Minge ”lansată către București” de prefectul de Mureș: buget de 2 milioane euro pentru trei instalații de desalinizare a apei din Târnava Mică!

Consiliul Județean pentru Situații de Urgență Mureș a solicitat Consiliului Național pentru Situații de Urgență alocarea unui buget de minim 2 milioane de euro pentru achiziționarea a trei instalații de desalinizare a apei. Acestea ar urma să fie montate pe cursul râului Târnava Mică, în zona localităților mureșene Târnăveni, Fântânele și Suplac, astfel încât locuitorii să aibă acces nelimitat la apă potabilă. În prezent, în urma dezastrului de la Salina Praid salinitatea din apa râului Târnava Mică oscilează în jurul valorii de 2.000 de miligrame per litru, cu mult peste limitele admise pentru consum.

1 august, termen promis de autorități

Anunțul a fost făcut vineri, 20 iunie, într-o conferință de presă, de către Barabási Antal-Szabolcs, prefectul județului Mureș.

”Am depus către CNSU o documentație în ceea ce privește în prima fază, adică pe termen scurt și mediu, asigurarea unui echipament de desalinizare care ar rezolva problema pe Târnava Mică (…) Din punct de vedere economic, primul pas și cel mai important, să avem cât de repede, maxim până la 1 august, asta este, hai să zicem așa, ambiția noastră, a echipei noastre, să fie pus în activitate acest sistem prin osmoză, de desalinizare. Acesta ar fi primul pas și cel mai urgent care trebuie să se rezolve”, a spus Barabási Antal-Szabolcs la întâlnirea cu reprezentanții mass media, găzduită de Palatul Administrativ din Târgu Mureș.

Prefectul județului Mureș a mai afirmat că în urma unor discuții cu producători de instalații de desalinizare a apei a reieșit faptul că echipamentele pot fi furnizate ”în cel mai pesimist caz, în 30 de zile.”

Totodată, Barabási Antal-Szabolcs a mai informat că decizia finală va fi luată de autoritățile de la București.

”Noi am lansat mingea către București și așteptăm rezultatele. Noi ce am avut de făcut la nivel de CJSU am făcut eu zic într-o perioadă foarte-foarte scurtă, adică noi ce am avut am lansat mingea către București. Sper cât de repede să primim un răspuns, de acolo în acolo procedăm”, a explicat prefectul mureșean.

2 milioane de euro, buget minim necesar

La conferința de presă a participat și directorul general al operatorului regional de apă Compania Aquaserv SA, Sipos Levente, care a furnizat detalii despre utilitatea celor trei instalații de desalinizare a apei, care vor fi folosite în funcție de debitul înregistrat de râul Târnava Mică în zona localităților Târnăveni, Fântânele și Suplac.

”Am început să avem discuții cu mai multe firme. Deci noi repede am încercat să luăm legătura, cu domnul prefect am vorbit cu două societăți din Israel, plus cu încă câteva care sunt prezenți cum ar veni pe teritoriul României, tot firme de afară, pentru că asta este momentul de față, tehnologia respectivă nu prea este folosită, numai eventual în industrie în momentul de față pe teritoriul Europei și noi am cerut de la fiecare pentru debitul care ne trebuie. Inclusiv Târnăveni, a fost cerut pentru un debit de 250 de metri cubi per oră, iar pentru Fântânele la 15 metri cubi pe oră și la fel pentru Suplac ceva asemănător. Deci, toate cerințele pe care le-am avut, discuțiile pe care le-am avut, noi am explicat clar nevoia de potabilizare care există în fiecare locație”, a precizat Sipos Levente.

Întrebat care este bugetul necesar achiziționării celor trei echipamente, directorul general al SC Compania Aquaserv a răspuns că acestea ar costa ”aproximativ undeva pe la 2 milioane de euro, 2 milioane și ceva, inclusiv cu lucrările ce necesită făcute pentru punerea lor în funcție”.

Salinitate uriașă

Referindu-se la valorile din ultimele zile ale salinității de pe cursul Târnavei Mici, prefectul județului Mureș a afirmat: ”Noi în continuare monitorizăm la interval foarte mic, ceea ce înseamnă zona Târnaveniului, înainte să ajungă apa până la captare, același lucru îl vedem, cumva începe să se omogenizeze salinitatea în cursul râului Târnava Mică și nu prea vedem deja valori sub 2.000 de miligrame per litru.”

