VIDEO: Final de an școlar sărbătorit la Biblioteca ”Petru Maior”

Sala de evenimente a Bibliotecii Municipale „Petru Maior” din Reghin a găzduit vineri, 20 iunie serbarea de final de an școlar a clasei a IV-a A din cadrul Școlii Gimnaziale „Alexandru Ceușianu” din Reghin.

Coordonați de prof. înv. primar Cristina Adriana Salati, elevii au oferit părinților, rudelor și prietenilor dragi un spectacol pe cinste, un minunat rămas bun anilor de ciclu primar presărat cu momente de muzică și poezie.

„Dragi copii, astăzi, când închidem împreună această primă etapă frumoasă a vieții voastre de şcolari, inima mea este plină de emoție și de mândrie. V-am văzut crescând zi de zi, devenind mai înțelepți, mai curajoși și mai buni. Împreună am învăţat să citim primele rânduri, să rezolvăm probleme grele, să lucrăm în echipă şi să visăm cu ochii deschişi. Acum, vă pregătiți să păşiţi spre un nou început – gimnaziul – cu multe provocări, dar şi cu nenumărate bucurii. Să nu uitați niciodată că fiecare dintre voi are un dar prețios, un vis care merită urmat şi o lumină interioară care trebuie să strălucească. Mergeți înainte cu încredere, cu curaj și cu dorinţa de a deveni cea mai bună versiune a voastră. Învățați, descoperiţi, întrebați, greșiți și luați-o de la capăt cu zâmbetul pe buze!Eu voi păstra mereu amintirea acestor ani frumoşi petrecuți împreună şi mă voi bucura de fiecare reuşită a voastră, chiar dacă de acum încolo drumurile noastre vor fi diferite. Vă îmbrăţişez cu mult drag şi vă spun: Credeţi în voi, dragi copii! Şi oricum veți fi în viitor, ştiind ce am sădit în mintea şi sufletul vostru, „doamna” este deja mândră de voi!Cu multă dragoste,Învăţătoarea voastră, care vă va purta mereu în suflet”, a fost mesajul de despărțire adresat de prof. înv. primar Cristina Adriana Salati.

La rândul lor, elevii au mulțumit prin cântec și vers tuturor celor care i-au îndrumat în ani de școală ai ciclului primar. Momentul culminant al serbării a fost premierea celor mai buni elevi. În fruntea tuturor s-au situat elevii de EXCELENT, Murășan Sonia, Lazar Mihai și Mozsi Andrei, acesta din urmă fiind desemnat șef de promoție.

Alin ZAHARIE