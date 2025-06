Cabinetul VetHub, unde pasiunea salvează viețile prietenilor noștri blănoși

Într-un oraș care respiră tot mai mult aerul modernizării, medicina veterinară nu rămâne în urmă. La începutul lunii august 2021, în Târgu Mureș, doi tineri medici veterinari, Szidonia Ballai și Marian Vasile Coza, inaugurau Cabinetul veterinar VetHub, pe strada Gheorghe Doja nr. 83, cu promisiunea fermă cuprinsă în motto-ul „Your Pet, our passion”. Cabinetul, gândit încă de la început ca un centru dedicat îngrijirii complete a animalelor, a fost conceput să aducă în oraș servicii medicale veterinare de nivel european.

După ani de muncă și specializare în centre veterinare de top din țară, precum AlfaVet în Baia Mare și Speed Vet în București, cei doi medici s-au reîntors la Târgu Mureș, orașul care avea nevoie de un astfel de spațiu dedicat performanței. Numele VetHub nu este întâmplător: el reflectă ideea de centru de expertiză, un „hub” unde medicina veterinară este tratată cu maxim profesionalism, dedicare și respect față de pacienții necuvântători.

Un cabinet în continuă creștere, alimentat de încrederea comunității

Astăzi, VetHub nu este doar un cabinet, ci un reper în medicina veterinară locală. Dotările de ultimă generație, precum noua stație de chirurgie modernă, un microscop performant care permite explicarea vizuală a diagnosticelor pentru proprietari și o centrifugă specială dedicată băncilor de sânge, confirmă angajamentul pentru inovație și calitate. Mai mult, ca răspuns direct la cerințele comunității, cabinetul oferă acum și testări acreditate pentru displazia de șold și cot, un serviciu esențial pentru reproducerea și participarea la expoziții a animalelor de rasă.

Serviciile oferite de VetHub acoperă o paletă amplă: urgențe, terapie intensivă, chirurgie, imagistică avansată, medicină preventivă, analize de laborator complexe, internare, farmacii veterinare dotate cu hrană hyperpremium și colaborări cu laboratoare externe din Germania. Aici se efectuează investigații precum ecografii, radiografii, endoscopii, hemoleucograme, analize biochimice și hormonale, iar echipamentele sunt completate de expertiza unei echipe care investește constant în educație și formare profesională la nivel internațional.

Pentru a afla mai multe despre modul în care s-a dezvoltat VetHub în ultimii ani, despre provocările și satisfacțiile acestei profesii și despre viziunea care stă în spatele unui astfel de proiect medical veterinar, am stat de vorbă cu medicii Szidonia Ballai și Marian Vasile Coza, cei doi administratori ai VetHub, profesioniști dedicați, cu un parcurs comun început în băncile Facultății de Medicină Veterinară de la USAMV Cluj-Napoca și continuat prin muncă, pasiune și performanță.

Echipamente de ultimă generație și servicii specializate

Reporter: Cum a evoluat VetHub în ultimii ani, din perspectiva numărului de pacienți și a serviciilor oferite, și cum resimțiți interesul comunității din Târgu Mureș pentru medicina veterinară de calitate?

Administratorii VetHub: În ultimii ani trendul cabinetului este unul ascendent, atât din punct de vedere al pacienților, cât și al serviciilor oferite. La fel ca în orice domeniu există proprietari foarte receptivi, dar și refractari. Dar cei care aleg serviciile noastre sunt, de cele mai multe ori, deschiși la ceea ce le propunem.

Rep.: Care sunt cele mai recente dotări sau tehnologii adăugate în cabinet și cum îmbunătățesc acestea calitatea actului medical pentru animalele de companie?

Administratorii VetHub: De la ultima noastră întâlnire (cu reporterii Zi de Zi) ne-am achiziționat o stație nouă de chirurgie de ultimă generație care scade timpii operatori, crește nivelul de șiguranță în timpul intervenției, confortul chirurgului și cel mai important, recuperarea pacientului este mai ușoară. De asemenea, am cumpărat un microscop mult mai performant decât cel vechi, al cărui principal beneficiu este că putem arăta proprietarilor pe ecran ceea ce vedem pe lamă, astfel fiindu-le mult mai ușor să înțeleagă diagnosticul. Iar cea mai importanta dintre ele (achiziții) este o centrifugă dedicată băncilor de sânge, prin care putem separa componentele sângelui și le putem păstra mai mult timp. În acest fel vom avea mereu la îndemână plasmă sau celule roșii, în cazul urgențelor. Ca și serviciu în plus, la cererea proprietarilor, am introdus și efectuarea testelor acreditate pentru displazie de șold și cot (necesare pentru dreptul de montă și participarea la expoziții a pacienților care dețin certificat de origine a rasei).

