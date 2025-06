Târgu Mureș: Activități creative, la Clubul Creativ

Clubul Creativ de la Filiala Dâmbu a Bibliotecii Județene Mureș a împlinit recent un an de activitate, iar aniversarea a fost sărbătorită așa cum se cuvine: cu voie bună, culoare și inspirație.

”În curtea interioară a bibliotecii, am celebrat munca și pasiunea membrilor clubului prin: expoziție cu lucrări realizate pe parcursul anului, parada modei – o defilare veselă cu piese vestimentare create chiar în cadrul atelierelor, dans pentru seniori – pentru că bucuria mișcării nu are vârstă! Și multă, multă bună dispoziție! Am marcat cu această ocazie și Ziua Croșetatului în Public (8 iunie) – un prilej în plus de a scoate frumosul din bibliotecă și de a-l împărtăși comunității. La mulți ani, Club Creativ! Ne bucurăm să fim gazda voastră și abia așteptăm următoarea reîntâlnire cu imaginația pusă în lucru”, au informat reprezentanții Bibliotecii Județene Mureș.

(Redacația)