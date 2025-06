Tânăra de la Liceul ”Bolyai Farkas” din Târgu Mureș care a cucerit limba română. Interviu cu Dorothea Ujfalvi-Veres

Avem plăcerea să discutăm cu Ujfalvi-Veres Dorothea, o elevă de excepție la Liceul ”Bolyai Farkas” din Târgu Mureș. Dorothea, de origine maghiară, a reușit să obțină nota maximă la examenul de Bacalaureat la limba și literatura română, o performanță demnă de admirat, mai ales în contextul bilingvismului și provocărilor pe care le presupune învățarea unei limbi străine la nivel avansat. Vom afla mai multe despre parcursul ei, provocările întâlnite, metodele de pregătire, precum și planurile sale de viitor.

Reporter: Felicitări pentru performanța ta! Cum ai reacționat când ai aflat că ai luat 10 la limba română?

Ujfalvi-Veres Dorothea: Mulțumesc din suflet! Am urmărit rezultatele de la Bacalaureat împreună cu prietenele mele, într-o cafenea. Fiecare dintre noi verifica notele celeilalte. Prietena mea a fost prima care a văzut notele mele și nu s-a putut abține: a exclamat plină de entuziasm și bucurie: „Dothy, tu știi că ai luat 10 la română?” Nu-mi venea să cred. Nu m-am așteptat deloc la un asemenea rezultat. Am fost extrem de fericită și recunoscătoare. Am dat imediat vestea celor dragi, celor care m-au susținut pe tot parcursul drumului până aici.

Rep.: Fiind de etnie maghiară, ți-a fost greu să înveți româna la un nivel atât de avansat? Care au fost cele mai mari provocări?

U.V.D.: Relația mea cu limba română a început încă din copilărie, când am început să mă împrietenesc cu ea. În familia mea, cunoașterea limbilor străine a fost mereu o valoare importantă. Pentru mine, româna nu a fost niciodată o povară – am fost deschisă, am învățat-o cu plăcere: de la copiii din cartier, de la prieteni, de la antrenamente, și, bineînțeles, la orele de română.

În clasele primare am primit o bază solidă de la doamna mea învățătoare, mai ales în ceea ce privește gramatica și vocabularul – bază pe care am reușit să o dezvolt ușor în anii următori.

Printre provocările întâmpinate aș aminti situațiile în care făceam parte din comunități unde eram înconjurată doar de vorbitori nativi de română. Mă temeam că nu voi fi înțeleasă, că nu mă voi putea exprima corect, că voi face greșeli. Dar am reușit să ies din zona mea de confort, am început să vorbesc fără teamă, iar cuvintele mele au ajuns la oameni care m-au ascultat și m-au sprijinit. Nimeni nu a râs de mine. Dimpotrivă, m-au ajutat, m-au corectat cu răbdare. Ca de obicei, cei mai grei au fost primii pași.

Rep.: Cum ai început să înveți limba română? Ți-ai propus de la început să excelezi sau a fost un proces mai natural?

U.V.D.: Așa cum am menționat deja, am început să învăț limba română ca o fetiță curioasă și dornică de joacă, alături de copiii români. Învățarea a fost un proces natural; la început nu aveam obiective mari, voiam doar să devin familiară și sigură pe mine în folosirea limbii. După ce am început să simt succesul – atât la școală, cât și în comunitățile românești – m-am hotărât să-mi construiesc viitorul bazându-mă pe acest talent al meu.

Rep.: Ai avut sprijin special din partea profesorului de la clasă? Ce rol a avut în această reușită?

U.V.D.: Da, doamna profesoară Anna Szalo ne-a fost alături încă din clasa a IX-a. A reușit să construiască o relație apropiată și de încredere cu noi. Cu atât mai mult spre final, a pus accent pe pregătirea noastră, ne-a sprijinit constant și ne-a ajutat să atingem performanțe cât mai înalte. Datorită atmosferei calde de la ore, aveam curajul să-i adresăm orice întrebare. Ne răspundea mereu, chiar și în afara orelor, prin mesaje.

Rep.: Ce crezi că face diferența între un elev care ia o notă bună și unul care ia 10?

U.V.D.: Sincer, nu știu exact care ar fi răspunsul corect la această întrebare. Cred că fiecare elev sau elevă care muncește și se implică merită nota 10. Nu pot indica ceva concret – poate că uneori norocul face diferența, în funcție de subiectul primit și de starea mentală din ziua examenului.

Rep.: Cum te-ai pregătit pentru examen?

U.V.D.: Având o bază foarte bună la limba română, pentru mine pregătirea nu a fost dificilă. Ba chiar, din când în când, mi-a făcut plăcere să lucrez cu texte care aveau teme interesante și să argumentez opinii despre ipoteze provocatoare.

Rep.: Ce le-ai spune altor elevi maghiari care poate se tem de examenul la limba română?

U.V.D.: Din punctul meu de vedere, cel mai important în pregătirea pentru orice examen este să nu-l percepem ca pe un dușman. E bine să căutăm partea bună, ceva care să ne motiveze să învățăm. Teama nu ajută – din contră, ea ne scade performanța. Ceea ce contează este să credem în capacitățile noastre, să evaluăm realist nivelul la care ne aflăm și timpul de care avem nevoie, iar apoi să ne organizăm în funcție de acestea.