Rep.: În ce mod considerați că VetHub se diferențiază față de alte cabinete veterinare din oraș, atât prin serviciile oferite, cât și prin abordarea profesională?

Administratorii VetHub: Cel mai bine, la această întrebare, vă pot răspunde proprietarii și în special cei care ne-au trecut pragul cu o problemă cu adevărat gravă. Părerea noastră ar fi subiectivă. Dar probabil pregătirea profesională, interesul acordat cazurilor, felul în care ne actualizăm constant protocoalele în raport cu cele mai noi studii, modul în care abordăm cazurile și echipamentul pe care il deținem, fac diferența.

Rep.: Există o specializare sau un tip de caz pe care îl abordați mai frecvent sau cu o atenție deosebită, în comparație cu alte clinici din zonă?

Administratorii VetHub: Fiecare dintre noi are anumite domenii pe care le stăpânește și pe care le studiază constant. Principalele noastre specializări sunt medicina de urgență și terapia intensivă, medicina internă, dermatologia, anestezia, chirurgia țesutului moale și imagistica (radiologie, ecografie, endoscopie). Iar pe specializări: cardiologie, ortopedie, oftalmologie, oncologie, neurologie și medicina comportamentală; aici colaborăm cu medici specialiști.

Investiție constantă în educație, prevenție și responsabilitate medicală

Rep.: Cum reușiți să mențineți standarde atât de ridicate în contextul unei profesii solicitante și cum vă asigurați că echipa rămâne la curent cu cele mai noi practici medicale?

Administratorii VetHub: Investim foarte mult, atât din punct de vedere financiar, cât și din perspectiva acordării timpului pentru educația constantă și continuă. Participăm la conferințe unde vin lectori de top la nivel european și chiar mondial. La unele cursuri stăm chiar și câte o săptămână, iar de multe ori participăm la cursuri de specializare organizate în alte țări europene, datorită cărora ne întoarcem cu informații noi în cabinet. Citim tot ce apare nou în domeniul studiilor de specialitate și, nu în ultimul rând, baza pe care o avem în relațiile cu alți colegi din domeniu, care sunt la fel de dedicați precum noi și cu care mereu facem schimb de informații.

Rep.: Care sunt cele mai frecvente tipuri de intervenții sau afecțiuni cu care vă confruntați în cabinet în prezent?

Administratorii VetHub: Cazurile cu care ne confruntăm sunt, în mare parte, constante din perspectiva domeniilor de interes. Probabil, pe primul loc sunt consultațiile pentru o a doua părere. Urgențele, cazurile de medicină internă și dermatologice sunt, de asemenea, destul de frecvente.

Rep.: Cum percepeți interesul proprietarilor de animale din județul Mureș pentru medicina preventivă și ce campanii sau acțiuni educative ați inițiat sau aveți în plan?

Administratorii VetHub: Suntem foarte meticuloși în ceea ce privește prevenția și punem mare accent pe ea. Mereu oferim proprietarilor toate sfaturile necesare, indiferent că este vorba de un pui nevaccinat sau de un pacient geriatric. Prevenția ne ajută să avem mai puține probleme medicale, iar atunci când apar, să le diagnosticăm din timp, astfel încât terapia să aibă cele mai bune rezultate.

Planuri pentru viitor și un apel sincer către responsabilitatea fiecărui proprietar

Rep.: Aveți în vedere extinderea cabinetului în viitor, fie prin creșterea echipei, fie prin deschiderea unui nou punct de lucru sau dezvoltarea unor servicii complementare?

Administratorii VetHub: Avem în plan introducerea de noi servicii, dar momentan nu le putem împărtăși cu voi. Dar vom reveni cât de curând posibil cu actualizări la aceste informații.

Rep.: Ce mesaj ați dori să transmiteți celor care încă ezită să investească în sănătatea animalelor lor de companie sau care nu cunosc beneficiile unei clinici veterinare moderne, precum VetHub?

Administratorii VetHub: Fiecare proprietar are obligația morală să acorde blănosului său cele mai bune servicii veterinare la care are acces. Aici, fiecare proprietar decide ce înseamnă acest lucru pentru el. Este foarte important a se înțelege că un animal de companie nu este un moft, este o responsabilitate foarte mare, atât din punct de vedere emoțional, cât și din punct de vedere financiar. Este, de asemnea, foarte important să ne interesăm foarte bine dacă putem sa îi oferim prietenului nostru patruped toate condițiile înainte de a-l primi în familie.

A consemnat Lorena PINTILIE

Foto: Cabinetul veterinar VetHub