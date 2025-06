VIDEO-FOTOREPORTAJ: Prima festivitate de final de an școlar din istoria Liceului UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș

Prima festivitate de încheiere a unui an școlar din istoria Liceului UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș a avut loc vineri, 20 iunie. Evenimentul s-a desfășurat în incinta Campusului Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș, în zona Amfiteatrului ”La Ceas”, și a reunit emoțiile, bucuria și speranțele contopite ale părinților, cadrelor didactice și elevilor din cele două clase de a IX-a de la unitatea de învățământ care are ca motto dictonul latin ”Ab juventute ad sidera” (”De la tinerețe înspre stele”).

Încrederea, la temelia Educației

În alocuțiunea sa, lector univ. dr. Andreea Ban, directoarea Liceului UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș, a transmis felicitări tuturor celor care au contribuit la finalizarea cu succes a primului an școlar din istoria liceului.

”Pentru prima generație a clasei a IX-a acest an a însemnat mult mai mult decât un singur sau un simplu an de cursuri sau de ore, pentru că am clădit împreună, pas cu pas, ceea ce suntem astăzi, și anume o comunitate entuziastă, ghidată de aceeași dorință comună de a învăța și de a crește împreună, de a învăța unii de la alții și de a contribui fiecare la creșterea celuilalt, iar împreună să ajungem acolo unde ne dorim cu toții. Am avut în acest an parte de foarte multe activități, multe, diverse și extrem de frumoase, care au contribuit la dezvoltarea noastră, a tuturor, în foarte multe direcții. Aceste activități, de la proiecte educaționale până la evenimente culturale și sportive, ne-au adus mult mai aproape unii de alții și ne-au ajutat în același timp să descoperim sau să ne descoperim în noi talente personale, talente noi, să ne dezvoltăm abilitățile și să ne sprijinim reciproc”, este o parte din mesajul transmis de lector univ. dr. Andreea Ban.

Totodată, lector univ. dr. Andreea Ban a mai subliniat că încrederea ”este extrem de importantă între profesori și elevi, între profesor și părinți, între părinții și copii”, deoarece ”stă la baza acestei temelii a Educației pe care vrem să vă oferim.”

Liceul UMFST, ”o floare rară”

Festivitatea a continuat cu mesajul transmis de către conf. univ. dr. Daniela Ștefănescu, prorector Management economico-financiar, relația cu piața muncii și învățământ pre și postuniversitar în cadrul UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș.

”Elevi, părinți, profesori, acum un an ați ales o altă cale, un alt drum în ceea ce privește pregătirea pentru viitor. Un drum care nu avea precedent, nu erau rezultate, nu avea termen de comparație, pentru că Liceul UMFST era cu adevărat o floare rară, unică, care a apărut în peisajul liceal mureșean. Mulțumesc părinților pentru încrederea pe care ne-au acordat-o și consider că doar în acest parteneriat real, deschis, sincer, în care dumneavoastră să veniți spre noi nu doar pentru a afla care este situația propriului copil și de a veni cu idei, cu sugestii, chiar și cu semnarea unor probleme care trebuie rezolvate, contează foarte mult”, a precizat conf. univ. dr. Daniela Ștefănescu.

Premii și diplome speciale

Premierea celor mai buni elevi ai clasei a IX-a A, specializarea Matematică-informatică – bilingv engleză, a fost efectuată de diriginta clasei, prof. Bianca Han.

”Din punctul meu de vedere, cel mai frumos lucru care s-a întâmplat, pe lângă actul educațional, care sigur că este cel care ne-a adus aici, este faptul că, așа cum s-a mai menționat de mai multe ori, am devenit o comunitate”, a subliniat prof. Bianca Han.

Premianții clasei a IX-a A au fost: Premiul 1 – Cristian Muth și Raul Trifan (ambii, cu media generală de 10.00); Premiul 2 – Sofia-Maria Oaneș (9,83); Premiul 3 – David Cristian Ercean și Iustina-Maria Suciu (ambii cu 9,77); Mențiuni: Raoul Grigore Pacă (9,72), Alia-Ioana Maier (9,66) și Catinca Pastia (9,61).

Premierea celor mai buni elevi ai clasei a IX-a B, specializarea Științe ale naturii – bilingv engleză, a fost efectuată de dirigintele clasei, prof. Bogdan Rațiu, care deține și funcția de director adjunct al liceului.

”Noi ne-am dorit foarte mult să construim în elevii noștri un caracter intelectual. Oamenii aceia care nu doar au note foarte bune în catalog, ci oamenii aceia care cu note bune, știind foarte multe despre ei și despre potențialul lor, sunt o variantă mult mai bună azi decât au avut-o în trecut”, a menționat prof. Bogdan Rațiu.

Premianții clasei a IX-a B au fost: Premiul 1 – Eric Gherman și Anca-Elena Vasiliu (ambii, cu media generală de 9,94); Premiul 2 – Alexandru-Horea Coșarcă (9,83); Premiul 3 – Iulius Cotoi și Rareș-Ioan Onișor (ambii cu 9,77); Mențiuni: Luca-Ștefan Bumbu (9,72), Ioana-Nicole Loghin (9,72), Andrei Crișan (9,66), Larisa-Bianca Lazăr (9,61) și Roberta-Veronica Sas (9,61).

În continuare, directoarea Liceului UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș a acordat numeroase Diplome de Excelență elevilor care s-au remarcat la olimpiade județene și naționale, la diverse alte competiții școlare și în cadrul unor activități de voluntariat.

”Arta Actorului este o artă coborată din templu. Ea a aparținut preoților. Timpul și istoria omenirii ne-a dus să vedem că arta actorului a devenit o artă a comunicării. Iar astăzi, comunicând, și păstrând acest dialog între Om și Divinitate, copii pe care o să îi invităm alături de noi au făcut acest exercițiu. O comunicare cu ei, cu divinitatea din interiorul lor și cu personajele cu care s-au întâlnit”, a transmis actorul și regizorul Liviu Pancu, cel care a coordonat o activitate foarte apreciată de elevi, intitulată ”Arta Actorului.”

La festivitate au participat și profesorii Ioan Tușnea (Fizică), Kutasi Réka (Limba engleză), Nicola Oprea (Matematică), Ovidiu Bârsan (Religie) și Răzvan Alexandrescu (Educație fizică), care au primit, de asemenea, aplauze binemeritate din partea audienței.

Text, foto și video: Alex TOTH

Galerie foto: