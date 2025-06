Monede aniversare BNR dedicate Sighișoarei, la 745 de ani de la prima atestare

Banca Națională a României va lansa circuitul numismatic, începând cu data de 16 iunie 2025, două monede comemorative, una din aur și una din tombac cuprat, dedicate marcării a 745 de ani de la prima atestare documentară a orașului Sighișoara.

Moneda din aur are o valoare nominală de 100 lei, este realizată din aur cu titlul de 900‰, are un diametru de 21 milimetri, greutatea de 6,452 grame și cant zimțat. Moneda din tombac cuprat are o valoare nominală de 1 leu, un diametru de 37 milimetri, greutate de 23,5 grame și cant zimțat. Ambele monede sunt realizate în calitate proof, fiind destinate colecționarilor.

Designul monedelor

Aversul monedei din aur prezintă o imagine a Bisericii din Deal și a Turnului cu Ceas din Sighișoara, inscripția „ROMANIA” în arc de cerc, stema României, anul de emisiune „2025” și valoarea nominală „100 lei”. Aversul monedei din tombac cuprat prezintă o imagine a Bisericii din Deal și a Turnului cu Ceas din Sighișoara, inscripția „ROMANIA” în arc de cerc, stema României, anul de emisiune „2025” și valoarea nominală „1 leu”.Reversul comun prezintă o interpretare grafică a Cetății Sighișoara, stema actuală a orașului și inscripțiile „SIGHIȘOARA” și „1280” – anul primei atestări documentare.

De asemenea, monedele din aur sunt livrate în capsule de metacrilat, însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate, redactate în română, engleză și franceză, purtând semnăturile guvernatorului BNR și ale casierului central. Monedele din tombac cuprat sunt prezentate în pliante speciale și mape cartonate.

Tirajul este limitat, fiind 1.000 de piese pentru moneda din aur și 5.000 de piese pentru moneda din tombac cuprat. Preţul de vânzare pentru moneda din aur este de 5.200,00 lei, exclusiv TVA, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate, iar pentru moneda din tombac cuprat este de 250,00 lei, exclusiv TVA, inclusiv pliantul de prezentare și mapa cartonată.

Monedele din aur și monedele din tombac cuprat cu tema 7„45 de ani de la prima atestare documentară a orașului Sighișoara” au putere circulatorie pe teritoriul României. Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanța, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României. Informații cu privire la achiziția monedelor se regăsesc pe site-ul Băncii Naționale a României, secțiunea Numismatica.

(D.C.)