Bucuria absolvirii pentru Promoția 2025 a Școlii Gimnaziale „Iuliu Grama” din Chiheru de Jos

13 iunie 2025 va rămâne o zi de neuitat pentru elevii clasei a VIII-a din cadrul Școlii Gimnaziale „Iuliu Grama” din Chiheru de Jos cu prilejul festivității de absolvire a ciclului gimnazial, eveniment găzduit de terenul de sport din cadrul școlii gimnaziale din Chiheru de Jos.

Și-au luat la revedere școlii din Chiheru de Jos elevii Bendriş Karina Maria, Covrig Mihai Victor, Creţu Ionuț-Valentin, Căşvean Nicolae Cătălin, Feier Marcel Daniel, Gerebenes Csaba Matei, Glodeanu Elisa Mirona, Matei Sonia Iulia, Moldovan Ovidiu Cristian, Pop Ionuţ Andrei, Suciu Adrian Valentin, Suciu loan Simion, Suciu Sebastian Vasile, Suciu Daria Andreea, Şerdean Amalia Sânziana, Şerdean Cătălin, în prezența profesoarei diriginte, Sepsi Adela Mirabela, profesor Limba și literatura română, a conducerii școlii, a conducerii Primăriei Chiheru de Jos, a părinților, rudelor și prietenilor, părtași la momentul de bucurie al absolvenților.

„Noi trebuie să fim o familie unită!”

„Dragi mei elevi, aseară stăteam cu pixul în mână încercând să astern cateva cuvinte de rămas bun pentru voi, dar foaia se umezea continuu. Nu de la pixul care scria, ci de la lacrimile mele. Mi-am dat seama că e imposibil să cuprind într-un singur discurs сеее се simt pentru voi. Am pornit impreună acum patru ani pe un drum pe care l-am parcurs pas cu pas. În acești ani am vazut cum ați crescut nu doar în înălțime, ci și înțelepciune. Am văzut cum v-ați dezvoltat pasiunile, cum v-ați descoperit talentele și cum v-ați conturat personalitatea.Îmi amintesc momentele noastre de biucurie, râsetele care umpleau clasa, dar și momentele de dificultate, când am învîțat să depățim obstacolele. Fiecare greșeala a fost o lecție, fiecare reușită o sărbătoare.La începutul clasei a V-a, săptămânal repetam aceleași cuvinte: „Noi trebuie să fim o familie unită!”. Pot afirma că am reușit.Mi-ați fost și îmi sunteți sunteti dragi. Vă voi purta mereu în inimă și vă voi urmări cu interes parcursul. Vă doresc din tot sufletul să ajungeți acolo unde visați. Drum bun, dragi mei!!! Să vă fie viața plină de bucuri si împliniri. Cu stimă, a voastră dirigintă!”, a fost mesajul transmis absolvenților de prof. Sepsi Adela Mirabela.

Cei mai buni dintre cei buni

În fruntea clasei VIII-a, Promoția 2025 a Școlii Gimnaziale „Iuliu Grama” din Chiheru de Jos se află elevii Suciu Daria Andreea și Suciu Sebastian Vasile, ambii cu media 10. Premiul II a fost obținut de elevii Bendriș Karina Maria, media 9,84, Glodeanu Elisa Mirona, media 9,74 și Șerdean Amalia Sânziana, media 9,74, respectiv Moldovan Ovidiu Cristian, media 9,47 , Covrig Mihai Victor, media 9,42, Matei Sonia Iulia, media 9,42 , Feier Marcel Daniel media 9,26 care au obținut Premiul III. Cu Mențiune a fost răsplătit elevul Cășvean Nicolae Catalin, media 8,53.

Felicitări tuturor absolvenților, profesoarei diriginte, tuturor celor care i-au îndrumat pe elevi și mult succes la viitoarele examene.

Alin ZAHARIE