FOTO: An plin de reușite pentru trupa de dans Cheerfull Stars

Anul 2025 a fost unul extrem de plin pentru trupa de dans Cheerfull Stars din cadrul Clubului Copiilor Reghin coordonată de Adina Ința. Înainte de binemeritata vacanță de vară, tinerele fete au tras linie, bilanțul fiind unul cât se poate de pozitiv.

Vom începe cu Concursul Internațional de dans „Ghiocelul de Argint” desfălurat în perioada 4-9 aprilie la Arad. Tinerele dansatoare din Reghin au obținut un loc II și o Mențiune.

A urmat Concursul Județean de dans de la Sighișoara (9.04.2025) unde trupa Cheerfull Stars a obținut două Premii I și un loc II.

A treia competiție unde Cheerfull Stars s-a remarcat a fost Concursul Național de dans „Ritm, dans și fantezie” de la Sântana de Mureș desfășurat în perioada 11-13.04.2025. Fetele pregătite de Adina Ința au câștigat un Premiu I și un Loc III.

A urmat în perioada 23-25 mai Concursul Național de dans „Să fii dinamic” de la Brăila. Bilanțul a fost unul foarte bun, un loc I și un loc II. Și mai bun fost bilanțul înregistrat la Festivalul -Concurs Internațional de gimnastică și dans “Prietenia” desfășurat în perioada 6-8 iunie la Vaslui unde fetele din Reghin au obținut două locuri I.

Ultima competiție dinaintea vacanței de vară pentru trupa de dans Cheerfull Stars a fost Festivalul -Concurs Național Interdisciplinar “Ritm și grație” de la Călărași desfășurat în perioada 18-20 iunie soldat cu un loc I și un loc III pentru fetele pregătite de Adina Ința.

„Nici nu puteam cere un final de an scolar mai reusit, “Ritm și grație” fiind ultimul concurs. Desi au lipsit 4 fetite, am reusit sa modificam dansurile în așa fel încât să iasă bine. Sunt recunoscatoare pentru această trupă frumoasă, pentru aceste fete muncitoare si perseverente, pentru tot ce am reușit să facem până acum. Este un an record de concursuri, 6 la număr, la anul vrem mai multe, ne plac provocarile! Mulțumesc fetelor și părinților pentru că au făcut posibile aceste momente de neuitat! Vacanță frumoasă tuturor copiilor!”, a precizat Adina Ința.

Alin ZAHARIE