VIDEO-FOTOREPORTAJ: Ziua Grâului 2025 organizată de DAFCOCHIM AGRO, sărbătoare a recoltelor bogate

Aproape 800 de fermieri din arealul transilvănean au participat joi, 12 iunie, la cea de-a șaptea ediție a Zilei Grâului, eveniment de tradiție în calendarul agribusiness național organizat și de această dată în condiții impecabile de Compania DAFCOCHIM AGRO din Târgu Mureș, în incinta Fermei Kodagro din satul Seuca, comuna Gănești.

Peste 30 de branduri de valoare

Participarea record a fermierilor veniți din mai multe județe transilvănene a fost dublată de prezența a peste 30 de companii multinaționale și naționale, furnizoare de inputuri – începând cu produse de protecția plantelor până la fertilizanți și biostimulatori, dar și furnizoare de genetică de top, soluții și tehnologii moderne, digitale, de ultimă oră, alături de producători și distribuitori de utilaje și echipamente agricole, dar și de autoturisme de lux și autoutilitare premium.

Astfel, au spus ”prezent” pe platforma de la Seuca următoarele companii și instituții, care au oferit fermierilor șansa de a afla informații valoroase, în special despre portofoliul de produse și servicii: Adama, Aliat Auto, An Feed, Automobile Bavaria, BASF, Bayer Cropscience, Belchim Crop Protection, Biocrop, CICh, Corteva Agroscience, DAFCOCHIM, Dekagro, Donau Saat, Felt Hellagrolip, FMC Agro, Holland Farming, Innvigo, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea, John Deere, KWS, LAT Nitrogen România, Lidea, Limagrain, Mewi, Munax, Probstdorfer Saatzucht, Saaten Union, SAM, SEEFCO, Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda, Summit Agro România, Syngenta, Timac Agro și UPL.

Tehnologii și genetică de vârf

Vizitarea standurilor de către oaspeți s-a făcut organizat, între orele 10.00 – 12.00, și a fost urmată de momentul deschiderii oficiale a evenimentului de către Dr. Ing. Gheorghe Boțoman, consultant tehnic de specialitate al companiei DAFCOCHIM AGRO și membru corespondent al Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” București.

”În numele colegilor de la DAFCOCHIM AGRO vă spunem ”bun venit” la Seuca la ediția a șaptea a evenimentului Ziua Grâului. Ziua Grâului este o sărbătoare. Dumnezeu ne-a dat o vreme foarte bună, impecabilă, cu toate că anul 2025 este unul capricios. A sunat de cel puțin trei ori alarma la telefon (au fost mai multe avertizări Ro-Alert în dimineața respectivă – n.r.), din păcate apele Târnavei Mici sunt sărate, iar culturile în această primăvară au avut de suferit. Temperaturile foarte scăzute din lunile aprilie și mai au cauzat pierderi considerabile mai ales în pomicultură, avem foarte puține cireșe în această perioadă și vom avea puține mere și fructe în general în acest an în toată țara. Aici la Seuca, cerealele, grâul, arată impecabil pentru că așa e la Ferma Kodagro, care a intrat în parteneriat cu DAFCOCHIM AGRO în urmă cu zece ani”, au fost cuvintele rostite de către Dr. Ing. Gheorghe Boțoman.

În continuare, reputatul moderator al Zilei Grâului de la Seuca a subliniat beneficiile tehnologiilor utilizate în loturile experimentale pregătite special pentru eveniment în Ferma Kodagro.

”În câmpurile de la Seuca puteți urmări tehnologii de ultimă generație în domeniul protecției plantelor, dar și o genetică adecvată condițiilor Transilvaniei. Lanurile de grâu arată foarte frumos, bineînțeles că genetica își spune cuvântul, iar rezultatele se vor evidenția la producție. O să facem, ca de fiecare dată, o recoltare profesională a lanurilor, o să facem bilanțul și calitatea producției, iar firmele producătoare de genetică vor beneficia de aceste rezultate. Totodată, vreau să menționez că la Seuca, în aceste lanuri minunate, se regăsește și genetică românească, inclusiv de la Stațiunea de la Turda și de la Fundulea sunt câteva soiuri de excepție”, a subliniat Dr. Ing. Gheorghe Boțoman, nume care impune respect în domeniul protecției plantelor din România.

