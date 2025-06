VIDEO: Program de Medicină în limba franceză, în pregătire la UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș

Începând cu anul universitar 2026-2027, viitorii studenți ar putea studia Medicina și în limba franceză la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș.

În prezent se lucrează la dosarul pentru înființarea programului de studiu, a anunțat Prof. Dr. Simona Gurzu-Prundaru, decanul Facultății de Medicină în Limba Engleză, din cadrul UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș, invitată la emisiunea ”Mureșul Medical”, realizat în studioul Zi de Zi Live, joi, 26 iunie.

”Încercăm să aducem noi studenți în Târgu Mureș și dorim să înființăm, un program de Medicină în limba franceză. Lucrăm deja la dosar. Sperăm să fie funcțional din anul universitar 2026. (…) Am avut o primă întâlnire cu doamna conferențiar Bozedean (Conf. Dr. Corina Bozedean – n.a.), pentru că dumneaei se va ocupa de trainingul cadrelor didactice, care doresc să predea limba franceză. Am convocat o primă întâlnire și sala a fost aproape plină. Oamenii își doresc să se dezvolte”, a precizat invitata emisiunii ”Mureșul Medical”.

”Pe fiecare disciplină am primit un număr de două-trei cadre didactice care vorbesc limba franceză, dar am recomandat șefilor de disciplină să trimită (la școlarizare – n.a.) acele cadre didactice tinere, care au timp, care au dorința de a învăța, să învețe limba franceză de la zero. Costurile de formare a cadrelor vor fi suportate de universitate și atunci este o oportunitate pentru ei”, a adăugat Prof. Dr. Simona Gurzu-Prundaru.

De la dorință la realitate

Atunci când îți dorești ceva cu adevărat se întâmplă și dovadă a acestui fapt stă chiar materializarea dorinței Prof. Dr. Simona Gurzu-Prundaru de a înființa un program de Medicină cu predare în limba franceză. Ideea a fost transpusă în planul său de management când a candidat pentru funcția de decan al Facultății de Medicină în Limba Engleză, iar un an mai târziu a început demersurile pentru înființarea acestui program, existând multe idei legat de cum ar putea fi dezvoltat.

”Îmi amintesc când mi-am depus planul de management pentru a fi decan, sunt decan de un an și un pic, că am menționat dorința de a înființa un program în limba franceză. (…) Recent am avut întâlnirea de 20 de ani de la terminarea facultății, peste jumătate dintre colegii mei de facultate performează în Franța și ei au spus vrem să ne aducem copiii să studieze în limba franceză în Târgu Mureș, pentru că ne place ce se întâmplă în universitate, universitatea s-a dezvoltat foarte frumos. Și atunci domnul rector a fost de acord să dezvoltăm acest program. Va fi o muncă de echipă, avem nevoie de oameni care să ne ajute, este complicat, dar important este că îl demarăm. Va fi greu la început, pentru cei care vor preda. Să vedem câți studenți vom avea. La engleză îmi amintesc că prima generație a fost de 13 studenți. (…) Anul acesta finalizează studiile 105”, a completat Prof. Dr. Simona Gurzu-Prundaru.

Arina TOTH

Ioana TURC