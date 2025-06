FOTO: Final de an școlar cu emoții și bucurii la Școala Gimnazială „Iuliu Grama” din Chiheru de Jos

Școala Gimnazială „Iuliu Grama” din Chiheru de Jos a trăit joi, 19 iunie emoția finalului de an școlar. Protagoniștii zilei au fost elevii claselor primare și de gimnaziu care, alături de cadrele didactice și de părinți și-au luat rămas bun anului școlar 2024-2025.

„Ne aflăm astăzi la finalul unui an școlar, un an plin de muncă, provocări, descoperiri, emoții și reușite. Este un moment de bilanț, dar și de recunosință și speranță. În primul rând, doresc să le mulțumesc cadrelor didactice pentru profesionalismul, răbdarea, dedicarea cu care au îndrumat fiecare pas al elevilor noștri. Munca lor stă la temelea formării generaților viitoare și merită toată aprecierea noastră. Îi felicit pe elevi, fie că au fost în primul lor an de școală, fie în fața examenelor importante. Ați muncit, ați învățat, ați crescut, chiar și atunci când v-a fost greu ați continuat iar astăzi, cu toții, meritați să fiți mândri de ceea ce ați realizat. Un gând special se îndreaptă către elevii din anii terminali. Pentru voi, acest final de an înseamnă și un final de etapă, atât pentru cei din clasa a patra, cât și pentru cei care au terminat clasa a opta. Vă felicit și vă doresc succes în tot ce urmează să faceți. Mergeți mai departe cu încredere, curaj și cu valorile dobândite aici. Mulțumim și părinților pentru parteneriatul sincer și implicarea constantă. Împreună formăm o echipă care are un scop comun, binele și viitorul copilor noștri. Încheiem un an cu provocări, dar și cu multe realizări. Am învățat împreună nu doar lecții din manuale, ci și o lecție de viață despre responsabilitate, solidaritate, perseverență. Dragi elevi, vă doresc o vacanță frumoasă. Bucurați-vă de odihnă, de joacă, de natură și de timpul petrecut alături de cei dragi. Dragi colegi, vă mulțumesc încă o dată pentru tot și vă doresc o vară liniștită, binemeritată. Să ne revedem cu toții sănătoși la toamnă. Vacanță plăcută și felicitări tuturor”, a precizat prof. Marcela Matei, director Școala Gimnazială „Iuliu Grama” din Chiheru de Jos.

Premierea elevilor

Primii care au primit aplauze la scenă deschisă au fost cei din clasele 1-a și a 2-a, premiați de către prof. înv. primar Iuga Mărioara. La clasa I, s-au evidențiat elevii Bogdan Daria Maria, Bogdan Diana Ioana și Tătar Marian Vasile. La clasa a 2-a, cei mai buni au fost elevii Moldovan Denis Andrei și Bogdan Darius Răzvan.

„Suntem cu inimile pline de bucurie pentru a sărbători un moment special, sfârșitul de an școlar pentru clasa I și clasa a II-a pe care o conduc. Parcă ieri erați niște bobocei timizi și emoționați, cu ghiozdănelele mari în spate. Azi, sunteți mai înalți, mai frumoși, mai plini de încredere. Ați descoperit la școală magia literelor, magia cifrelor și ați învățat mai ales să fiți buni colegi, să vă ajutați unii pe alții, să vă bucurați unii de alții. Vă felicit pentru aceasta. Vă doresc să aveți o vacanță minunată! Felicit și părinții pentru sprijinul acordat și bineînțeles că la toamnă vă așteptăm cu drag!”, a precizat prof. înv. primar Iuga Mărioara.

Premierea elevilor de la clasa pregătitoare, a 3-a și a 4-a a fost făcută de către prof. înv. primar Crișan Georgeta. La clasa a 3-a, cel mai bun din clasă au fost elevii Farcaș Cristina și Tătar Marius, iar la clasa a 4-a, Premiul I a fost acordat elevilor Bogdan David Ștefan și Cioloca Alex Ionuț.

„Dragii mei elevi ai clasei a 4-a, ați crescut frumos, ați învățat multe lucruri valoroase și ați demonstrat că sunteți pregătiți pentru următoarea etapă. Vă doresc un drum luminos, cu note bune, curiozitate și multe momente frumoase alături de colegi și profesori. Felicitări, dragii mei copii!”, a fost mesajul transmis elevilor de către prof. înv. primar Crișan Georgeta.

Clasa 5-a se poate mândri cu trei eleve de 10, Suciu Ioana Maria, Suciu Sonia Ioana și Suciu Sorina Maria premiate de către prof. înv. primar Nagy Bianca.

La Clasa 6-a, cei mai buni din clasă au fost elevii Kalanyos Andrada și Denisa Moldovan, iar la Clasa 7-a, Premiul I a fost obținut de Bogdan Andrei, media 9,70, iar Premiul II de Ciurba Roxana Maria, media 9,05, premierea fiind făcută de prof. Iuga Cristina.

Îndemn la unitate

Prezent la festivitate, primarul comunei Chiheru de Jos Mihai-Dan Runcan a subliniat importanța unității în rândul elevilor .

„Acum câteva zile a fost festivitatea de absolvire pentru clasa 8-a. A fost ceva impresionant din toate punctele de vedere, dar în primul rând datorită faptului că am văzut o clasă extraordinar de unită, o clasă în care au avut grijă unii de alţii, în care nu au contat foarte tare că unii învaţă mai bine și altul învaţa mai puţin bine. Într-un final, acesta este începutul comunităţi. Comunitatea începe cu faptul că știm că și cel de lângă noi, chiar dacă nu învață așa de bine, chiar dacă nu se străduiește așa de tare, poate are alte calități, poate are alte lucruri cu care poate ieși în față. În primul rând există o calitate care este foarte importantă, mai ales astăzi în epoca asta a digitalizării în care, de fapt, noi nu mai suntem prieteni unii cu alții decât pe Facebook, mi se pare mai nou. O marea calitate este să ai un prieten lângă tine. Eu zic că e cel mai important lucru. Pentru voi copii, nu uitați să fiți prieteni, nu uitați să vă ajutați și de aici încolo, orice fel de problemă o veți avea, o să vedeți că treceți mai ușor peste ea”, a spus primarul Mihai-Dan Runcan.

Biciclete pentru absolvenții clasei a 4-a

Cu acest sfârșit de an școlar, Primăria Chiheru de Jos vine cu o surpriză celor care termină clasa a 4-a.

„Am ales această surpriză pentru clasa a 4-a, o bicicleta pentru că am zis că au și ajuns la vârsta la care o pot folosi responsabili. În același timp este ceva cu care rămân, este ceva care o să-i ajute, așa cum o să-i ajute și dansurile populare. Pe această cale vreau să spun părinților că ar fi foarte bine să-i încurajeze pe copii să meargă la cursurile gratuite, la dansuri populare, la karate, nu neapărat pentru performanța care o vor face ulterior, cât mai ales pentru prieteniile care se leagă, pentru faptul că învață să se poarte unii cu alții, învața să fie bine între ei, învață să se poartă în societate. Sunt lucruri care le învață mult mai ușor decât acasă stând în fața televizorului, calculatorului sau telefonului”, a spus primarul Mihai-Dan Runcan.

Alin ZAHARIE