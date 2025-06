Complexul „Weekend” din Târgu Mureș: redeschidere cu speranțe și planuri ambițioase

Joi, 19 iunie 2025, în ziua în care Complexul de Agrement „Weekend” și-a deschis oficial porțile către public, la restaurantul Country Cheese & Wine din Târgu Mureș a avut loc o conferință de presă ce a oferit o imagine detaliată asupra programelor, obiectivelor și proiectelor ce vizează această locație de agrement a municipiului.

La întâlnirea cu reprezentanții presei au participat oficialități precum Gombos Csaba, City Manager al municipiului Târgu Mureș, Kovács Mihály Levente, viceprimarul în funcție (și primar interimar) al municipiului, și Nagy Botond, directorul Centrului de Cultură și Agrement Târgu Mureș, care au prezentat atât contextul redeschiderii, cât și planurile pentru dezvoltarea pe termen lung a complexului.

Întârzierea deschiderii și promisiunea unei veri pline de agrement

Primarul interimar Kovács Mihály Levente a explicat cu sinceritate motivul decalajului față de termenul inițial de inaugurare, stabilit pentru 1 mai. „Mă bucur că vom deschide, în sfârșit, sezonul de vară și la Complexul „Weekend” din Târgu Mureș. Ne cerem scuze pentru această întârziere, însă, bugetul a fost aprobat mai târziu cu aproximativ un sfert de an față de cum ne așteptam, din această cauză s-au întârziat și lucrările de mentenanță din cadrul complexului. Deși am discutat inițial, și doream, să deschidem la data de 1 mai, aceste lucrări au durat mai mult și am întârziat cu deschiderea complexului. Cred că toți cetățenii care vor veni în această vară la Complexul „Weekend” vor găsi totul în regulă și vor regăsi atmosfera plăcută de altădată, din vremurile de „glorie” ale acestui complex”, a explicat, pentru început, primarul interimar al municipiului Târgu Mureș, Kovács Mihály Levente.

Totodată, acesta a subliniat eforturile echipei sale în pregătirea Complexului „Weekend” pentru sezonul estival, evidențiind și planurile de dezvoltare pe termen lung.

„Colegii mei s-au străduit să facă tot posibilul de a termina lucrările de mentenanță la timp, s-au străduit inclusiv să readucă la viață „Radioul de Vară” din incinta complexului. Cu siguranță ne-am dorit ca prin aceste investiții să dezvoltăm acest complex, având inclusiv câteva proiecte pentru viitor, de care se ocupă la momentul actual chiar domnul Gombos Csaba. Ne dorim ca în viitorul apropiat să venim în fața dumneavoastră cu vești bune, care se referă la dezvoltarea pe termen lung a complexului, având în vedere că avem de-a dreptul o comoară pe care trebuie să o exploatăm pentru a ne putea bucura de ea”, a continuat primarul interimar.

Această deschidere, deși amânată, vine cu un puternic angajament pentru revitalizarea complexului, iar Gombos Csaba, City Managerul municipiului, a subliniat importanța acestuia pentru viața orașului, atât din punct de vedere turistic, cât și sportiv.

„Complexul „Weekend” este un complex de agrement important pentru Târgu Mureș, așa cum au menționat și colegii mei anterior. Vom depune toate eforturile pentru a putea deschide mai devreme anul viitor, pentru a ne putea bucura și mai repede de sezonul estival. Consider că și din punct de vedere turistic, cât și din punct de vedere sportiv, acest complex este important, astfel că lucrăm chiar și acum pentru a dezvolta, pe cât posibil, și acest complex. Ne dorim ca „Weekend-ul” să devină, cât de curând, un așezământ care să funcționeze pe tot parcursul anului, inclusiv în sezonul rece. Îi felicit și pe colegii care au pregătit în detaliu complexul pentru a ne putea bucura de el. Sperăm că vara aceasta să fie mai frumoasă cu ajutorul complexului”, a continuat Gombos Csaba.

Mentenanța, siguranța și viitorul imediat al complexului

Directorul Centrului de Cultură și Agrement Târgu Mureș, Nagy Botond, a detaliat proiectele realizate până acum, dar și cele aflate în plan pentru perioada următoare, punctând eforturile continue pentru reînnoirea și întreținerea facilităților.

„Împreună cu colegii mei, ne-am propus un proiect de viitor prin care vrem să le redăm târgumureșenilor acest complex, să-i dăm viață și să primim cât mai mulți vizitatori. Ne-am propus inclusiv să reîncepem lucrările de mentenanță de îndată ce va lua sfârșit sezonul estival de anul acesta pentru a ne putea menține promisiune de a deschide la 1 mai anul viitor. Chiar și anul acesta ne propusesem să deschidem complexul de 1 mai, dar nu am reușit din varii motive, precum vremea nefavorabilă, bugetul și lucrările de mentenanță și renovare”, potrivit lui Nagy Botond.