Premise pentru recolte îmbelșugate

Reușita evenimentului a fost posibilă și datorită parteneriatului strâns existent între compania DAFCOCHIM AGRO și gazdele de la Ferma Kodagro din Seuca, reprezentate de către apreciatul fermier Kósa Gyula.

”Tehnologia pe care v-am prezentat-o și anul trecut e aproape aceeași. Poate în acest an suplimentar de tehnologia pe care o aplicăm ne-a ajutat un pic și natura, în sensul că din 10 februarie avem deja 260 de litri de apă per metru pătrat, care se vede foarte clar pe cultura de grâu. Și nu numai pe cultura de grâu, ci pe toate culturile, practic. În ceea ce privește culturile de grâu, firmele care ne-au dat sămânța ca să facem acest lot comparativ au încercat să ne aducă cele mai valoroase soiuri. După părerea mea, și poate mulți sunteți în asentimentul meu, sunt niște soiuri extraordinar de valoroase. Trebuie să recunosc că din aceste soiuri folosite în lotul demonstrativ cultiv încontinuu pe aproape 300 de hectare, unde anul trecut am făcut o producție în medie de 7.200 de kilograme per hectar. Așa cum se vede în acest an cred că reușim să facem aceeași cantitate per hectar sau poate și mai mult”, a afirmat Kósa Gyula.

Totodată, Kósa Gyula a dezvăluit celor prezenți și câteva dintre secretele care au dus la obținerea unor recolte foarte frumoase în incinta Fermei Kodagro de la Seuca: ”Folosesc tot ce este mai nou și mai bun pe piața românească din punct de vedere al materiei genetice, a utilajelor cu care lucrez și desigur și de pesticidele pe care le folosim la aceste culturi”.

Gănești, reper în agricultură

O altă gazdă a evenimentului a fost Balog Elemér, primarul comunei Gănești, localitate ce a găzduit toate cele șapte ediții de până acum ale tradiționalului eveniment Ziua Grâului.

”Aceasta este o sărbătoare, pentru că pâinea noastră cea de toate zilele, grâul, care înseamnă hrană pentru toată populația, este foarte important pentru viața fiecărui om. Țin să mulțumesc organizatorilor de la DAFCOCHIM și Kodagro, respectiv domnului Liviu Cojoc, domnului Radu Fodor și domnului Marinel Ștefan, toți de la DAFCOCHIM. Din partea Fermei Kodagro îi mulțumesc domnului Kósa Gyula și domnului Kósa Alpár. Este foarte important ceea ce faceți dumneavoastră în fiecare an, este foarte important că vin atât de mulți fermieri deoarece aici pot beneficia de consiliere tehnică în domeniul agriculturii. Întotdeauna am avut o colaborare foarte bună și foarte strânsă atât cu Kodagro, cât și cu DAFCOCHIM. Mă consider și eu fermier alături de dumneavoastră, știu ce înseamnă agricultura, știu ce înseamnă a produce și a pune pe masă ceva și vă doresc o zi frumoasă și să ne întâlnim cu bine, să aveți hambarele pline la sfârșitul anului”, a precizat Balog Elemér.

Surpriza lui Liviu Cojoc

Momentul culminant al deschiderii oficiale a Zilei Grâului 2025 a fost cel în care asociații companiei DAFCOCHIM AGRO, Liviu Cojoc și Radu Fodor, au fost invitați să se adreseze participanților la eveniment.

”Vreau să vă informez că sunt pensionar!”, a fost replica-surpriză cu care Liviu Cojoc, Administrator-Președinte al Grupului DAFCOCHIM, a stârnit un val apreciabil de aplauze.

