Medicamentele eliberate în farmacii reprezintă un sfert din bugetul CJAS Mureș

Din 2023 până în 2024 a existat o creștere substanțială pe tot ce înseamnă medicamente eliberate în farmaciile cu circuit închis și farmaciile cu circuit deschis de la nivelul județului Mureș, a anunțat Ec. Rodica Biro, Director Executiv Direcția Relații Contractuale și Relații cu Asigurații, din cadrul Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Mureș, prezentă la cea de a XIII-a ediție a Conferinței Farmaciștilor Mureșeni, ce a avut loc în perioada 5-6 iunie 2025.

Din totalul bugetului Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Mureș un procent de 25% îl reprezintă cheltuielile cu medicamente, atât cele cu sau fără contribuție personală, cât și cele compensate pe programe naționale.

”Din 2023 până în 2024 avem creșteri substanțiale pe tot ce înseamnă medicamente. Atât medicamente eliberate în farmaciile cu circuit deschis, cât și medicamente eliberate în farmaciile cu circuit închis. Programele naționale constituie o componentă foarte importantă. Centrul universitar Târgu Mureș, prin performanța medicală pe care o are, promovează și desfășoară activitate în cadrul a 14 programe naționale mari. Toate aceste programe mai au și subprograme. Suntem, să spun așa, deschizători de drumuri în unele, suntem excelenți în altele (…) Cam 13% din bugetul Casei de Asigurări de Sănătate, deci din totalul serviciilor medicale, este procentul medicamentelor cu și fără contribuție personală (…) Față de total, (n.red. totalul bugetului Casei) împreună cu programele naționale, sunteți 25% (referire la procentul din totalul bugetului, decontat farmaciilor – n.a.)”, a precizat Ec. Rodica Biro.

Potrivit conducerii CJAS Mureș, în 2023 au fost decontate un număr de 1.674.681 de rețete, iar în 2024 un număr de 1.646.198. CJAS Mureș are contract cu 66 de societăți comerciale, 214 farmacii și oficine, ce deservesc atât pacienți din județul Mureș, cât și pacienți din judeţele limitrofe şi alte județe ale țării.

Respect pentru profesia de farmacist

Referindu-se și la rolul pe care farmacistul îl are în societate și în sistemul de sănătate, Rodica Biro a subliniat că este nevoie și de implicare din partea instituției Casei de Asigurări de Sănătate pentru a reforma și ”poziționa în viitor această profesie”. Cred că și de la noi pleacă și ar trebui să plece anumite lucruri legate de rolul și de importanța farmacistului ca verigă în sistemul medical, cred că este momentul să ne gândim cum ar trebui să reformăm și cum ar trebuie să poziționăm în viitor această profesie extraordinară. (…) Consider că, așa cum am mai spus și așa acum am văzut, că a fi farmacist înseamnă mult mai mult și nici nu-mi place când cineva spune vânzător, cred că nici nu e bine să discutăm despre asta, n-are nicio legătură, și sper că veți găsi toate variantele posibile să vă găsiți locul adevărat pe care îl meritați în sistem”, s-a adresat Rodica Biro farmaciștilor prezenți la conferință.

Arina TOTH