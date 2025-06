VIDEO: Admitere la UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș – Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației

Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș organizează în luna iulie a acestui an o sesiune de admitere pentru anul universitar 2025-2026. Aceasta se va desfășura online, în perioada 16-22 iulie, pe platforma web www.admitere.umfst.ro.

Prezent în Studioul Zi de Zi Live joi, 26 iulie, la emisiunea ”Zi tot, cu Alex Toth!”, Conf. Univ. Dr. Ing. Adrian Gligor, prodecan al Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației, a anunțat că oferta educațională pentru studiile de licență cuprinde următoarele programe: Arhitectură în limba engleză (6 ani, IF, Engleză), Inginerie medicală (4 ani, IF, Română), Tehnologia construcțiilor de mașini (4 ani, IF, Română), Inginerie economică industrială (4 ani, IF, Română), Energetică și tehnologii informatice (4 ani, IF, Română), Automatică și informatică aplicată (4 ani, IF, Română), Informatică (3 ani, IF, Română) și Informatică în limba maghiară (3 ani, IF, Maghiară).

În ceea ce privește oferta pentru studiile de master, aceasta conține următoarele programe: Inteligență artificială (2 ani, IF, Română), Managementul sistemelor de energie (2 ani, IF, Română), Sisteme automate de conducere a proceselor industriale (2 ani, IF, Română), Proiectare și fabricație asistate de calculator (2 ani, IF, Română) și Managementul sistemelor calității (2 ani, IF, Română).

”Suntem convinși că într-adevăr cei care vor veni la noi sunt cei doritori să se pregătească în domeniul tehnic, dar și cei care din varii motive poate încă nu înțeleg ce înseamnă acest lucru – noi avem porțile deschise, îi invităm să vină să vadă, astfel încât să își facă o idee ce înseamnă a fi un viitor inginer, și nu doar un inginer simplu, ci un inginer bun, pentru că țelul nostru este de a forma specialiști bine pregătiți”, a afirmat invitatul lui Alex Toth, redactorul șef al cotidianului Zi de Zi din Târgu Mureș.

Arina TOTH

Ioana TURC