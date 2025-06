Povestea din spatele unui 10 cu profesoara Anna Szaló

Într-un liceu cu predare în limba maghiară, performanța la limba română este adesea rezultatul unei munci de durată, desfășurate cu răbdare, pasiune și mult tact pedagogic. La Liceul Teoretic Bolyai Farkas din Târgu Mureș, o elevă a reușit anul acesta să obțină singura notă de 10 la Bacalaureatul de Limba și literatura română – un rezultat remarcabil nu doar pentru ea, ci și pentru profesoara care a pregătit-o. Am discutat cu doamna profesoară Anna Szaló, pentru a înțelege câtă muncă se ascunde în spatele acestei reușite, cum se predă limba română elevilor maghiari și ce înseamnă, în mod real, să formezi excelența într-un context bilingv:

Reporter: Cum ați început să predați limba română la clasele cu predare în limba maghiară? Ce v-a atras spre acest domeniu?

Anna Szaló: Am început să predau limba română din vocație, dorind să fiu un model pozitiv pentru elevii maghiari care învață această limbă. Pentru mine, limba română este mai mult decât o materie – este o poartă către cunoaștere și deschidere către lume, un mijloc prin care elevii pot înțelege mai bine realitatea din jurul lor și se pot exprima cu încredere. Prin activitatea mea, vreau să le ofer nu doar cunoștințe, ci și încrederea și dorința de a folosi limba română.

Rep.: În spatele unei note de 10 este, cu siguranță, multă muncă. Cum ați lucrat concret cu această elevă?

A.S.:Am lucrat consecvent, adaptând fiecare etapă la nevoile și ritmul ei de învățare. Ne-am concentrat pe claritatea exprimării, pe dezvoltarea competenţei de argumentare și pe dezvoltarea unei gândiri critice – un aspect susținut din plin de noua programă, care ne-a oferit o direcție clară și echilibrată. Un rol important l-au avut și exercițiile de asociere – între texte și contexte, între concepte și exemple concrete din viața reală, între idei literare și teme de actualitate. Astfel, limba română nu a mai fost percepută ca o materie rigidă, ci ca un mod de a înțelege lumea și de a te exprima liber. Rezultatul a fost rodul unei colaborări bazate pe încredere, răbdare și multă muncă.

Rep.: Ce metode de predare folosiți pentru a transforma limba română – percepută deseori ca o materie grea – într-o disciplină accesibilă și chiar plăcută?

A.S.:Mă bazez pe texte accesibile și relevante pentru vârsta elevilor, punând accent pe conversații autentice și exprimarea liberă a opiniilor. Noua programă pentru elevii şi liceele cu predare în limba maghiară, precum şi noile manuale pentru secţia maghiară m-au ajutat foarte mult, oferind un cadru flexibil care permite adaptarea conținuturilor la realitățile elevilor. Astfel, putem lucra atât cu opere literare consacrate, cu o valoare actuală dovedită, cât și pe texte contemporane.

Rep.: Ați personalizat pregătirea pentru Bacalaureat? A fost nevoie de ore suplimentare, exerciții speciale, feedback individualizat?

A.S.: Da, cu siguranță. Orele suplimentare nu au fost întotdeauna formale, ci s-au desfășurat și prin întâlniri flexibile, discuții aprofundate și chiar prin mesaje și corecturi trimise online. Fiecare eseu a fost analizat cu atenție, iar feedbackul oferit a fost constant, constructiv și orientat spre progres.

Rep.:Cât de importantă este relația profesoară–elev într-un astfel de rezultat? În ce fel sprijiniți elevii emoțional?

A.S.: Relația profesoară–elev este una deosebită, pe care o asemăn cu îngrijirea unei flori sensibile. Așa cum o floare are nevoie de lumină blândă, apă la timp, un sol hrănitor și mâini atente care s-o protejeze de vânt, la fel și elevul are nevoie de răbdare, încurajare și un mediu sigur în care să poată învăţa. Sinceritatea și siguranța emoțională sunt rădăcinile acestei relații: din ele se hrănește încrederea. Când prinde rădăcini încrederea, apare îndrăzneala de a pune întrebări și bucuria de a descoperi. Elevul trebuie să simtă că este acceptat, ascultat și înțeles – doar așa își poate deschide „petalele” către cunoaștere.

Redacția