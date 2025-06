FOTO: Elevi în stagiu de practică la IRUM Reghin, în cadrul proiectului Ergopolis

Elevii din învățământul dual – specializarea Mecanică agricolă de la Liceul Tehnologic ”Ioan Bojor” Reghin, parte din proiectul Ergopolis, au încheiat recent ultima zi de practică din anul școlar 2024-2025, la compania IRUM din Reghin.

”Pe parcursul acestui an, elevii s-au remarcat prin interes, seriozitate și implicare în toate activitățile desfășurate. Mulțumim partenerului economic IRUM pentru colaborarea constantă și pentru susținerea elevilor prin acordarea burselor în termen. Activitatea practică va fi reluată începând cu 8 septembrie 2025, odată cu noul an școlar, conform programei. Le dorim tuturor o vacanță plăcută și binemeritată!”, se menționează pe pagina de Facebook intitulată University to Business – U2B UMFST.

(Redacția)