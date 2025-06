FOTO: Emoții mari la final de ciclu primar, la Luduș

Gânduri de final de ciclu primar, încărcate de mari emoții! Cinci ani au zburat ca niște clipe! Au fost ani frumoși, în care copilăria, cu toate bucuriile ei, s-a împletit cu lucrurile noi și serioase de la școală!

Bucuria, energia și entuziasmul, au transformat niște pui mici de om, în elevi tot mai curioși și însetați de cunoaștere! Așa să fiți, dragi ,,Albinuțe vesele” și în ciclul gimnazial!

Emoțiile de final ne-au copleșit pe toți- învățătoare, copii și părinți, pentru că noi ne-am apropiat mult în cei cinci ani și am devenit o familie! Momentele întâlnirii de final au fost unice, emoționante, iar eu, doamna învățătoare, am citit în ochii celor 22 de copii, convingerea că nu mă vor uita niciodată! Nici eu nu îi voi uita și voi fi aici pentru ei și de azi înainte, așa cum am promis fiecărei generații până acum! Iar eu mă țin de cuvânt!

Până la urmă, Dumnezeu dă fiecăruia dintre noi, după suflet, iar mie mi-a dat iar cei mai buni copii cu ai lor cei mai buni părinți! Așa am putut crește împreună!

Mulțumesc, copii! Mulțumesc, părinți! Mulțumesc Școlii Gimnaziale ,,Ioan Vlăduțiu” Luduș că a fost lumea magică în care am pășit sfios, ținându-ne de mână, în urmă cu cinci ani!

Prof. înv. primar Ana Bordan