De asemenea, directorul a detaliat stadiul lucrărilor curente și investițiile realizate pentru îmbunătățirea facilităților Complexului „Weekend”, subliniind atenția acordată atât calității serviciilor, cât și siguranței vizitatorilor.

„Cât despre proiectele pe care le-am început, dar și despre cele pe care dorim să le derulăm, pot spune că, toboganele, spre exemplu, sunt deja în stare de funcționare și vor rămâne așa pe tot parcursul sezonului. De asemenea, am realizat lucrări de mentenanță la bazinle de înot și, deși nu sunt terminate la capacitate de 100%, le vom termina atunci când se va încheia sezonul estival. Anul acesta ne-am axat, pot spune că poate cel mai mult, pe calitatea apei din bazine. Am investit un buget considerabil pentru stația de filtrare a apei, ceea ce determină ca apa, calitatea acesteia, să fie una crescută. Ne-am axat și pe siguranța turiștilor și vizitatorilor care ne trec pragul. Ne dorim ca toți cei care vin la noi să se simtă în siguranță. A revenit chiar și „Radio Vacanța”, care va funcționa pe tot parcursul verii. În afara complexului de bazine, „Weekend-ul” mai dispune de șase parcuri de joacă, care sunt folosite inclusiv în extrasezon. Avem și cele mai bune terenuri de sport din oraș, fiind foarte bine întreținute, tarifele fiind, spun eu, cele mai bune din oraș”, a mai spus acesta.

Mai mult decât un simplu ștrand? Spațiu de evenimente și cultură

Directorul a adăugat că intențiile echipei pe termen scurt includ și dezvoltarea unui calendar cultural și recreativ care să aducă un plus de atractivitate Complexului „Weekend”.

„Ne dorim să organizăm și evenimente în zona de agrement, astfel încât fiecare sfârșit de săptămână să fie un prilej de a te bucura de tot soiul de activități în încinta complexului. Așadar, facem chiar acum o invitație publică tuturor organizațiilor și asociațiilor care doresc să organizeze evenimente și activități să ne contacteze, astfel încât să le fim noi gazdă. Vrem să organizăm seri de cinema, evenimente muzicale, dar orice alt eveniment este binevenit. Locația despre care vorbesc este, practic, fosta pistă de Go-cart din incinta complexului, pe care am amenajat-o pentru astfel de evimente. Chiar și pe perioada iernii ne propunem să facem câte ceva. În principiu, ne dorim să redeschidem patinoarul de aici”, a mai menționat Nagy Botond.

Ordinea și disciplina, o provocare asumată?

Una dintre problemele persistente în istoria Complexului „Weekend” a fost respectarea normelor de igienă de către vizitatori, aspect care în trecut a descurajat unii turiști să mai revină. Întrebat cum va fi abordată această situație, Nagy Botond a explicat măsurile concrete care se vor aplica pentru asigurarea unui climat civilizat și sigur: „Avem contract cu o firmă de pază care se va ocupa de acest lucru. Va fi câte o persoană desemnată la fiecare dintre cele 10 intrări în incinta bazinelor, intrări dotate cu turnicheți, iar vizitatorii care nu se conformează normelor de igienă impuse de complex nu vor fi lăsați să intre. Ne vom strădui să promovăm și în zona de marketing un comportament civic și vom reaminti cât de des posibil care sunt normele de igienă pe care trebuie să le respecte fiecare vizitator”.

Tarifele de acces în Complexul „Weekend” rămân aceleași ca anul trecut, respectiv 20 de lei pentru adulți și 15 lei pentru copii, iar pentru locuitorii municipiului există o reducere considerabilă: adulții plătesc 15 lei, iar copiii 7,50 lei. „Putem spune că am dat, oficial, startul sezonului estival din Târgu Mureș și așteptăm vizitatorii la bălăceală”, a concluzionat directorul Centrului de Cultură și Agrement.

Astfel, potrivit autorităților, Complexul de Agrement „Weekend” încearcă să redevină un punct de atracție în peisajul local al Târgu Mureșului, oferind vizitatorilor un spațiu modernizat, sigur și plin de posibilități pentru relaxare și distracție. Rămâne de văzut cum vor evolua proiectele pe termen lung și dacă promisiunile administrației se vor concretiza în experiențe pe măsura așteptărilor publicului.

Text & foto: Lorena PINTILIE