În continuare, Liviu Cojoc a transmis mulțumiri reprezentanților tuturor companiilor naționale și multinaționale colaboratoare, precum și colegilor din cadrul Grupului DAFCOCHIM, în special partenerului cu care este asociat din anul 1992, Radu Fodor, dar și lui Marinel Ștefan, directorul general al DAFCOCHIM AGRO.

Marinel Ștefan, echipă de nota 10

În continuare, fermierii participanți la Ziua Grâului de la Seuca au primit salutul de ”bun venit” din partea directorului general al DAFCOCHIM AGRO, Marinel Ștefan, reprezentantul echipei care la fiecare eveniment demonstrează resurse inepuizabile de implicare, talent și nu în ultimul rând de cunoștințe tehnice foarte consistente.

”Bun venit la Ziua Grâului de la Seuca! Mă bucur că ați acceptat invitația noastră, mă bucur că an de an parcă suntem tot mai mulți, sper că v-au plăcut loturile de grâu și începând din toamnă poate v-ați ales câte un soi de grâu din fiecare, ca să îl puneți în ferma dumneavoastră. Aș vrea să mulțumesc și furnizorilor noștri care sunt alături de noi în fiecare an, de asemenea dumneavoastră care produceți ceea ce mâncăm noi astăzi, pâine și de toate, că dacă nu ar fi agricultorii poate că nu am avea ce să punem pe masă. De asemenea, vreau să îi mulțumesc domnului Cojoc Liviu și domnului Fodor Radu pentru frumoasele cuvinte pe care le-au adresat. Le mulțumesc și colegilor mei care m-au ajutat în realizarea acestui eveniment și familiei Kósa care a fost alături de noi”, a transmis inepuizabilul Marinel Ștefan.

Chimcomplex, alături de fermieri

Oaspetele special al Zilei Grâului de la Seuca a fost, și de această dată, Ștefan Vuza, președintele societății Chimcomplex Borzești, cea mai mare și mai importantă companie din industria chimică românească.

”Dragi fermieri, eu nu sunt fermier, sunt din Chimie. Vă ajutăm cu câte putem, se schimbă multe în lumea Chimiei și noi o să fim unii din furnizorii voștri de la anul, mă bucur că aici, din ce m-am informat, nu au fost ani agricoli grei – ultimii. Mă bucur, de asemenea, pentru că am fost la toate cele șapte ediții ale Zilei Grâului. Anul acesta va fi un an agricol bun, dar acolo unde nu merge trebuie să vă adaptați, să găsiți noi soluții”, au fost cuvintele cu care Ștefan Vuza, un vechi prieten al Grupului DAFCOCHIM, s-a adresat fermierilor.

Noutăți de la APIA

Momentul festiv al Zilei Grâului 2025 a fost întregit de către ing. Ovidiu Săvâșcă, director executiv al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Mureș, care a făcut o prezentare sintetică a noutăților importante din punct de vedere financiar pentru fermieri.

”Ne aflăm în plină campanie de preluare a cererilor, chiar pe final aș spune eu, astăzi și mâine (12-13 iunie – n.r.) încă se depun cererile pentru Campania 2025. Cei care nu ați ajuns la depunerea cererii sau aveți de completat sau de modificat cererea de plată pentru anul 2025 încă o mai puteți face”, a precizat ing. Ovidiu Săvâșcă.

”Se așteaptă ultima tranșă de bani, sprijinul cuplat în sectorul vegetal, undeva în jurul datei de 20 iunie am confirmări că Ministerul Agriculturii va alimenta conturile APIA – Aparatul Central. Noi, la nivel local, evident că de îndată ce am primit ”undă verde” pentru autorizarea dosarelor la plată am și făcut-o. Așteptăm alimentarea conturilor, ca să putem face plata în perioada imediat următoare. Vreau să vă readuc aminte că urmează după finalizarea campaniei de depunere a cererilor, imediat partea de control administrativ, de verificare”, a completat directorul executiv al APIA Mureș.

