Sighișoara se dezvoltă și merge înainte. Avem cea mai mare absorbție de fonduri europene din istoria orașului.”

„Nu există termenul de investiție statică. Investiția produce și aduce după sine plus valoare. La o stradă asfaltată, mare parte din credit poate fi plătită luând în calcul câtă piatră scoatem din canalizări, din rigole, din câtă apă le băgăm la oameni în curți, din câte pagube le producem. O stradă asfaltată n-are cum să fie o investiție statică. O canalizare n-are cum să fie o investiție statică, pentru că, la fel ca și acasă, avem nevoie de confort – noi luăm credite pentru confort. Având un confort sporit, gradul orașului crește, nivelul investițiilor crește”, a susținut Iulian Sîrbu, primarul Municipiului Sighișoara.

Primarul a menționat celelalte obiective de investiții cuprinse în proiectul de HCL privind finanțarea rambursabilă, iar despre piața agroalimentară a spus că acolo se îngrămădesc cu toții în campaniile electorale – „ne întâlnim acolo cu toții”.

Iulian Sîrbu: „Aveți senzația că prețurile vor sta pe loc?”

„În 2021, am avut câteva dintre aceste investiții pe ordinea de zi, la acel moment nu s-a votat creditul”, a adăugat primarul. Explicând că din 2021 costurile pentru realizarea proiectelor au crescut. „Aveți senzația că prețurile vor sta pe loc? Noi trebuie să ne grăbim, noi trebuie să dăm drumul la investiții, pentru că ce facem cu banii ăștia anul ăsta, la anul nu mai facem”, a spus Iulian Sîrbu.

„Că unii și-au dorit credit pentru telegondolă, asta e – ginion, nu ne privește, e fix problema lor. Pe noi nu ne interesează credit pentru telegondolă, cum și-au dorit ei”, a mai spus primarul.

Andrei Victor Grecu, exemple: Cluj Napoca, Oradea și Timișoara

Andrei Victor Grecu, consilier local din partea UIPS-Forța Dreptei, a dat exemplu municipiile Cluj-Napoca, Oradea și Timișoara. „Clujul are credite de 210 milioane de euro. (…) Oradea pe care tot o laudă are grad de îndatorare de 19,68%, are sold credite 400 de milioane de lei și are cea mai mare datorie per cetățean, 819 euro. Îi frumos la Oradea, toată lumea o laudă, dar, să vorbim, pe credit s-a dezvoltat Oradea. Timișoara, unde au coleg (Dominic Fritz, primar USR, n.r.) în ultimii doi ani a luat credite de 45 de milioane de euro. (…) Toată țara pe credit s-a dezvoltat, dar noi când vrem să ne dezvoltăm… Vezi Doamne, că noi nu, dar stăm și ne uităm la alții cum se dezvoltă și după aia spunem că în Sighișoara nu se face nimic.”

„Noi, consilierii USR-PMP, suntem de acord că trebuie să asfaltăm acele străzi, suntem de acord că avem nevoie de un ștrand, pentru că lumea își dorește asta, suntem de acord că avem nevoie de canalizare în Hetiur și trebuie să asigurăm acea cofinanțare. Nu suntem de acord cu o piață monstru de 5 milioane de euro, în momentul în care noi, ca oraș, nu avem o investiție de 5 milioane de euro”, a intervenit Andrei Robert Călugăr (USR-PMP).

Primarul i-a spus că „numai Sala Eminescu e o investiție de peste 5 milioane de euro. Vorbiți așa numai”. Apoi, a urmat un schimb de replici: „Se poate face o piață cu bani mult mai puțini, mult mai frumoasă!”, „De unde știți?”, „E o monstruozitate piața aia.”, „Acel DALI a fost votat de către Consiliul Local, însușit de către un tehnician, un proiectant atestat care a venit cu soluțiile în urma solicitării noastre.”, „Se poate modifica soluția”.

Andrei Robert Călugăr (USR-PMP) a propus printr-un un amendament scoaterea Pieței Agro-Alimentare din lista obiectivelor de investiții și reducerea sumei maxime pentru care poate fi contractată finanțarea rambursabilă. Amendamentul nu a trecut la vot.

Volker Reiter: „Nu suntem împotriva dezvoltării orașului”

În dezbatere a intervenit și Volker Reiter, consilier local USR-PMP. „Nu suntem împotriva dezvoltării orașului, dar am fi apreciat dacă am avea niște indicatori clari – un studiu de rentabilitate, de exemplu, în ceea ce privește ștrandul; un studiu de rentabilitate în ceea ce privește piața. Probabi ștrandul va fi administrat de Ecoserv și tare mi-e teamă că va produce costuri pentru bugetul local.”

Primarul a ripostat: „Vreți să-l administrați dumneavoastră, să înțeleg?”

După replica lui Sîrbu, consilierul USR a spus că susține proiectul pentru modernizarea ștrandului deoarece e cerut de sighișoreni. „Doresc să susținem cofinanțările, creșa, asfaltarea tuturor străzilor, dar la investiția pentru piață cred că este prea mare creditul”, a mai spus Volker Reiter.

„Pentru” pentru că „nu am oferit nimic palpabil cetățenilor”

„Piața este un serviciu public, este un serviciu pe care îl oferim oamenilor. Voi susține proiectul pentru piață, dar am câteva obiecțiuni acolo, care sper să dispară după reabilitarea pieței”, a intervenit Constantin Mihai Fiscu, consilier PNL.

Acesta a menționat că sunt mașini ale unor agenți economici abandonate în zona actuală a pieței din Sighișoara. A mai propus ca, după reabilitare, piața să nu mai fie administrată de Ecoserv. „Atâtea am pus în cap la Ecoserv-ul ăsta de nu mai poate să le ducă. Și îmi pare rău că nu am votat creditul acum 3 ani, dar poate și din vina primarului care nu a fost deschis să vină la un dialog.”

Constantin Mihai Fiscu a mai spus că oamenii de pe strada Caraimanului „chiar au o problemă” și că va vota „pentru” din cauză că „în ultimii 4-5 ani noi, CL-ul ăsta, nu am oferit nimic palpabil cetățenilor”.

Ședința extraordinară a Consiliului Local Sighișoara din 10 iunie 2025, desfășurată de la ora 9:00, a fost transmisă live pe pagina de Facebook Primăria Municipiului Sighișoara.

(Surse imagini: Google Maps și paginile de Facebool: Iulian Sîrbu, Volker Reiter și Constantin Mihai Fiscu)