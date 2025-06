FOTOREPORTAJ. 19 ani de EDU: Editura din Târgu Mureș care a crescut odată cu generațiile de copii

Editura EDU din Târgu Mureș a sărbătorit sâmbătă, 14 iunie, aproape două decenii de muncă intensă, echipă stabilă și manuale care au ajuns în mâinile a sute de mii de copii. 19 ani de idei transformate în cărți, de echipe care au crescut împreună și de profesori care au găsit în EDU un partener de încredere.

Seară a recunoștinței

Evenimentul aniversar, desfășurat într-un cadru cald și prietenos din Complexul de Agrement și Sport ”Weekend” din Târgu Mureș, i-a reunit pe toți cei care fac parte din povestea EDU – angajați, colaboratori și fondatori. A fost o seară a recunoștinței și celebrării oamenilor din spatele succesului: graficieni, programatori, reprezentanți de vânzări și, nu în ultimul rând, cadrele didactice care scriu conținutul manualelor.

Un moment special al serii a fost decernarea Premiilor EDU pentru cei mai implicați angajați, înmânate de fondatorii editurii, Ciprian și Aurica Năprădean.

„Ultimul an a fost absolut fabulos pentru noi!”, a declarat Ciprian Năprădean, directorul editurii.

„Ministerul Educației ne-a comandat aproape 100.000 de manuale pentru fiecare titlu de clasa I. Suntem astfel pe locul I în preferințele cadrelor didactice, ceea ce ne onorează și ne obligă”, a completat Ciprian Năprădean.

Educația, tratată cu respect și creativitate

Rezultatele confirmă afirmațiile directorului EDU: în 2024, editura a înregistrat o cifră de afaceri de 17.412.867 de lei, cu o echipă formată din 41 de angajați, dintre care majoritatea lucrează de peste 10 ani în firmă. Patru dintre ei, Bogdan Horga, Horațiu Pavel, Tecsi Aron și Daniela Ștefan sunt alături de echipă încă din 2006, de la prima pagină tipărită.

”Dincolo de cifre, succesul EDU stă în oamenii care nu au făcut niciodată rabat la calitate. Fiecare manual e rezultatul unei colaborări strânse între creatori de conținut, tehnicieni, ilustratori și echipa de vânzări. Aici, educația e tratată cu respect, dar și cu creativitate. În toamna aceasta, cei mai mulți elevi de clasa I din România vor învăța să citească, să scrie și să socotească din manualele EDU, atent gândite, modern ilustrate și ancorate în realitatea școlii de azi. Evenimentul aniversar nu a fost doar o sărbătoare, ci o reconfirmare că, în spatele fiecărei cărți de pe bancă, există o echipă care muncește cu pasiune. Iar la 19 ani, Editura EDU nu se oprește ci pregătește deja proiectele următoare, pentru următoarea generație de elevi”, a mai transmis Ciprian Năprădean.

Text și foto: Alex TOTH