Momente prețioase de socializare

Ziua Grâului 2025 de la Seuca a continuat apoi cu mult așteptatele momente de socializare, presărate cu un program artistic foarte reușit, cu bucate și băuturi alese, pentru toate gusturile, precum și cu tradiționala tombolă dotată cu numeroase premii-surpriză foarte consistente, extrem de utile fermierilor.

”Participăm la Ziua Grâului de la Seuca încă de la înființarea companiei FMC, suntem alături de parteneiri noștri în fiecare an. Avem un interes foarte consistent în cultura de grâu, pentru că avem o gamă foarte variată și suntem foarte prezenți în această cultură. Anul acesta a fost unul important pentru noi pentru că la cultura de grâu am adus produse noi, în special avem un erbicid care se numește Sentrallas. Avem și un insecticid nou, care se numește Demetrina, și bineînțeles am venit la Seuca și cu un fungicid nou, Promino Max, alături de fungicidul Zantara, binecunoscut fermierilor din România”, a subliniat Laurențiu Gheorghiță, director de vânzări, FMC Agro România.

”Dekagro este un concern înființat în 2023, iar Dekagro România a fost prima filială a concernului Dekagro care ține de grupul industrial Kavala, care e singura fabrică de îngrășăminte din Grecia. Portofoliul nostru este variat în fertilizanți speciali, destinați atât solurilor acide, cât și bazice, cât și unei vaste varietăți de culturi, de la cultura mare la pomicultură”, a afirmat Ionel Bursuc, director general, Dekagro România.

”Suntem prezenți pe piața din România de aproape trei decenii, suntem recunoscuți pentru soiurile de grâu premium care au fost prima dată incluse pe piața din România în anii 2000. Aceste soiuri au o calitate deosebită din punct de vedere al făinilor care se obțin din ele. Este vorba despre soiuri cu indici de panificație foarte buni, cu un gluten de peste 30%, cu proteină de 15-18%. La Seuca am venit cu patru soiuri: Zampano, Aronio, Monaco și Tamino”, a afirmat Marius Becherițu, director tehnic, Probstdorfer Saatzucht România.

”Suntem prezenți aici pentru a ne bucura împreună cu DAFCOCHIM de o zi superbă. Am adus la Seuca mai multe echipamente: Landini, Oehler, Gregoire Besson și Kramer, pentru a le prezenta tuturor fermierilor”, a declarat Alexandru Petra, director de vânzări, Munax România.

„Suntem onorați să fim din nou prezenți la evenimentul organizat de Compania DAFCOCHIM, Ziua Gâului aici la Seuca, un eveniment reprezentativ pentru ce înseamnă agricultura din zona de centru a țării. Suntem aici cu tehnologia pentru cultură grâului, tehnologia pentru tot ceea ce înseamnă lot organizat aici în care sunt cultivate principale soiuri disponibile pentru piața românească și unde protecția este asigurată de produsele Bayer”, a declarat Mihai Gheorghe, director de vânzări al companiei Bayer pentru România și Republica Moldova.

„Compania Donau Saat este prezentă pe platforma DAFCOCHIM de la Ziua Grâului 2025 cu patru soiuri de grâu, Apexus, Artimus, Leonidus și Chevignon. Primele trei sunt grâuri cu indici foarte bun de panificație, fac și producții bune. Apexus este pe piață de câțiva ani deja în producție, Artimus și Leonidus sunt noutățile cu care venim, iar Chevignon este un grâu de furaj foarte productiv, care a spart și bariera de 10 tone la hectar. Noi suntem mândri de el. Arată foarte bine anul acesta în platformă. Pentru noi este cel mai important ca fermierii să vină să ia la pas lotul și să se uite efectiv în cultură. Mi se pare că este de bază pentru noi această etapă. Legat de acest an agricol, așteptăm cu nerăbdare un an cu recolte bune astfel ca pentru toată lumea să fie bine”, a precizat Camelia Răchițeanu, director general, Donau Saat România.

