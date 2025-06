VIDEO: ”Ajun de Sânziene”, la Muzeul Etnografic ”Anton Badea” din Reghin

Muzeul Etnografic ”Anton Badea” din Reghin organizează luni, 23 iunie, de la ora 16.30, un eveniment intitulat ”Ajun de Sânziene”. În cadrul acestuia, gazdele propun sărbătorirea frumuseții și a originalității, respectiv a iei și portului tradițional, dar și a Sânzienelor, personaje din mitologia românească, a căror sărbătoare tradițională este în data de 24 iunie, în ziua Sfântului Ioan Botezătorul.

Program atractiv

Prezentă miercuri, 18 iunie, în Studioul Zi de Zi Live, la emisiunea ”Zi tot, cu Alex Toth”, Roxana Maria Man, managerul Muzeului Etnografic ”Anton Badea” din Reghin a furnizat detalii suplimentare despre evenimentul intitulat ”Ajun de Sânziene”.

”În fiecare an sărbătorim această zi, de 24 iunie sau de 23 iunie, pentru că 23 iunie este ziua magică, noaptea magică de Sânziene. În trecut am făcut acest eveniment ca un spectacol mare, am reușit să facem o colaborare complexă cu școli, cu instituții, în aer liber, apoi, în ultimii ani, am făcut expoziții de Ziua Iei, care la fel au fost bine primite de oameni, de public. Acum facem ”Ajun de Sânziene”, prilej cu care sărbătorim portul tradițional. Activitățile de valorificare a patrimoniului au foarte muncă de cercetare în spate”, a afirmat invitata lui Alex Toth, redactorul șef al cotidianului Zi de Zi din Târgu Mureș.

Programul evenimentului va conține o expoziție de fotografii realizate de artistul fotograf Sergiu Cioban, intitulată ”Veșmântul tradițional, artă și ceremonial”, o expoziție de costume populare asigurată de Asociația ”Graiul Câmpiei”, precum și momentele intitulate ”Poezii cu Sânziene”, cu Nicoleta Man și Elena Matei, ”Darul naturii”, cu Ana-Maria Iurian și ateliere de cununi din flori.

”Am încercat să atingem tot ce aduce această zi de 24. Noi o ținem în 23. Toate se leagă între ele, pentru că Sânzienele sunt legate de Ziua Iei, pentru că costumul are rolul lui, are o valoare ceremonială”, a completat Roxana Maria Man.

Arina TOTH

Ioana TURC