Directorul Aquaserv: Salinitatea apei în Târnava Mică este în scădere, dar nu e potabilă încă

Sipos Levente, directorul general al Aquaserv, a declarat că salinitatea apei este în scădere, dar că nu este potabilă încă. „Noi verificăm în fiecare zi atât nivelul clorurilor în apa brută, cât și în cea furnizată în rețea, respectiv inclusiv a sodiului. Valorile de la începutul săptămânii trecute au tot scăzut, încă suntem la nivelul de limită. Nu putem vorbi de o apă potabilă încă. Nici nu vom vorbi până când situația în amonte nu se stabilizează.”

Localitățile afectate de creșterea salinității în râul Târnava Mică sunt municipiul Târnăveni, comunele Adămuș, Băgaciu, Fântânele și Gănești.

Directorul Aquaserv și Prefectul Județului Mureș, Barabási Antal Szabolcs, au explicat că nivelul calității apei din Târnava Mică este afectat de debitul pârâului Corund, care trece prin zona salinei inundate din Praid. Potrivit reprezentanților Instituției Prefectului până la finalizarea lucrărilor de impermeabilizare a albiei pârâului Corund situația poate evolua.

Ajutor din Sibiu, Cluj și Turda

„În momentul de față sunt 48 de locații unde sunt amplasate recipiente cu apă potabilă adusă de la uzina de apă de la Iernut. Tot timpul se împrospătează, în fiecare zi în jur de 50 de mc de apă se distribuie în aceste locații. Aici, special aș vrea să mulțumesc colegilor mei operatori regionali din Sibiu, din Cluj, respectiv din Turda care ne-au sărit în ajutor, atât cu recipienți, cât și, colegii din Sibiu, cu o cisternă de apă potabilă”, a mai declarat Sipos Levente.

„Suntem în stare să facem față acestei situații. Ce urmează și pe cât timp asta rămâne o întrebare în continuare”, a adăugat directorul Aquaserv.

Se pot adăpa animalele

„După testele făcute ieri și astăzi, am ajuns la concluzia că apa este bună pentru adăpat animalele, deci astăzi nu o să mai ducem apă pentru fermele de animale, fiindcă nu este cazul”, a declarat Barabási Antal Szabolcs, prefectul județului Mureș.

„Valorile încep să fie mai mici, în primul rând, din cauza debitului mai scăzut care vine de pe pârâul Corund. Aceste debite fluctuează. Nu putem să zicem în momentul de față că dacă debitel rămân la acest nivel o să fie. Nu știm încă. Noi monitorizăm în fiecare zi. În momentul de față, într-adevăr valorile sunt aproape de limită, dar lucrările sunt în curs pe pârâul Corund. Ceea ce înseamnă că de acolo pot să vină în orice moment, din albie, alte pusee de salinitate crescută. S-au luat măsuri și pe plan local, dar totul depinde sursă”, a mai declarat directorul Aquaserv.

„Inclusiv din Bezid este lăsat un anumit debit care să dilueze cursul Tânavei Mici. La debite mici rezultatele se văd, dacă debitele o să crească, deja efectul o să fie mai mic, e o situație dinamică”, a adăugat Sipos Levente.

Demersuri pentru achiziția de module de desalinizare

Potrivit directorului Aquaserv, Sipos Levente, singura soluție „care poate să elimine aceste riscuri e desalinizarea.”

„Am identificat soluțiile, am pus pe masă, am făcut studiile, am transmis mai departe. (…) Vorbim despre module de desalinizare”, a menționat Sipos Levente.

„Județul Mureș, Târnava Mică, are nevoie de asemenea de utilaj, asemenea echipament. Noi, ca Prefectură, o să discutăm la nivel central ca să putem achiziționa această tehnologie”, a declarat Prefectul Județului Mureș. Barabási Antal Szabolcs a mai spus că au fost solicitate oferte de prețuri pentru modulele de desalinizare.

Directorul Aquaserv a mai declarat că aparatele de uz casnic nu sunt afectate de calitatea apei.

„Riscurile pentru aparate în momentul de față nu există”. „Apa aceasta trece mai întâi prin echipamentele celor două stații de la Fântânele și de la Târnăveni. Ori, dacă s-ar pune problema să afecteze echipamentele, mai întîi ar afecta acele echipamente și abia ulterior pe cele casnice”, a menționat și subprefectul Alexandru Cîmpeanu.

„La nivelul de salinitate de care vorbim, în niciun caz, ar trebui să ajungem la niveluri foarte mari ca să înceapă probleme de genul acesta, dar nu o să mai apuce oameni să le resimtă pentru că în momentul acela noi, în uzinele de apă, trebuie să oprim utilajele”, a explicat Sipos Levente.

Distribuirea apei potabile

„Distribuirea apei potabile a continuat în mod constant, inclusiv pe durata minivacanței de Rusalii, cu sprijinul Companiei Aquaserv S.A. Târgu Mureș și al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Horea” al județului Mureș (ISU Mureș), în colaborare cu autoritățile locale.

Sunt în funcțiune 48 de puncte de distribuție a apei potabile, număr ajustat permanent în funcție de nevoi”, este menționat într-un comunicat al Instituției Prefectului Județului Mureș din 10 iunie.

„Până la această dată, au fost livrate următoarele cantități de apă:

• 338.638 litri de apă potabilă din partea Rezervei de Stat;

• 218.000 litri de apă potabilă livrată de Compania Aquaserv S.A. Târgu Mureș;

• 67.200 litri de apă destinați adăpării animalelor”, mai este precizat în comunicatul de presă citat.

Harta punctelor de distribuție este actualizată permanent și poate fi consultată AICI.