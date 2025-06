Ziua Mondială Art Nouveau sărbătorită la Târgu Mureș

Muzeul Județean Mureș marchează Ziua Mondială Art Nouveau printr-un program special care se va desfășura sâmbătă, 14 iunie 2025, la Palatul Culturii, aducând în prim-plan bogatul patrimoniu Art Nouveau al orașului și punând un accent deosebit pe universul decorativ al ceramicii arhitecturale Zsolnay.

Ziua Mondială Art Nouveau este celebrată anual pe 10 iunie, dată aleasă simbolic în memoria a două figuri emblematice ale acestui curent artistic, arhitecții Ödön Lechner (1845–1914) și Antonio Gaudí (1852–1926). Lechner, considerat întemeietorul arhitecturii naționale maghiare, și Gaudí, reprezentant de marcă al modernismului catalan, au împărtășit o viziune comună: reînnoirea arhitecturii printr-o expresie artistică originală, centrată pe om.

„Inițiativa sărbătoririi acestei zile aparține mai multor orașe europene, care urmăresc să atragă atenția asupra valorii patrimoniului Art Nouveau, asupra necesității conservării acestuia și a posibilităților de reinterpretare în contemporaneitate. Publicul este invitat să participe la un program divers, care include activități tematice pentru copii, un tur ghidat prin oraș, prelegeri de specialitate și o proiecție de film. Toate evenimentele sunt concepute pentru a oferi o experiență interactivă și educativă, adresată celor care doresc să exploreze dintr-o nouă perspectivă moștenirea arhitecturală a Târgu Mureșului”, au transmis reprezentanții Muzeului Județean Mureș.

Evenimentele vor avea loc la Palatul Culturii, un simbol al stilului Art Nouveau transilvănean, reprezentând cadrul ideal pentru celebrarea acestui patrimoniu artistic de excepție.

Program

Orele 10:00–12:00

– Activități pentru copii (6–12 ani): modelaj în lut, planșe de colorat

– Dobribán Annamária, meșteșugar, Târgu Mureș

Orele 10:00–12:00

– Tur ghidat: Pe urmele ceramicii arhitecturale Zsolnay

– Punct de plecare: în fața Palatului Culturii

– Oniga Erika, istoric de artă (hu) și dr. Kálmán Attila, istoric (ro)

Orele 14:30–15:30

– Prelegere (în limbaromână): Privind altfel orașul Târgu Mureș – o incursiune în arhitectura Art Nouveau

– Alexandra Pîrvu, masterandă, Cluj-Napoca

Orele 15:30–16:30

– Prelegere (hu): Opera arhitecților Komor Marcell și Jakab Dezső, proiectanții Primăriei și ai Palatului Culturii

– Várallyay Réka, istoric de artă, Sfântu Gheorghe

Orele 17:00–19:00

– Proiecție de film: A Föld szeretője (The Lover of the Soil)

– Dramă în limba maghiară, 104 minute, 2010, subtitrare în limba engleză (Regia: Pozsgai Zsolt)

(D.C.)