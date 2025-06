FOTO: ”Festivalul copilăriei”, o sărbătoare a Școlii 7 din Târgu Mureș

Școala Gimnazială Nr. 7 din Târgu Mureș sărbătorește an de an copilăria printr-un spectacol eveniment, creat de copii, pentru copii, din dorința de a oglindi tot ceea ce are mai bun și mai frumos această vârstă: jocul, cântecul, dansul, bucuria de a fi alături de ceilalți, dar și bucuria de a învăța de la ceilalți.

Iată de ce, ajuns deja la a șaptea ediție, ,,Festivalul copilăriei”, marcă a Școlii 7, nu putea să fie anul acesta decât unul de excepție. Luni, 16 iunie, pe marea scenă a Palatului Culturii, în fața unui public susținător – părinți, bunici, colegi și prieteni – fiecare clasă și-a prezentat momentul cu emoții, entuziasm, dăruire, reușind acea combinație perfectă, care face dintr-o zi obișnuită, o zi de sărbătoare.

Momente de încântare

Astfel, într-un adevărat periplu artistic, toți elevii școlii (de la prichindeii claselor pregătitoare, până la cei mari din clasele a VII-a) și-au pus în lumină talentul – poate încă ascuns – dar și valoarea umană. Ne-am bucurat de momente de încântare, cu dansuri vesele și pline de voie bună, de la cele tradiționale, populare (clasele pregătitoare B, a II-a B, a III-a B), până la cele moderne (sportive – clasa a V-a A, latino – clasa a V-a B, street dance – clasele a VI-a C și a VII-a B, contemporane – clasa a V-a B) și chiar în stiluri vechi (precum cel country, prezentat de clasa a II-a A) care, apărute peste mări și țări, au cucerit întreaga lume și ne cuceresc încă. Ne-am minunat de armonia instrumentelor muzicale care parcă prind viață (clasa a IV-a B) sau de bătăile de ritm pline de creativitate și de atitudine (clasa a IV-a A); de poezii recitate cu glas și suflet de copil (clasele I A și I B), precum și de melodii cântate cu zâmbete și voie bună (clasa Pregătitoare A), dar și cu încrederea – specifică sfârșitului de an școlar – că întodeauna după rău vine bine (clasa a VII-a A). Ne-am amuzat chiar de scenete scrise și intepretate de elevi, inspirate, inevitabil, din viața de zi cu zi de acasă sau de la școală (clasele a VI-a A și a VI-a B); și am trăit bucuria sinceră și curată de a fi pe scenă (clasa III-a A).

Performanțele școlare, apreciate

Dincolo de momentele artistice, ineditul acestui spectacol este că aduce și o recunoaștere și o apreciere a performanțelor școlare. Copilăria este, fără doar și poate, una dintre cele mai importante perioade din viață: este vârsta de aur a învățării. Și astfel, în cadrul ,,Festivalul copilăriei”, direcțiunea școlii, reprezentată de domnul director, prof. Körtesi Sándor, precum și de doamna director adjunct, prof. Ilinca Mureșanu, i-a premiat pe acei elevi merituoși care, în acest an școlar, s-au calificat la etape naționale și chiar internaționale ale concursurilor și olimpiadelor școlare: Druș-Togan Andreea (clasa a V-a A), Lăpușan Gabriela (clasa a V-a A), Teci Jasmine (clasa a VI-a A), Roșca Ioana (clasa a VI-a B) și Pavel Thomas (clasa a VII-a A). Mai mult, alți elevi merituoși ai școlii, aceia care au demonstrat ambiție, consecvență, muncă și dorință de autodepășire la o materie pe tot parcursul întregului an școlar au primit titlul de Elevul Anului. Această distincție, devenită deja o tradiție, a fost acordată de către fiecare profesor al școlii pentru un elev care s-a remarcat la disciplina respectivă, prin ,,mai mult” și ,,mai bine”.

În final, supriza festivalului din acest an a fost acordarea unei diplome speciale chiar din partea elevilor pentru… Profesorul Anului. Astfel, în urma voturilor exprimate în strict secret de către elevii claselor V-VIII, diploma de onoare s-a acordat, cu admirație și recunoștință, doamnei profesoare de limba engleză, Simon Enikö precum și domnului profesor de matematică Andreica Gheorghe: pentru echilibrul perfect între seriozitate și umor, pentru răbdare, înțelegere și iertare, dar și pentru fermitatea cu care a motivat și a îndrumat în aventura învățării.

Fără doar și poate, la sfârșitul zilei, ,,Festivalul copilăriei” rămâne, pentru Școala Gimnazială Nr. 7 și dincolo de ea, o ocazie de a reînnoi acea punte magică între școală, familie și comunitate. Pe această punte de lumină, copilăria și educația pot păși, încrezătoare, spre un viitor al marilor speranțe.

Prof. Adriana VAIVODĂ,

Consilier educativ