„Venim în sprijinul cultivatorilor din toată țara cu produse în special pe bază de biosimulatori. Biosimulatori complecși, adică efectul auxinelor, giberelinelor și citochininelor în plantă trebuie văzut, mai ales atunci când parcurgem perioade de stres. Primăvara aceasta a fost foarte dificilă din punct de vedere al climei, cu oscilații mari de temperatură, foarte rece la un moment dat și foarte cald, după care iarăși foarte rece. Plantele au fost supuse unui mare stres. Din cauza asta, dacă le ajutăm cu produse de genul Cropmax care, pe lângă aminoacizi are acest stimulator de creștere (auxine, citochinine, gibereline) plus polizaharide și microelemente, atunci, practic, ajutăm planta să treacă peste perioada aceasta și să-și continue vegetația, astfel încât când va veni căldura să fie bine dezvoltată și suficient de viguroasă ca să producă. În câmp se vede rezultatul muncii noastre și al produselor noastre”, a explicat Marius Velea, director general, Holland Farming Agro.

„Suntem prezenți în România de cel puțin 15 ani. Suntem market leader în ce privește cultură grâului. La Ziua Grâului suntem prezenți cu soiurile noastre de grâu, cu soiurile noastre de triticale. Stăm la dispoziția fermierilor cu absolut orice detalii doresc pentru multiplicarea a tot ce înseamnă păioase. De asemenea, avem și rapiță, deocamdată în această platformă nu este prezentă, bineînțeles, și tot ce înseamnă portofoliu de porumb și de floare soarelui. Este esențial să participăm la aceste evenimente. În fiecare an facem acest lucru și prezentăm toate soiurile noi și toți hibrizii noi de la tot ce înseamnă floare, purumb, rapiță și păioase. Legat de anul agricol 2025, pot spune că este un an mai bun decât anii anteriori. Din fericire a plouat, se reface nevoia de apă din sol, culturile arată bine”, a declarat Mihai Saftencu, director regional de vânzări zona Centru și Nord-Vest, Lidea România.

„La Ziua Grâului suntem prezenți cu patru soiuri de grâu și anume Anapurna, Avenue, Asterion și Apilco. Două din ele sunt soiuri relativ noi, înregistrate în România acum patru ani. Celelalte două, Anapurna și Avenue sunt soiuri mai vechi, soiuri deja consacrate. Sunt soiuri cunoscute în toată România, nu numai aici în zonă, soiurile cu potențial de producție foarte bun și calități de panificație de asemenea foarte bune. Este foarte important pentru noi să stăm de vorbă cu fermieri și să vedem direct în câmp comportamentul soiurilor în fiecare regiune, să vedem diferite probleme pe care le au dânsii, pe care le au soiurile noastre. Este de mare importanță legătura directă cu fermierul”, a precizat Adelin Damian, product manager cereale păioase, Limagrain România.

„Suntem un partener real pentru fermieri. Nu ne limităm la vânzarea de semințe, ci oferim soluții complete, adaptate fiecărei ferme. Suntem alături de agricultori prin tot ceea ce facem. Oferim și traininguri tehnice, consultanță și soluții digitale inovatoare”, a declarat Alexandru Băicean, marketing manager KWS România.

„LAT Nitrogen este unul dintre cei mai mari producători de îngrășăminte din Europa. Astăzi suntem alături de partenerul nostru Dafcochim Agro la acest eveniment. Este o prezență masivă a fermierilor, ceea ce ne bucură și sperăm ca îngrășămintele noastre să ajungă la toate fermele din zonă”, a declarat Andrei Buznea, reprezentant al companiei LAT Nitrogen.

