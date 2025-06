Al Di Meola, Jon Gomm, Yamandu Costa, atracțiile ediției din acest an a Festivalului Harmonia Cordis

Organizatorii Festivalului Internațional de Chitară Harmonia Cordis anunță noi și frumoase surprize pentru ediția din acest an care va avea loc în perioada 13-19 august la Târgu Mureș. Prima noutate este dată de faptul că festivalul se va întinde pe durata a 7 zile, ”vinovat” de acest lucru fiind Al Di Meola, legendarul chitarist care revine la Harmonia Cordis pentru a treia oară.

„Suntem în fața ediției cu numărul 20 a Festivalului Harmonia Cordis. Noutatea ediției din acest an este dată de faptul că festivalul se va întinde pe durata a 7 zile, Trei zile vor fi concertele clasice în interior, respectiv în Palatul Culturii, și concertele jazz, fingerstyle, gipsy jazz și multe alte stiluri de chitară acustică care vor avea loc în aer liber în Cetatea Târgu Mureș. Consider că ediția din acest an a festivalului Harmonia Cordis este cea importantă, nu doar din Europa ci din întreaga lume. Festivalul va debuta într-o zi de miercuri, 13 august și se va încheia într-o zi de marți, 19 august. Acest lucru se datorează lui Al Di Meola care revine la Harmonia Cordis pentru a treia oară, după edițiile din 2015 și 2022. Neapărat am dorit să-l avem pe Al Di Meola la ediția din acest an. Artistul va participa la Roccelletta di Borgia în Italia unde va concerta pe data de 17 august, fapt pentru care la Harmonia Cordia va cânta într-o zi de marți, pe 19 august, în Cetatea Târgu Mureș. Așa se explică de ce festivalul va ține până marți, nu până duminică cum era lumea obișnuită”, a declarat pentru Zi de zi, Beke Istvan Ferenc, organizatorul festivalului.

Altă noutate a ediției din acest an vor fi cursurile de chitară electrică.

„Vom avea cursuri de măestrie, workshop-uri găzduite și în acest an de Universitatea de Artă. O altă noutate a ediției din acest an va fi cursul de chitară electrică, pe lângă workshopurile binecunoscute. Vrem să avem toate genurile. Ediția din acest an va reunit tot ce este mai bun în materie de chitară clasică, atât în ce privește artiștii care vor urca pe scenă cât și în ce privește cursurile de măiestrie. Vor fi workshopuri de flamenco, Jon Gomm va avea un workshop de fingerstyle, și în premieră, cursuri de chitară electrică. De asemenea, vom avea o expoziție de chitare clasice și arhaice”, a precizat Beke István Ferenc.

Concursul de chitară va avea și în acest an patru categorii de vârstă. începând de la cei cu vârsta până în 11 ani (Categoria A), până în 15 ani (Categoria B), până în 19 ani (Categoria C) și secținea cea mare, fără limită de vârstă (Categoria D).

„Concursul are două etape, prima este online în care sunt selectați primii șase concurenți la fiecare categorie, și etapa a doua, concursul propriu-zis care va avea lor pe durata festivalului, la Colegiul de Artă din Târgu Mureș pentru primele trei categorii, respectiv Palatul Culturii, pentru categoria fără limită de vârstă. Câștigătorul acestei categorii va beneficia de un premiu substanțial, o chitară în valoare de 6.000 de euro. De precizat faptul că valoarea totală a premiilor este de peste 20.000 de euro”, a declarat Beke István Ferenc.

Atracția principală a festivalului rămân concertele care vor fi găzduite atât de Palatul Culturii, în zilele de 13, 14 și 15 august, respectiv Cetatea Târgu Mureș.în zilele de 16, 17, 18 și 18 august.

„În ce privește numele artiștilor care vor fi prezenți la ediția din acest an, e destul de greu să vi cu vreo noutate, dat fiind faptul că Harmonia Cordis a adus cam tot ce era mai bun în materie de artiști. Pentru prima dată la Harmonia Cordis vor cânta Ewa Jablczynska și Dariusz Kupinski, cei care formează Duo Kupinski din Polonia. De asemenea, Thomas Viloteau din Franța care a fost prezent doar la Cluj, iar la Târgu Mureș va fi prezent pentru prima dată. Cum am spus, e foarte greu să aduc pe cineva în premieră, în condițiile în care, în festival i-am adus cam pe toți cei mari care chiar contează. La ediția din acest an, pe lângă Al Di Meola, revine de asemenea Jon Gomm, Yamandu Costa, cel mai mare chitarist brazilian, care va concerta la Harmonia Cordis pentru a treia oară. După Al Di Meola, el și Jon Gomm, sunt printre cei mai cunoscuți chitariși pe partea asta neclasică de pe mapamomd”, a spus Beke István Ferenc.

Alin ZAHARIE