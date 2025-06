UMFST Târgu Mureș: O lună de performanță, parteneriate și educație inovatoare

În luna iunie, conducerea Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș (UMFST) a intensificat eforturile de dezvoltare a extensiei universitare din Bistrița. Seria de întâlniri de lucru a vizat consolidarea programelor de studii și pregătire clinică prin colaborarea cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și Primăria municipiului Bistrița. Proiectele includ un campus universitar nou și un spital clinic universitar.

Transformare digitală în sănătate și recunoaștere academică internațională

Tot în luna iunie, UMFST a semnat un protocol de colaborare cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, vizând modernizarea Spitalului „George Emil Palade” prin soluții e-health, telemedicină, automatizare și inteligență artificială.

În plan academic, The Journal of Critical Care Medicine (JCCM), publicație editată de UMFST, a obținut un factor de impact de 1.7 în 2024, aproape dublu față de anul precedent (0.9), conform Clarivate Analytics.

65 de ani de învățământ stomatologic la Târgu Mureș

UMFST a marcat aniversarea a 65 de ani de excelență în învățământul medical stomatologic, un moment simbolic pentru generațiile care au contribuit la dezvoltarea acestei specializări și la afirmarea internațională a școlii stomatologice târgumureșene.

Totodată, UMFST a obținut o finanțare Erasmus+ de 3,6 milioane de euro pentru mobilități academice în Europa. Noi acorduri internaționale de cooperare (Memorandum of Understanding) au fost semnate cu Jordan University of Science and Technology (Iordania) și Oikos Institute Research Center (Bosnia și Herțegovina).

De asemenea, universitatea este partener în proiectul european „European Network for Supply Chain Circularity”, lansat în Olanda, care vizează aplicarea principiilor economiei circulare în sănătate prin inovare și digitalizare.

Inițiative educaționale și colaborări locale

Facultatea de Farmacie a organizat Conferința Farmaciștilor Mureșeni 2025 și se pregătește pentru Congresul Național de Farmacie, ediția XX. Alte activități educaționale includ cursul „Sisteme Solare Fotovoltaice” din proiectul COALition și proiectul ERGOPOLIS, în parteneriat cu Liceul Tehnologic „Ioan Bojor” din Reghin.

La nivel preuniversitar, Colegiul și Liceul UMFST „George Emil Palade” au marcat finalul anului școlar prin festivități și premiere. Elevii liceului au câștigat premiul I la Summitul VSFA Transilvania cu proiectul „DelGaz: Energia care Dă Aripi Performanței”.

Dialog cultural și activități extracurriculare

În aceeași lună, univeritatea mureșeană a susținut organizarea concursului „Dialogul cultural plurilingv”, care a promovat limbile străine și colaborarea cu liceele. Studenții din programul Educație fizică și sportivă au desfășurat activități în natură în cadrul disciplinei „Tehnici de supraviețuire și educație prin aventură”, în județul Harghita.

Luna iunie a adus reuniuni aniversare pentru promoțiile de 10 și 20 de ani ale facultăților de Medicină, Farmacie și Inginerie. Totodată, a fost lansat numărul 6 al revistei Alumni, care cuprinde interviuri cu absolvenți din întreaga lume și retrospective ale evenimentelor din 2024. Revista este disponibilă online pe site-ul UMFST.

UMFST, gazdă a cooperării internaționale în domeniul apărării

Universitatea a găzduit prima ediție a South Eastern European Special Operations Forces Forum 2025, un eveniment dedicat cooperării regionale în domeniul securității, care a evidențiat nevoia de integrare între cunoaștere, tehnologie și strategie în fața provocărilor actuale.

Lorena PINTILIE

Sursa foto: Facebook – UMFST Târgu Mureș