„Astăzi suntem prezenți la Ziua Grâului din cadrul Companiei DAFCOCHIM, pe platforma dânșilor, cu patru soiuri de grâu, un soi de orz și un soi de triticale”, a spus George Toader, product manager cereale, rapiță, leguminoase și culturi verzi, Saaten Union România.

„Ne prezentăm în platforma de la Seuca de aproape zece ani de zile, iar acum suntem prezenți cu cinci soiuri de grâuri, dintre care soiul Andrada, Codru, Cezara, Luminița și Georgiana”, a declarat Rozalia Kadar, cercetător științific principal, gradul I, Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Turda.

„Venim cu drag la Ziua Grâului, fiind anul acesta a doua ediție la care participăm. Anul acesta am adus în fața fermierilor prezenți la eveniment o gamă largă de soiuri de grâu, orz și tot ce înseamnă partea de cereale păioase. Ce pot să spun despre Innvigo Agro? Pe piața din România suntem prezenți deja de opt ani și suntem o companie care comercializează produse pentru protecția plantelor la scară largă (agricultură de masă)”, a explicat Florin Tulvan, director tehnic pentru partea de vest a României în cadrul Innvigo Agro România.

„Participăm deja pentru a treia oară la Ziua Grâului, anul acesta fiind prezenți cu o parte din gama noastră de produse, mai exact zece utilaje agricole, menite să-i ajute pe fermieri. Anul acesta am venit cu câteva noutăți pentru zonă (zona Transilvaniei): un încărcător telescopic aflat la mare căutare printre fermieri. Avem și o remorcă de transfer, hedere de recoltat floarea soarelui și porumb, o prășitoare pe șase rânduri, un tractor adus din Coreea și o mașină de ierbicidat. Acestea sunt doar o parte mică din gama noastră de utilaje. Pe fermierii mureșeni îi așteptăm cu drag, la o cafea bună în localitatea Ungheni, iar pentru ceilalți fermieri care nu sunt din zonă îi așteptăm la celelalte puncte de lucru din Timișoara și Oradea”, a transmis Ciprian Popa, fondatorul companiei Smart Agro Machines Romania.

„Suntem o multinațională franceză prezentă în toate continentele lumii și oferim soluții de fertilizare adaptate în funcție de teren, cultură și tipul de sol. Compania noastră se ocupă inclusiv de oferirea de consultanță activă pentru fiecare fermier cu care colaborăm. Nu vindem doar o soluție chimică ce promite multe, ci discutăm cu agricultorii înainte de a achiziționa anumite produse din portofoliul nostru, în funcție de, așa cum spuneam înainte, de teren, sol și cultură. Suntem alături de DAFCOCHIM AGRO încă de la începuturi. Acolo unde DAFCOCHIM organizează ceva, acolo ne găsiți și pe noi, inclusiv la evenimentele organizate în afara granițelor”, a spus Janos Albert, manager regional, Timac Agro România.

„Suntem alături de DAFCOCHIM încă de la prima ediție, prezentând o gamă largă pentru protecția plantelor, de la ierbicide, fungicide și insecticide până la zona de biostimulatori, produse care ajută plantele să se dezvolte sănătos. Noi le recomandăm fermierilor să ia în considerare toate etapele de dezvoltare ale plantelor și, la fel ca și la oameni, să prevină apariția bolilor. Acest lucru îl pot face prin modul în care le oferă plantelor ceea ce au nevoie nu exactitate, iar noi ne aflăm aici tocmai pentru a le oferi produsele de care culturile din România au atât de mare nevoie”, a explicat Liviu Bădărău, country manager UPL România.

“Mulțumim partenerului nostru DAFCOCHIM AGRO că ne-a invitat și ne-a dat onoarea să putem prezenta tot ce înseamnă îngrășămintele, pesticidele și chiar soiurile de grâu (…) În T1 am folosit un pachet inovator Flexity Trio, care conține două produse, produsul Mizona și produsul Flexity. Combate începând de la făinare până la rugini, pătare reticulară, cam toate bolile care sunt prezente în tratamentul numărul 1. Pentru tratamentul 2 am urmărit în special pe soiurile de grâu care sunt nearistate și sunt mai dispuse la infestarea cu Fusarium sau chiar cu septorioza spicelor, să folosim fungicidee pe bază de Xemium, SDH și sau chiar noul triazol Revysol al companiei BASF. Totodată am folosit produse cum sunt Priaxor, Revycare și chiar noul produs Daxur”, ne-a enumerat Adrian Milășan, reprezentant de vânzări Zona Centru, BASF.

““Parteneriatul cu DAFCOCHIM AGRO este extrem de valoros pentru noi. Echipa DAFCOCHIM cunoaște fermierii din zonă, are personal instruit, știe fiecare cerință a fermierului, ne transmite fiecare cerință, noi încercăm să o rezolvăm cât de repede, să fie marfă disponibilă, să aibă acces la ea, la tehnologia japoneză și la produsele japoneze, pentru că scopul final este să facă producție și să facă profit”, a subliniat ing. Costel Miron, director de vânzări pentru zona de Nord-Est a țării, Summit Agro România.

“Ne bucurăm să fim astăzi din nou alături de fermierii din centrul țării la Seuca, într-o platformă care a devenit una de referință pentru zonă. Mulțumim pe această cale companiei DAFCOCHIM pentru oportunitatea de a participa și pentru faptul că ne ajută să ducem inovația Adama în fermele din România. Îi felicităm pentru modul cum au organizat evenimentul, pentru ceea ce fac pentru agricultura din partea de centru a României, pentru sfaturile și munca bine intenționată pe care o fac”, a subliniat Nicolaie Budelecean, director zonal în cadrul companiei Adama.

“Am venit aici cu patru soiuri de grâu. Avem Ormesson, un soi din programul de ameliorare franceză, destinat special pentru productivitate. (…) Dacă mergem mai departe către soiul de grâu Combin, acesta este un soi special, este un soi ameliorator și aici vine cu calități excepționale de panificație. (…) Mai departe venim cu Emblem care este un soi cu caractere speciale, cu un spic mare, lax, aerat, astfel încât să nu putem să avem accidente în momentul recoltatului, previne încolțirea în spic. Și ultimul, dar nu cel din urmă, avem soiul de Attraktion, care este un soi de grâu special ameliorat pentru rezistenta la secetă și anume are o capabilitate extraordinară de regenerare a fraților în condiții de secetă extremă”, ne-a prezentat Ionel Florea, director tehnic Biocrop.

“Ne bucurăm foarte mult să fim lângă partenerul nostru DAFCOCHIM AGRO și în acest an, la Seuca, unde ne putem expune tehnologia pe care noi o recomandăm la cultura de cereale păioase. Ca orice eveniment pe care îl organizează DAFCOCHIM AGRO în fiecare an nu este doar despre produse, este și despre fermieri, pentru că în mare parte despre ei este acest eveniment”, a menționat Vasile Bodnar, Customer Sales Agronomist, Corteva Agriscience.

“Anul acesta am început în primăvară, dar vom lansa mai mult pentru campania de toamnă un produs nou care se numește Bio NPK Powder S care e un produs biologic, certificat, pe bază de bacterii tricoderma și ciupercă micorizică. Încet încet, va crește volumul de produse pe bază de bacterii, dar ce ne diferențează cu produsele acestea este compoziția, care nu există momentan în alte produse similare. Sunt convins că Bio NPK Powder S poate aduce un beneficiu mult mai mare față de alte produsele similare (…) și putem să vă garantăm că funcționează mai ales în beneficiul solului”, a explicat Marcello Lambrughi, Country Sales Manager, CHIc.

Text și foto: Alex TOTH, Alin ZAHARIE, Diana CĂRBUREAN, Lorena PINTILIE, Ligia VORO

Video: Alex TOTH